Đi đâu tìm căn hộ dưới 40 triệu đồng tại TP.HCM?

Dưới 40 triệu phải về Bình Dương mua nhà

“Giờ muốn mua căn hộ dưới 40 triệu đồng/m2 phải về Bình Dương, TP.HCM tầm giá này chỉ mua lại các chung cư cũ hay nhà ở xã hội”. Anh Trần Gia Huy, một kỹ sư điện đang làm việc tại TP. Thủ Đức chia sẻ khi loay hoay tìm mua nhà Sài Gòn thời gian qua. Anh Huy cho biết, với tầm tài chính của gia đình mình, anh đã “né” hết những khu vực nóng của TP. Thủ Đức, dạt ra khu rìa ngoại thành để mua nhà mà vẫn không thấy dự án mới nào giá dưới 40 triệu/m2. Đợt đầu năm 2020, anh có nghe thông tin một dự án chung cư tại khu vực quận 9 (cũ) rao bán giá tầm 38 triệu đồng/m2, tranh thủ tìm cách dành một suất mua nhưng thời điểm đó chủ đầu tư không nhận đặt cọc do dự án chưa triển khai. Giờ khi chuẩn bị khởi công thì dự án này ra giá mới đến 47 triệu đồng/m2.

Thị trường căn hộ TP.HCM đang khát nguồn cung mới, nhất là dòng sản phẩm có giá bán dưới 40 triệu đồng/m2.

Báo cáo thị trường quý 3/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, tổng nguồn cung sản phẩm nhà ở rao bán trên thị trường TP.HCM đang sụt giảm đến 81%. Trong đó loại hình căn hộ chung cư có lượng hàng chào bán giảm đến 78%. Tương tự, lượt giao dịch chung cư tại TP.HCM cũng giảm 41% so với quý 2/2021 do thiếu vắng dự án mới. Tính riêng 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung chào bán của thành phố chỉ có 5.600 căn, thấp hơn 9% so với cùng kỳ 2020.