Dĩ An vụt sáng khi nguồn cung dự án tại TP.HCM đuối sức

Phát triển nhờ lợi thế hạ tầng

Nếu như ở TP.HCM gần như rất khó tìm được dự án nào có giá vừa túi tiền thì Dĩ An lại đáp ứng được nhu cầu. Vị trí nằm sát bên các quận đang có tốc độ phát triển mạnh mẽ của TP.HCM là Thủ Đức và Quận 9, Dĩ An được xem như là đô thị mở rộng của thành phố. Quỹ đất còn nhiều chính là lợi thế lớn nhất cho thị trường bất động sản Dĩ An hiện nay.



Thời gian tới, Bcons tiếp tục cung cấp cho thị trường Dĩ An thêm sản phẩm mới

Trong lúc thị trường TP.HCM gặp khó khăn về nguồn cung thì những chủ đầu tư nhanh chân, đến Dĩ An phát triển dự án đã thắng lớn. Một trong những điển hình có thể nhắc đến là Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons. Thay vì tập trung ở khu vực TP.HCM, đơn vị này đã nhanh chóng chuyển đổi vị trí đầu tư và Dĩ An là nơi họ chọn. Từ cuối năm 2018 đến nay, Bcons trở thành tên tuổi thu hút sự quan tâm của người mua căn hộ trên thị trường. Chỉ trong vòng 5 tháng, Bcons đã lần lượt giới thiệu ra thị trường liên tiếp hai dự án căn hộ mang thương hiệu Bcons là Bcons Suối Tiên và Bcons Miền Đông.

Dù rằng mặc chiếc áo Dĩ An nhưng dự án Bcons Suối Tiên và Bcons Miền Đông không khác gì các dự án TP.HCM với các lợi thề nổi bật như: nằm sát quận 9, ngay đường Xa lộ Hà Nội, đối diện khu du lịch Suối Tiên, trạm Metro Bến Thành – Suối Tiên, hiện diện ngay cổng khu Đại học Quốc gia TP.HCM, rồi cách đó không xa là bến xe Miền Đông mới, bệnh viện Ung bứu 2. Với vị trí này, nếu so sánh thì Bcons Suối Tiên và Bcons Miền Đông còn tiện lợi hơn rất nhiều so với nhiều dự án tầm trung và cao cấp khác được đưa ra thị trường cùng thời điểm về khoảng cách, tiện ích, hạ tầng.



Vì đáp ứng đúng nhu cầu thị trường nên hơn 1.400 căn hộ Bcons của hai dự án trên lập tức được chú ý và nhanh chóng được đặt mua hết chỉ trong thời gian ngắn khi chủ đầu tư đưa ra thị trường. Theo tìm hiểu từ các sàn phân phối dự án, đến thời điểm giữa năm 2019 này, các căn hộ Bcons vẫn được nhiều khách hỏi và tìm kiếm thông tin để mua. Có thể nói đây là thành công lớn của chủ đầu tư khi đã tạo dựng được tên tuổi Bcons trên thị trường.



Dự án Bcons nằm ngay vị trí tiện lợi về giao thông và tiện ích

Trong bối cảnh nguồn cung tại TP.HCM được giới chuyên môn nhận định chưa khắc phục được khó khăn, thì nơi có vị trí như Dĩ An càng khẳng định là điểm đến mới của thị trường nhà ở.

TP.HCM bí nguồn cung, Dĩ An thêm dự án mới

Theo dữ liệu từ Hiệp hội bất động sản TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2019, chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại mới được Sở Xây dựng đề xuất UBND TP công nhận chủ đầu tư với quy mô diện tích chỉ hơn 2,2 ha, cung cấp 924 căn hộ. So với cùng kỳ năm 2018, số lượng dự án giảm 16 dự án (tương đương mức giảm 84,2%). Tiếp đó, Sở Xây dựng cũng chỉ đề xuất chấp thuận đầu tư cho 10 dự án nhà ở thương mại mới, giảm 46 dự án (tương ứng mức giảm 82,2%) so với cùng kỳ năm 2018.

Về dự án hình thành trong tương lai đủ điều kiện mở bán, trong 6 tháng đầu năm 2019, chỉ có 24 dự án được xét với tổng số 7.313 căn hộ, giảm 10 dự án (tương ứng mức giảm là 29,4%), nhìn ở góc độ nguồn cung là giảm 2.336 căn (tương đương tỷ lệ 24,2%) so với cùng kỳ năm 2018.



Căn hộ Bcons có giá vừa khả năng tài chính người mua nên luôn hút khách

Nhìn về cơ cấu sản phẩm, 6 tháng đầu năm 2019, phân khúc căn hộ cao cấp giảm đến 43,8%, chỉ có 2.227 căn đưa ra thị trường trong khi cùng kỳ năm 2018 là 3.965 căn; căn hộ bình dân cũng chỉ có 1.249 căn giảm đến 34,7%, ở cùng kỳ năm 2018 có đến 1.914 căn. Điều đáng quan ngại là ở quý 2/2019, không có dự án nhà ở bình dân, vừa túi tiền nào đưa ra thị trường TP.HCM.

Khi nguồn cung dự án và nguồn cung sản phẩm loại căn hộ nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền, căn hộ nhà ở xã hội giảm mạnh sẽ tác động lớn tới đời sống. Chính vì vậy, Hiệp hội bất động sản TP.HCM lo ngại cơ hội mua nhà của người dân ngày càng ít đi. Bởi, phần lớn người dân thành phố có thu nhập trung bình. Như vậy, bộ phận người có thu nhập thấp, người nhập cư ngày càng khó mua và thuê nhà, ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

Trong bối cảnh và xu hướng nguồn cung có nhu cầu ở thật tại TP.HCM khan hàng, Dĩ An với nhiều ưu điểm nổi trội nên sẽ được người mua tìm đến. Trước cơ hội thị trường, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh kế hoạch kinh doanh tại khu vực Dĩ An. Theo đó, Bcons dự kiến sẽ tung ra thị trường dự án mới với hơn 1.800 căn hộ tầm trung có giá vừa túi tiền cho người mua để ở.