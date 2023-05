Nhờ dòng tiền từ khai thác cho thuê ổn định mà nhiều nhà đầu tư tại TP.HCM cảm thấy an tâm hơn trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường lao động ảm đạm.

Không Giàu Nhưng Sống Ổn Nhờ Cho Thuê

Không giàu lên nhờ hướng đầu tư cho thuê BĐS, nhưng chị Trinh (quận 5, TP.HCM) cảm thấy an tâm hơn khi căn hộ chị đầu tư vẫn thu được dòng tiền đều đặn trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nguy cơ thất nghiệp và suy giảm thu nhập gia tăng. “Tôi vừa tái ký hợp đồng thuê 2 năm với khách thuê là một hộ gia đình trẻ. Họ thuê lại căn hộ tôi sở hữu tại dự án chung cư trên khu vực quận Bình Tân với giá 9 triệu đồng/tháng. Với nguồn thu cố định này, nếu sắp tới tôi hay chồng tôi có gặp khó khăn trong công việc thì vẫn có thể phần nào an tâm về chi phí sinh hoạt hàng tháng, không đến mức chạy vạy chi tiêu”, chị Trinh cho hay.

Cũng tham gia vào thị trường cho thuê, chị Thảo (Nhà Bè, TP.HCM) cho biết cảm thấy may mắn vì đầu tư căn hộ chứ không phải các loại hình khác nhờ vậy mà vẫn khai thác cho thuê kiếm thu nhập hàng tháng. Căn hộ chị đang cho thuê tầm 10 triệu đồng/tháng. Tính ra thì khoản đầu tư này không mang lại lợi nhuận cao nhưng giúp chị có thêm khoản phí sinh hoạt. “Vợ chồng mình tính sẽ vẫn giữ lại căn hộ vừa để dành, vừa cho thuê xem như kiếm thêm khoản tiền phụ vào sinh hoạt hàng tháng. Nếu là trước đây mình thấy số tiền từ cho thuê không đáng gì, nhưng giờ khi công việc bấp bênh, thêm một khoản thu chính là thêm một sự đảm bảo cho cuộc sống của mình và con cái”, chị Thảo tâm sự.

Nhiều nhà đầu tư có nguồn thu nhập ổn định nhờ vào khai thác cho thuê bất động sản.

Cũng cảm thấy an tâm nhờ có dòng tiền ổn định từ khai thác cho thuê nhà riêng tại quận 9 , anh Quân (Võ Thị Sáu, quận 3) cho biết, trước đây anh xem dòng tiền từ cho thuê chỉ là thu nhập tích lũy thêm vào. Hiện tại kinh tế khó khăn, nhờ khoản thu nhập từ cho thuê khiến gia đình anh giải quyết được khá nhiều vấn đề, ít nhất là không lo lắng kinh tế bị cắt đứt hoàn toàn.

Thị trường cho thuê đang là điểm sáng của BĐS trong các tháng đầu năm. Bất chấp hoạt động mua bán vẫn chưa nhiều cải thiện, nhu cầu thuê trên thị trường ghi nhận tăng cao qua các tháng. Báo cáo NCTT mới đây của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2023, nhu cầu tìm thuê BĐS trên cả nước tăng 24% so với cùng kỳ 2022. Riêng tháng 2/2023, lượt tìm thuê BĐS tăng 48% so với tháng trước. Tại TP.HCM nhu cầu thuê căn hộ tăng 17%, nhà riêng, nhà phố tăng 76% trong 2 tháng đầu năm.

