Dĩ An đẩy mạnh lộ trình lên đô thị loại I, chính thức thi công cầu vượt 550

Chính thức khởi công cầu vượt 550

Ngã tư 550 là trung tâm dịch vụ thương mại của Dĩ An

Sau nhiều lần lỡ hẹn, những ngày cuối năm 2021, cầu vượt ngã tư 550 đã chính thức được khởi công. Ghi nhận đến giữa tháng 12, tại ngã tư 550 (điểm giao của hai tuyến huyết mạch ĐT.743 và ĐT.743B), nhà thầu đã tiến hành làm hàng rào vây quanh để phục vụ cho công tác thi công. Công trình có bề rộng 16m, chiều dài cầu 203,4m, vận tốc thiết kế 60km/h. Thời gian thi công dự tính khoảng 6 – 7 tháng.

Ngã tư 550 đã chính thức khởi công

Tại Dĩ An, ngã tư 550 đóng vai trò là lõi trung tâm tập trung các văn phòng, tòa nhà, dịch vụ, trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất khu vực, được xem là bộ mặt của thành phố. Lượng xe lưu thông qua đây rất đông nên gây ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên khi cầu vượt hoàn thành sẽ tạo ra mạch nối thông suốt giữa TP. Dĩ An – Thuận An – TP. Hồ Chí Minh, nâng cấp diện mạo đô thị. Trong đó, hưởng lợi đầu tiên sẽ là người dân đang sinh sống xung quanh khu vực này.

Cũng nằm trên tuyến ĐT.743, trong đợt này, tỉnh Bình Dương cũng đã khởi công cầu vượt tại nút giao thông An Phú (đoạn giao ĐT.743 với Mỹ Phước – Tân Vạn) khơi mạch giao thông giữa Dĩ An và Thuận An.

Đẩy mạnh hạ tầng tiến tới mục tiêu lên đô thị loại I

Cũng trong năm nay, tuyến đường Tân Vạn – Mỹ Phước – Bàu Bàng dài 64km từ ngã ba Tân Vạn, Dĩ An đến Bàu Bàng cũng đã thông xe toàn tuyến. Ngoài ra, Dĩ An cũng đang đón dự án mở rộng Quốc lộ 1A lộ giới lên 113,5m bao gồm làn xe cao tốc, làn nội bộ. Đường Xuyên Á đoạn qua Dĩ An cũng mở rộng lộ giới lên 120m, Vành đai 3 thuộc địa phận Dĩ An lên 64m (đoạn qua Dĩ An trùng với tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn và cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành).

Bên cạnh đó, những trục đường chính đô thị cũng nâng cấp như Quốc Lộ 1K đoạn qua Dĩ An mở rộng lộ giới 54m, DT743 A trở thành đường đô thị lộ giới 25m, DT743B lộ giới 74m, DT743C lộ giới 42m, đại lộ Độc Lập lộ giới 40m.

TP. Dĩ An đang đẩy mạnh lộ trình lên đô thị loại 1

Cũng nói thêm, tuyến Metro số 3 và tuyến Metro số 1 đã được chấp thuận chủ trương kéo dài đến TP.Dĩ An; khi đi vào hoạt động, việc di chuyển giữa TP.HCM và TP. Dĩ An được rút ngắn chỉ mất từ 15-20 phút.

Tất cả các kế hoạch đẩy mạnh giao thông nhằm phục vụ cho tiêu chí lên đô thị loại I được Dĩ An đặt ra vào năm 2025. Trong năm nay, Dĩ An cũng đã hoàn thành mục tiêu lên đô thị loại II và đang chờ được công nhận. Các mục tiêu trên góp phần phủ kín mật độ dân cư, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Lúc này, những khu vực như vùng lõi trung tâm 550 được xem là cụm dân cư tấc đất, tấc vàng. Cũng trong tầm vóc của đô thị loại I, diện mạo kinh tế, giá trị BĐS của toàn khu vực Dĩ An sẽ được xác lập một vị thế mới.

