Dĩ An - “Miền Đất Vàng” kích cầu đầu tư và an cư

Sức bật mạnh mẽ từ khi thành lập Tp. Dĩ An

Vào ngày 01/02/2020, Dĩ An chính thức xác lập thành phố và được xem là cửa ngõ quan trọng bật nhất tại tỉnh Bình Dương. Nơi đây giờ đã trở thành phố thị sầm uất, hiện đại, văn minh. Với hoài bão phát triển không ngừng, Dĩ An còn đặt quyết tâm, phấn đấu đạt đô thị loại I vào năm 2025. Chính quyền của thành phố đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, chú trọng công tác quy hoạch đô thị.

Theo đó, thành phố Dĩ An đã thực hiện xong việc điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu vực phát triển đô thị, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, các khu dân cư, thương mại.

Theo chuyên gia Colliers Việt Nam – tập đoàn hàng đầu về quản lý BĐS, tỉnh Bình Dương đang có rất nhiều cơ hội việc làm trong khi tiện ích dịch vụ cũng đầy đủ và đạt chất lượng cao – ở các lĩnh vực như giáo dục, y tế, mua sắm hay giải trí – nên đã và đang là "miền đất hứa" cho mọi người tìm đến. Do đó, thị trường nhà phố, căn hộ ở khu vực này từ trung đến cao cấp đều có cơ hội phát triển rất lớn.

Dĩ An hưởng lợi thế “đặc biệt” từ thay đổi hạ tầng đường bộ

Tp. Dĩ An là khu vực nơi tập trung nhiều khu chế xuất, với 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động là Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, KCN Tân Bình, Cụm công nghiệp may mặc Bình An. Với chiến lược “Tam Giác Kinh Tế” Bình Dương – Hồ Chí Minh – Đồng Nai, hạ tầng giao thông khu vực phía Đông tỉnh Bình Dương được đầu tư lớn mạnh, tạo lợi thế cực tốt, hấp dẫn các dự án bất động sản và người nhập cư về Dĩ An.

Ngày 20/01/2022, Cầu vượt ngã tư 550 (đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) – nút giao quan trọng kết nối từ trung tâm Tp.Dĩ An với TP.Thuận An và Tp.HCM đã chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành tháng 6/2022.

Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn đã được thông xe toàn tuyến.

Triển khai dự án mở rộng lộ giới Quốc lộ 1A và lộ giới đường Xuyên Á lên 120m

Mở rộng thêm 12,7km tại quốc lộ 13 đoạn từ giáp ranh Tp. Hồ Chí Minh đến Tp. Thủ Dầu Một và mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn xe.

Quốc lộ 1K đoạn qua Dĩ An mở rộng lộ giới 54m nối dài cùng đại lộ Phạm Văn Đồng, hình thành nên trục giao thông huyết mạch liên vùng: Tp. Thủ Đức – Tp. Dĩ An – Tp. Biên Hòa.

Bất động sản Dĩ An đang “nóng” theo cấp số nhân

Theo Savills Việt Nam – thuộc tập đoàn BĐS hàng đầu thế giới, trong năm 2021 nguồn cung căn hộ sơ cấp của Bình Dương cao hơn Tp. Hồ Chí Minh khoảng 5%, lượng giao dịch nhiều hơn Tp. Hồ Chí Minh 42%. Do quỹ đất tại Tp. Hồ Chí Minh càng ngày càng hẹp nên các chủ đầu tư hiện nay đều đang mở rộng ra các tỉnh lân cận. Bình Dương tiếp tục là kế thừa, là điểm đến tiếp theo cho thị trường nhà phố, căn hộ.

Tính đến tháng 3/2022, lượng truy cập tìm mua BĐS tại Tp. Dĩ An tăng khoảng 20% so với trung bình các khu vực lân cận nhau là 10%. Đáng chú ý, hành vi tìm kiếm BĐS này tập trung chủ yếu ở các phường lân cận Tp.Thủ Đức và dọc các tuyến đường quốc lộ 1K, đại lộ Phạm Văn Đồng…

Thị trường BĐS Dĩ An đang “nóng” lên từng ngày

Thành phố Dĩ An còn được định hướng đến năm 2040 là đô thị dịch vụ – giáo dục – công nghiệp, trung tâm đô thị đại học, đầu mối giao thông vùng, trung tâm phát triển logistics kết hợp với phát triển đô thị. Cùng với hệ thống hạ tầng đồng bộ, đây sẽ là những "cánh tay đắc lực" quan trọng giúp bất động sản Tp. Dĩ An không ngừng phát triển trong tương lai.