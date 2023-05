“Đi ngược chiều gió” Iris Tower đón lượng giao dịch sôi động trong tháng ngâu

Giải mã “văn hóa” kiêng mua nhà tháng ngâu

Theo dân gian, tháng 7 âm lịch là thời điểm chia ly của ông Ngâu – bà Ngâu, gây nhiều trận mưa lớn và kéo dài dai dẳng. Nếu mua nhà vào thời điểm “trái gió trở trời” này sẽ dẫn đến cuộc sống bất ổn về sau. Bên cạnh đó, tháng 7 âm lịch thường được nhắc đến với tên gọi “tháng cô hồn” – khoảng thời gian ma quỷ quấy nhiễu dương gian. Do đó, việc giao dịch thường được gác lại nhằm tránh xui xẻo cho gia chủ.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia phong thủy, quan niệm trên chưa hoàn toàn hợp lý. Điều người mua cần quan tâm khi “tậu” nhà mới chính là hướng nhà và hướng ngõ chứ không phải tháng. Hơn cả, việc mua nhà chỉ xoay quanh các vấn đề nhân sự như ký kết hợp đồng, hồ sơ giấy tờ nên không bị chi phối bởi tâm linh.

Ngược lại với trạng thái dè chừng của khách hàng, thị trường bất động sản trong tháng ngâu lại vô cùng sôi động với nhiều chương trình hấp dẫn. Đặc biệt, các dự án tại các đô thị đang phát triển sở hữu mức giá đầu tư tốt, trở thành “tâm điểm hạ cánh” của các ông lớn.

Các chương trình chỉ diễn ra duy nhất vào tháng ngâu, chính vì thế, đối với những khách hàng có phương pháp đầu tư khôn khéo đây sẽ là cơ hội vàng để trở thành nhà đầu tư thông thái nắm bắt bất động sản sinh lời bền vững.

Iris Tower đón lượng giao dịch sôi động

Không nằm ngoài “cơn mưa quà tặng tháng ngâu”, dự án nổi bật nhất Bình Dương – Iris Tower bất ngờ tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Với chính sách bán hàng 3 không (không áp lực tài chính, không lo về chỗ ở, không lãi gốc 1 năm), Iris Tower nhanh chóng đón lượng giao dịch sôi động trong tháng ngâu. Liên tiếp các sự kiện mở bán vào cuối tuần nhận được sự tham gia đông đảo và tỷ lệ giao dịch đạt 90% giỏ hàng.

Hiện tại, Iris Tower đang khan hiếm quỹ căn còn lại chỉ từ 450 triệu cùng chính sách thanh toán 30% giá trị căn hộ đã có thể ký ngay hợp đồng mua bán. Ngoài ra, ngân hàng sẽ hỗ trợ khoản vay 70% lên đến 20 năm, ân hạn lãi gốc 12 tháng. Chương trình tri ân khách hàng, quà tặng tân gia có tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng, miễn phí thiết kế nội thật, voucher mua sắm tại Điện Máy Xanh,… Đặc biệt, khách hàng nhận ngay 1 cây vàng trong tháng ngâu khi khách hàng thanh toán 95% trong tháng ngâu.

Khi tiến độ bàn giao nhà càng về gần, Iris Tower càng nhận được “làn sóng” quan tâm tích cực đối với người mua để ở và cả kinh doanh cho thuê. Chỉ từ 450 triệu, Iris Tower mang đến một không gian sống hiện đại, tiện nghi, trọn vẹn từng phút giây.

Với tầm tài chính tối thiểu, Iris Tower đã “giải tỏa” khát vọng sở hữu nhà của nhiều vợ chồng trẻ về một tổ ấm hạnh phúc, một chốn an cư lý tưởng. Dự án có mật độ phủ xanh lý tưởng cùng diện tích cây xanh gần 1.500 m2, Iris Tower mở ra một không gian trong lành, thoáng đãng. Trong căn hộ 2 phòng ngủ, các thành viên trong gia đình dễ dàng ghi dấu khoảnh khắc sum vầy bên nhau cùng bữa cơm thân mật tại không gian sinh hoạt phòng bếp; tận hưởng những giây phút gắn kết sinh hoạt tại phòng khách và đáp ứng sự riêng tư. Mỗi căn hộ đều có ban công được thiết kế với view ôm trọn bầu trời, hướng thẳng đến Landmark 81 khiến buổi chiều hoàng hôn thường ngày thêm lung linh và bình yên.

Các tiện ích cũng được bố trí đầy đủ xung quanh nơi sinh sống như vườn tiểu cảnh, vườn họp mặt, quảng trường, đài hoa sắt, đường bộ hành,…đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp, xây dựng tổ ấm cho nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay. Hệ thống camera giám sát 24/7 xuất hiện ở khắp mọi nơi: hầm giữ xe, sảnh chờ, hành lang căn hộ; theo đó là đội ngũ bảo an túc trực sát sao đảm bảo an toàn cộng đồng.

Sức nóng của Iris Tower vẫn chưa hạ nhiệt khi vào ngày 20/8, ngay tại công viên 3000m2 sẽ diễn ra “Lễ hội sắc màu” với không gian được trang trí bắt mắt cùng chuỗi hoạt động có một không hai. Người tham gia sẽ trải nghiệm cảm giác dạo bước dưới bầu trời khinh khí cầu, lạc vào vườn hoa chóng chóng và ngắm “Gardens by the bay” thu nhỏ giữa vùng đất xanh. Với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, Iris Tower đích thị là dự án “chiếm sóng” nhất nhì mùa tháng ngâu này.