Dòng tiền cuối năm chảy về chỗ trũng

Dĩ An là đô thị phát triển sớm nhất Bình Dương với các cụm khu công nghiệp trọng điểm như Sóng Thần I, II, KCN Tân Đông Hiệp A,B, KCN Bình An,… quy tụ hàng chục ngàn chuyên gia và công nhân. Tốc độ đô thị hóa của Dĩ An nói riêng và Bình Dương nói chung đứng số 1 Việt Nam (80,1%). Do đó, sự phát triển của khu vực này không thua kém các điểm đến kề cận ở Quận Thủ Đức và Quận 9 (cũ)- nay trực thuộc TP. Thủ Đức. Mặt khác, từ trung tâm Dĩ An như giao lộ 550, cư dân chỉ mất 15-17km di chuyển về trung tâm Quận 1, ngang ngửa hoặc gần hơn một số phường của TP. Thủ Đức như Linh Trung, Long Bình, Long Phước, Trường Thạnh, Long Thạnh Mỹ,….

Tuy nhiên theo khảo sát, hiện nay giá BĐS Dĩ An vẫn nằm trong vùng trũng. Lấy đơn cử tòa tháp Charm Diamond tại giao lộ 550, trung tâm Dĩ An thuộc phân khúc cao cấp, được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao đang được công bố với mức giá trung bình chỉ 34 triệu/m2. Tham chiếu sang khu vực Long Thạnh Mỹ, Long Bình, giá căn hộ đang neo ở mức 65 – 75 triệu/m2.

BĐS Dĩ An có nhiều dư địa tăng trưởng vì giá mềm, nhu cầu hướng tới ở thực

Mở rộng hệ quy chiếu ra toàn TP. Thủ Đức, theo báo cáo hồi giữa năm của batdongsan.com.vn, giá BĐS trung bình của TP. Thủ Đức là 85,9 triệu đồng/m2, cao gấp 2,6 lần vùng giáp ranh TP. Dĩ An.

Điều này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về giá bán, tạo ra khoảng cách lớn của thị trường dù cho 2 khu vực này chỉ cách nhau vài bước chân. Sự chênh lệch giá này là động lực kéo theo dòng vốn đầu tư dịch chuyển về “vùng trũng”, nơi giá còn mềm và đang ở giai đoạn đầu tăng trưởng. Bởi lẽ khi giá BĐS mang “hộ khẩu” Thủ Đức đã vượt ngoài tầm với của người trẻ, trí thức có thu nhập vừa tầm thì nguồn cầu này tất yếu sẽ phải dịch chuyển về Dĩ An. Chưa kể với lượng chuyên gia, tri thức hàng chục ngàn người từ khu công nghiệp, đô thị đại học quốc gia, nhân viên văn phòng cấp cao đang làm việc trong khu vực cũng cần một nguồn cầu lớn cho thị trường. Theo đánh giá của chuyên gia, chính vì đặc trưng này, Dĩ An được đánh giá là thị trường ở thực, không mang tính đầu cơ.

Đây cũng là lý do trong 2 quý đầu năm 2021, thị trường căn hộ ở thành phố Dĩ An đã ghi nhận lượng quan tâm tăng 52%, ngang ngửa TP. Thủ Đức (theo batdongsan.com.vn). Cũng theo báo cáo của hãng này, trong năm 2021 tính thanh khoản tại Dĩ An tăng mạnh lên đến 90% bất chấp dịch Covid-19. Ngay khi xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, nguồn cầu tại đây tiếp tục bùng nổ. Đơn cử như tòa tháp Charm Diamond vừa công bố giai đoạn 1 đã thu hút đến 90% khách đặt chỗ trong đầu tháng 12 vừa qua. Sự gia tăng mức độ quan tâm và tính thanh khoản cho thấy sức hút lớn của Dĩ An cả trong thời điểm hiện tại và tương lai.