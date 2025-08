Đi Tìm Không Gian Sống Cho Những Gia Đình Đa Thế Hệ

Trong xã hội hiện đại, nhiều gia đình vẫn mong muốn duy trì mô hình sống chung nhiều thế hệ để giữ gìn truyền thống. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một không gian sống đáp ứng đủ nhu cầu của cả ông bà, bố mẹ và con cái mà vẫn phù hợp với "túi tiền" lại không hề dễ dàng. The Wisteria vừa vặn có thể giải quyết nỗi trăn trở này.

Trăn Trở Tìm Không Gian Sống Chung

Việc sống chung nhiều thế hệ trong một gia đình không chỉ giúp gắn kết các thành viên mà còn mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế và tinh thần. Không gian sống không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau. Tuy nhiên, thực tế, họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm.

Nguyên nhân dễ thấy nhất chính là việc gia đình đông người thường có nhu cầu đa dạng về không gian sống, bao gồm cả không gian chung cũng như không gian riêng tư cho các thành viên và tiện ích cho người lớn tuổi, trẻ em. Trong khi đó, chủ đầu tư các dự án bất động sản hiện nay thường hướng tới việc gia tăng số lượng căn hộ có diện tích nhỏ để phù hợp với lượng khách hàng đông đảo là những gia đình hạt nhân, gia đình trẻ sinh sống tại các thành phố lớn, tài chính còn hạn chế. Điều này vô hình chung thu hẹp lựa chọn của các đối tượng cần không gian sống rộng rãi, đa dạng.

Các gia đình đa thế hệ khó lựa chọn chung cư bởi Chủ đầu tư các dự án bất động sản hiện nay thường hướng tới việc gia tăng số lượng căn hộ có diện tích nhỏ

Bên cạnh đó, giá bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đang ở mức cao, còn thu nhập cá nhân lại tăng trưởng không theo kịp tỷ lệ lạm phát khiến việc sở hữu các căn nhà diện tích lớn trở nên khó khăn cho nhiều gia đình.

Quan trọng hơn cả, nhu cầu về tiện ích đa tầng cho các thế hệ khác nhau trong gia đình đặt ra những “đòi hỏi” cao hơn mà không phải dự án nào cũng đáp ứng được.

Tất cả những yếu tố này kết hợp lại khiến việc tìm mua nhà cho gia đình đa thế hệ trở thành một thách thức lớn trong thời gian gần đây.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phúc (Thanh Xuân – Hà Nội) cho hay, gia đình chị vốn xem trọng truyền thống nên luôn trăn trở muốn tìm không gian phù hợp cho 3 thế hệ để đưa ông bà từ quê lên sống chung. “Cái khó khi tìm một căn nhà như thế nằm ở việc cân bằng giữa không gian riêng và không gian chung. Mỗi thế hệ đều có nhu cầu riêng biệt. Ông bà cần sự yên tĩnh và thoải mái. Bố mẹ cần làm việc và nghỉ ngơi. Con cái cần không gian để học tập và vui chơi”.

Cũng theo chị Phúc, chi phí là một yếu tố quan trọng vì gia đình chị vừa tìm kiếm một môi trường sống chất lượng, với đầy đủ tiện ích để đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên nhưng vẫn phải nằm trong khả năng chi trả hợp lý của gia đình.

Theo một số chuyên gia về kiến trúc, một không gian sống đa thế hệ lý tưởng cần có thiết kế linh hoạt để đáp ứng tất cả các nhu cầu. Điều này bao gồm việc có phòng riêng, đảm bảo sự riêng tư và thoải mái cho mỗi người. Đồng thời, không gian chung như phòng khách, phòng ăn và sân chơi cũng rất quan trọng để gắn kết gia đình.

The Wisteria – giải pháp lý tưởng cho những gia đình đang tìm kiếm một không gian sống chất lượng và gắn kết

Tiện ích đa dạng cũng là một yếu tố không thể thiếu. Các gia đình đa thế hệ thường mong muốn có các tiện ích như khu vực thể thao, công viên, trường học và trung tâm thương mại gần đó để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của các thành viên. Đặc biệt, sự kết nối với thiên nhiên cũng là một yếu tố quan trọng. Một không gian sống gần gũi với thiên nhiên mang lại cảm giác thư giãn và cải thiện chất lượng cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Không Gian Sống Chất Lượng Và Gắn Kết

Trong bối cảnh đó, The Wisteria xuất hiện và trở thành giải pháp lý tưởng cho những gia đình đang tìm kiếm một không gian sống chất lượng và gắn kết.

Đây là một phân khu cao tầng với thiết kế căn hộ đẳng cấp, phù hợp cho gia đình đa thế hệ. Các căn hộ với nhiều sự lựa chọn từ 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ đến các căn dual key (căn hộ có chìa khóa đôi nhưng có 2 lối đi riêng biệt, mở ra khoảng không gian khác nhau) được thiết kế mở, tạo sự thông thoáng và tiện lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Mỗi căn đều có ít nhất 2 logia rộng rãi, tạo cơ hội cho gia đình sáng tạo không gian riêng và hòa mình vào thiên nhiên.

Căn 3-4 phòng ngủ tại The Wisteria mang đến không gian đa dạng cho gia đình 3 thế hệ

Cư dân tại The Wisteria được tận hưởng nhiều tiện ích đa dạng như trường học liên cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị, salon tóc và nail, phố mua sắm, với an ninh an toàn đa lớp. Hệ thống tiện ích của khu đô thị Hinode Royal Park như bể bơi, công viên trung tâm, khu BBQ, vườn dưỡng sinh, khu clubhouse, khu thể thao… góp phần làm phong phú thêm cuộc sống của cư dân, đồng thời tạo nên một không gian lý tưởng cho việc giải trí và cải thiện sức khỏe.Tại đây, ông bà có thể tản bộ, tập dưỡng sinh tăng cường sức khỏe trong không gian xanh mát; bố có thể chơi thể thao, mẹ mua sắm, thư giãn; còn các bé thì thỏa sức vui chơi và học tập để phát triển toàn diện.

Ngoài ra, The Wisteria tọa lạc tại giao điểm của hai tuyến đường Quốc lộ 32 và Vành Đai 3.5, dễ dàng kết nối tới nhiều khu vực trong thành phố, thuận tiện cho việc di chuyển của mọi thế hệ trong gia đình.

Có thể nói, phân khu The Wisteria xứng đáng là nơi an cư lý tưởng cho cư dân, mang đến cho các gia đình đa thế hệ một không gian sống trọn vẹn và gắn kết.

———-

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 25/04/2025 09:50

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/di-tim-khong-gian-song-cho-nhung-gia-dinh-da-the-he-67275.html

————