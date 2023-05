DCT Group huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu, hé lộ hệ sinh thái khủng của Charm Group

Huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu đầu tư bất động sản

Ngày 22/9/2021, Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam đã hoàn thành đợt chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm (ngày đáo hạn là 28/6/2024), với mức lãi suất cố định cho toàn bộ các kỳ tính lãi là 10%/năm. Trái chủ của lô trái phiếu là 2 tổ chức trong nước, bao gồm 1 tổ chức tín dụng và 1 công ty chứng khoán. Giao dịch được thực hiện bởi CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) và Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Lý Thường Kiệt.

Được biết DCT Partners Việt Nam là công ty thành viên của Tập đoàn Charm Group, doanh nghiệp sở hữu hàng loạt thương hiệu bất động sản, trang sức đá quý, thực phẩm, công nghiệp,…

Mục đích của việc phát hành trái phiếu nhằm phát triển Tòa tháp Charm Diamond, Nhà ở liên kế kết hợp thương mại dãy LK3 và LK4 nằm trong dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1 tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương do DCT Group làm chủ đầu tư; và đầu tư phát triển dự án Khu du lịch Thiên Bình Minh – Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do CTCP Thiên Bình Minh làm chủ đầu tư.



Dự án Charm City do Công ty DCT (Thành viên Charm Group) đang phát triển tại Bình Dương

Được biết, dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1 có tên thương mại là Charm City, được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 vào cuối tháng 7/2019.

Theo quy hoạch, Charm City có tổng diện tích 50.070 m2, gồm 4 khối chung cư (Charm Plaza, Charm Sapphire, Charm Ruby, Charm Diamond) với tổng số căn hộ 2.507 căn và hai dãy nhà liên kế kết hợp thương mại (24 căn).

Báo Bà Rịa – Vũng Tàu từng thông tin, Khu du lịch Thiên Bình Minh – Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do CTCP Thiên Bình Minh làm chủ đầu tư, dự án được giao đất từ tháng 10/2003 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 12/2004. Tuy nhiên, Charm Group đã hoàn tất việc mua lại cổ phần vào Quý II/ năm 2021 và dự kiến được giới thiệu ra thị trường vào cuối năm nay.

Bà Liêu Thị Phượng – Tổng giám đốc Charm Group cho biết: “Việc phát hành thành công trái phiếu của Công ty DCT trong giai đoạn thị trường khó khăn, chứng tỏ rằng Chủ đầu tư có đủ năng lực, đủ uy tín trên thị trường. Chúng tôi hoàn toàn tự tin đủ dòng vốn để triển khai xây dựng các dự án đúng tiến độ, đúng cam kết với khách hàng dù tình hình dịch bệnh đầy biến động và hỗ trợ trọn vẹn cho những khách hàng muốn sở hữu căn hộ, bất động sản nhưng chưa có đủ vốn tự có theo quy định”

Hàng loạt thương hiệu Charm Group đang sở hữu

Hơn mười năm hình thành và phát triển, Charm Group đã xây dựng được một hệ sinh thái hoạt động đa lĩnh vực như kinh doanh vàng bạc đá quý, xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm, thương mại dịch vụ… Trong đó, công ty này định hình thương hiệu và được quan tâm nhiều nhất là bất động sản, đặc biệt ở phân khúc bất động sản cao cấp. Nhờ năng lực tài chính vững vàng với quỹ đất sạch hàng trăm hecta trải dài khắp cả nước như ở Quảng Nam, Bình Dương, Đà Lạt (Lâm Đồng), Bà Rịa – Vũng Tàu… Charm Group liên tiếp phát triển các dự án căn hộ và nghỉ dưỡng hạng sang.

Theo thông tin từ Charm Group thông qua công ty thành viên là Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt, Charm Group đã mua lại dự án Charm Long Hải Resort & Spa (trước đây là Khu du lịch nghỉ dưỡng Cantavil – Long Hải) từ liên doanh Thủ Đức House và đối tác Hàn Quốc. Dự án này đã giới thiệu thành công 900 căn condotel trong tháng 7/2021, là một trong hai dự án đóng góp nguồn cung cho thị trường phía Nam vào thời điểm này.

Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam ban đầu thuộc 100% vốn nước ngoài, trực thuộc Tập đoàn Charm Engineering (Hàn Quốc), thành lập vào tháng 6/2008. Tại ngày 17/1/2019, công ty này có quy mô vốn điều lệ 302,7 tỷ đồng. Đến năm 2019, ba cá nhân Việt đã mua lại doanh nghiệp, trong đó vị trí người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc hiện nay do ông Nguyễn Hữu Nghĩa đảm nhiệm.

Được biết năm 2018, doanh thu của DCT Partners Việt Nam tăng gấp hơn 12 lần so với năm trước, đạt mức 308,8 tỷ đồng. Đồng thời, công ty này cũng báo lãi lên tới 39,8 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 14%. Năm 2019, doanh thu của DCT Group đạt 79 tỷ đồng. Dự kiến 2021 doanh thu 1.200 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần vì chuẩn bị bước vào giai đoạn bàn giao nhà.