Giá Thuê Có Thể Còn Tăng Trong Thời Gian Tới

Không chỉ nhu cầu tìm thuê tăng, theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, trung bình giá thuê căn hộ chung cư TP.HCM cũng đang tăng từ 6 – 8% so với cùng kỳ 2022, hiện rơi vào khoảng trung bình từ 13-16 triệu đồng/căn/tháng. Ghi nhận từ thực tế từ một số dự án chung cư có nhu cầu tìm thuê cao tại TP.HCM cho thấy, giá thuê có sự điều chỉnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tại KĐT Mizuki Park (Bình Chánh) và KĐT Akari City (Bình Tân), các cụm căn hộ hoàn thiện diện tích từ 56-71m2 đang ghi nhận giá chào thuê rơi vào khoảng từ 8 – 12 triệu đồng/tháng, với những căn diện tích từ 80m2 trở lên giá thuê sẽ rơi vào từ 14-15 triệu đồng/tháng tùy vị trí và tình trạng tiện ích. Nhìn chung mức giá thuê này đã điều chỉnh tăng từ 7-10% so với thời điểm đầu năm 2022. Theo chia sẻ từ đơn vị quản lý tại hai dự án trên, việc khai thác cho thuê căn hộ tại đây đang khá tốt do nhu cầu tìm thuê nhiều, rơi vào những hộ gia đình trẻ. Tỷ lệ sáng đèn tại hai khu đô thị này hiện trên 70% với lượng dân cư sinh sống vào khoảng 2.000-3.000 cư dân, nhu cầu thuê tại đây chiếm phần lớn.

Một dự án khác tại khu Nam là Eco Green cũng có lượng khách thuê khá tốt với tầm giá vào khoảng từ 7-12 triệu đồng/tháng với các căn diện tích 55-71m2. Ở phân khúc cao cấp hơn, loạt dự án trung tâm như Vinhomes Central Park (Bình Thạnh) có nhu cầu thuê tốt với các căn diện tích 50-57m2, giá thuê từ 14-16 triệu đồng/tháng. Với những căn có giá thuê trên mức 20 – 25 triệu đồng/tháng, nhu cầu thuê không quá nhiều nhưng vẫn ghi nhận ổn định. Phần lớn giá thuê tại khu đô thị này đã tăng từ 1-3 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ. Tại quận 4, các căn hộ như The Tresor, Riva Park, The Gold View đều có giá thuê trung bình từ 16 -30 triệu đồng/tháng, tăng từ 2-4 triệu đồng.

Nhu cầu thuê cao cùng với giá nhà liên tục leo thang dự báo sẽ kéo giá thuê BĐS tại các đô thị lớn tăng trong thời gian tới.

Còn ở khu vực TP.Thủ Đức, các căn chung cư cho thuê khá nhiều nên giá khá cạnh tranh, rơi vào khoảng từ 7-14 triệu đồng/tháng với các dự án trên khu vực đường Phạm Văn Đồng. Tại khu vực Xa Lộ Hà Nội và tuyến Mai Chí Thọ, giá thuê căn hộ vào khoảng từ 11-19 triệu đồng/tháng, tăng nhẹ so với giá chào thuê đầu năm 2022. Loạt căn hộ cao cấp như Masteri Thảo Điền, Feliz En Vista, Vista Veder, Empire City, Thảo Điền Pearl… thì ghi nhận mức giá có căn gần 35-40 triệu đồng/tháng.

Dự báo về thị trường cho thuê năm 2023, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, khoảng quý 4/2023, tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư TP.HCM sẽ trở lại mức từ 4,7-4,9% như thời điểm trước dịch. Nhờ vậy, giá thuê phân khúc này cũng sẽ tăng kéo theo sự hồi phục của thị trường chung. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ sơ cấp khan hiếm, nhu cầu nhà ở vẫn rất lớn nhưng giá BĐS đang rất cao sẽ thúc đẩy nhóm đối tượng này trở thành khách hàng tiềm năng của phân khúc nhà ở cho thuê. Đây là cơ hội của các nhà đầu tư chuộng xu hướng an toàn, hi vọng có được một nguồn thu nhập không quá cao nhưng ổn định.

“Thực tế cũng đã cho thấy nhiều nhà đầu tư đang tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư ở phân khúc này, trong bối cảnh nhà đầu tư có tâm lý tìm kiếm những kênh đầu tư hiệu quả dù lợi nhuận không quá cao nhưng an toàn. Xu hướng đầu tư năm 2023 sẽ hướng tới một vài nhóm phục vụ cho nhu cầu ở thật và khai thác thương mại an toàn, do vậy mà nhu cầu đầu tư vào BĐS cho thuê được ưa chuộng hơn trong giai đoạn này”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Phương Uyên

Xem thêm: