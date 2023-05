Phát triển mạnh thương mại và dịch vụ

Để phát huy tiềm lực, trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Dĩ An (Bình Dương) giai đoạn nhiệm kỳ 2020-2025, Dĩ An đưa ra mục tiêu xây dựng thành phố phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại với cơ cấu kinh tế tập trung vào 3 lĩnh vực lớn đó là thương mại – dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp. Trong đó, thương mại – dịch vụ là lĩnh vực sẽ được chú trọng phát triển mạnh, tiếp đó là công nghiệp.

Dĩ An triển vọng về tăng trưởng nhiều ngành nghề dịch vụ thương mại

Nếu như giai đoạn 2015-2020, công nghiệp được xếp vị trí ưu tiên (công nghiệp, thương mại – dịch vụ và nông nghiệp), thì giai đoạn 5 năm tới đây cơ cấu nền kinh tế đã được chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh thương mại, dịch vụ.

Theo dữ liệu thống kê của cơ quan quản lý, trong giai đoạn 2015-2020, giá trị thương mại dịch vụ của thành phố Dĩ An tăng bình quân 40,12%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10,48% và giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 23,43 tỷ đồng/năm.

Tính đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của Dĩ An đang có tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm 55,12%, công nghiệp chiếm 44,87% và nông nghiệp chiếm rất ít, chỉ 0,01%.

Chính vì vậy, việc đẩy mạnh các lĩnh vực đang chiếm phần lớn trong cơ cấu kinh tế là hướng đi hoàn toàn phù hợp. Hơn thế nữa, vị trí của Dĩ An cũng rất thuận lợi cho những lĩnh vực về thương mại dịch vụ.

Theo định hướng ấy, Dĩ An sẽ ưu tiên phát triển các ngành thương mại dịch vụ chất lượng cao và có giá trị gia tăng nhanh như các trung tâm thương mại dịch vụ tại các khu chung cư; quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ dọc các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn, phát triển thương mại dịch vụ kết hợp với phát triển các khu đô thị mới…

Đến nay, trên địa bàn Dĩ An hiện có 6 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó có những khu công nghiệp (KCN) đầu tiên của tỉnh Bình Dương như KCN Sóng Thần, KCN Bình Đường… Đến 2020, Dĩ An đã thu hút 437 dự án đầu tư trong và ngoài nước; 10.000 doanh nghiệp hoạt động nằm ngoài khu, cụm công nghiệp; 12 chợ truyền thống, 1 Trung tâm thương mại, 3 siêu thị và 71 cửa hàng tiện ích.

Ngoài ra, tại Dĩ An đang có các trung tâm logistics quy mô lớn với mức độ chuyên môn hóa cao, cung cấp dịch vụ trọn gói, đa dạng như: ga Sóng thần, 2 trung tâm ICD là Cảng Bình Dương, TBS Tân Vạn và 50 doanh nghiệp làm dịch vụ Logistics. Vì vậy, phát triển thương mại, dịch vụ ở thành phố Dĩ An còn chú trọng khai thác tiềm lực trong lĩnh vực giao nhận.

Vùng trũng thu hút người lao động

Là thủ phủ công nghiệp của Bình Dương, hàng năm Dĩ An đóng góp phần lớn vào kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh. Ở quý 1/2021, kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh Bình Dương tăng 30,4% so với cùng kỳ.

Kinh tế địa phương phát triển sẽ tạo ra khối lượng lớn về công việc, vì vậy Dĩ An đã thu hút lượng lớn người lao động ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc. Theo thống kê dân số, Dĩ An là một trong 3 khu vực có dân số đông nhất tỉnh. Trong thời gian tới, với định hướng ưu tiên phát triển các loại hình thương mại – dịch vụ, Dĩ An sẽ cần thêm nhiều lao động hơn nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu nhà ở tại đây sẽ không ngừng tăng lên.

Dự án Bcons Sala vừa được chủ đầu tư khởi công tại khu vực trung tâm hành chính Dĩ An

Tập trung thực hiện các khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế, ngoài việc chú trọng phát huy nội lực, Dĩ An cũng tranh thủ thu hút tối đa các nguồn lực bên ngoài. Định hướng này thể hiện rõ trong lĩnh vực nhà ở. Hiện nay, doanh nghiệp bất động sản TP.HCM đang triển khai nhiều dự án nhà ở tại Dĩ An và một trong những thương hiệu đang phát triển mạnh nguồn cung nhà ở tại thị trường này phải kể đến là tập đoàn Bcons.

Tính từ năm 2018 đến nay, Bcons đã cung cấp cho nguồn cung nhà ở cho thị trường Dĩ An gần 6.000 căn hộ có mức giá từ 1,5 tỷ đồng/căn. Trong tháng 5/2021 tới đây, Bcons tiếp tục đưa ra thị trường dự án khu căn hộ Bcons Sala với hơn 500 căn hộ tọa lạc trên mặt tiền đường Phan Bội Châu, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, ngay trung tâm hành chính thành phố Dĩ An. Ngày 21/4/2021, dự án đã được khởi công xây dựng.

Sự hiện diện khu căn hộ Bcons Sala sẽ đem đến cho người trẻ có cơ hội sở hữu nhà để an cư, lạc nghiệp, cũng như mở ra cơ hội cho những ai có dự định đầu tư căn hộ khai thác cho thuê sinh lợi lâu dài.