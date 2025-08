Đi Tìm Vùng Trũng Bất Động Sản Khu Vực Đông Bắc Hà Nội

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến những chuyển mình mạnh mẽ, khái niệm "vùng trũng" trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Đây là những khu vực sở hữu tiềm năng phát triển mạnh, nhưng vì nhiều lý do, giá bất động sản vẫn còn thấp hơn đáng kể so với giá trị thực, mặt bằng chung của thị trường và các khu vực lân cận. Những vùng này được xem là cơ hội đầu tư hấp dẫn do có khả năng tăng giá đột phá trong tương lai.

Thế Nào Là "Vùng Trũng" Của Thị Trường Bất Động Sản?

Nếu cách đây hơn một thập kỷ, những "vùng trũng" còn kén nhà đầu tư do vướng mắc pháp lý, quy hoạch ì ạch hay tiến độ hạ tầng chậm chạp – khiến khả năng khai thác và tăng giá không đạt kỳ vọng (thậm chí có những "vùng trũng" không tăng trưởng dù đầu tư 5-10 năm), thì thời điểm hiện tại, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi. Hàng loạt các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông quy mô lớn như đường không, đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc đã được phê duyệt, khởi công và hoàn thành. Chính những "cú hích" hạ tầng này đã kiến tạo nên các "vùng trũng" mới, nơi giá trị bất động sản được khai phá nhanh chóng. Đặc biệt, trong bối cảnh Nhà nước quyết liệt tháo gỡ nút thắt thể chế cho thị trường bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công, thời gian để một "vùng trũng" đột phá chỉ còn khoảng 1-3 năm. Đây chính là cơ hội cho những nhà đầu tư có tầm nhìn.

Thị trường nội đô Hà Nội đã quá chật chội khi chung cư giá trung bình đã chạm mốc 66 triệu/m2

Biệt Thự Hà Nội: Giá Tăng Nhanh, Đẩy Dòng Tiền Tìm "Vùng Trũng" Mới

Thị trường biệt thự, liền kề vùng ven Hà Nội đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Theo báo cáo mới đây của CBRE, năm 2025 ghi nhận lượng cung biệt thự liền kề lớn nhất từ trước tới nay, với giá bán sơ cấp đạt trung bình 226 triệu đồng mỗi m2 (chưa VAT), tăng 3% theo quý và 17% theo năm. Các dự án tại các huyện như Đan Phượng, cách trung tâm Thủ đô khoảng 20 km, đang có giá chào bán ở ngưỡng cao do kỳ vọng vào sự đầu tư hạ tầng.

Đơn vị nghiên cứu Avison Young cũng ghi nhận diễn biến tương tự, với các khu vực xa trung tâm như Đan Phượng, Đông Anh (Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên) liên tục bổ sung nguồn cung và giá bán tăng khoảng 5-8%, đạt mức 160-209 triệu đồng một m2. Cụ thể, tại một phân khu mới ra mắt ở Đan Phượng, các căn liền kề 96-120 m2 được chào bán 15-25 tỷ đồng, tùy vị trí và mức độ hoàn thiện, thậm chí các sản phẩm song lập có thể lên tới 33-45 tỷ đồng. Ngay cả thị trường thứ cấp cũng chứng kiến giá tăng, ví dụ tại nhà ở xã Tân Lập (Đan Phượng), một số căn liền kề 75 m2 hiện có giá 8,5-10 tỷ đồng, gần gấp đôi so với hai năm trước.

Vùng Thủ đô với hướng phát triển về Đông Bắc Hà Nội

Thế nhưng, chính sự tăng trưởng nóng này đang tạo ra "rào cản cho tốc độ thanh khoản". Theo ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, điều này "thúc đẩy dòng tiền tìm kiếm cơ hội tại các vùng lân cận, nơi có giá bán dễ tiếp cận hơn" – định nghĩa hoàn hảo cho một "vùng trũng về giá" mới.

Đông Bắc Hà Nội – "Vùng Trũng" Cuối Cùng Của Bất Động Sản Ven Đô?

Trong bối cảnh các khu vực đã đạt ngưỡng giá cao, khu vực Đông Bắc Hà Nội nổi lên như một "vùng trũng" đầy hứa hẹn của thị trường bất động sản vùng Thủ đô. Sự hấp dẫn này đến từ tốc độ hoàn thiện hạ tầng và công bố quy hoạch phát triển chung đầy tiềm năng. Các dự án hạ tầng tầm cỡ quốc gia dự kiến tạo ra những "cú hích" mạnh mẽ: Sân bay Gia Bình (cảng hàng không lớn nhất miền Bắc), tuyến Metro Hà Nội – Gia Bình, các trục cao tốc hiện đại rộng đến 120m. Đặc biệt, hàng loạt cây cầu mới bắc qua sông Hồng như cầu Tứ Liên (đã khởi công), cầu Trần Hưng Đạo và siêu dự án đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng dự báo sẽ là bệ phóng đưa khu vực Đông Bắc Thủ đô tăng trưởng đột phá chỉ trong vòng 1-3 năm tới.

Sân bay Gia Bình dự kiến sẽ rộng hơn sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Trong tương lai, với khả năng dễ dàng di chuyển tới trung tâm Hà Nội chỉ trong 15-20 phút, cùng liên kết "siêu tốc" đến các tỉnh thành có tốc độ phát triển kinh tế cao như Bắc Ninh, Hải Phòng, nơi đây có thể trở thành "điểm dừng chân lý tưởng" của nhà đầu tư cũng như khách hàng có nhu cầu ở thực khi xuất hiện những dự án hoàn thiện về pháp lý và tiện ích đồng bộ.

Cơ Hội Gọi Tên Centa Riverside: Tọa Độ Kim Cương Cho Giới Đầu Tư

Giải thích thêm về sức hút tại "vùng trũng" khu vực Đông Bắc Hà Nội, có thể nhìn từ thực tế thị trường khi nơi đây sở hữu những dự án có pháp lý "sạch", thanh khoản tốt như Centa Riverside.

Centa Riverside nằm ở tuyến Vành đai 3 Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội chỉ 15km. Đặc biệt, dự án ngay tâm điểm Ga Trung Mầu (dự kiến khởi công vào cuối năm 2025), một trong những Đô thị TOD (Phát triển định hướng giao thông công cộng) chiến lược của Thủ đô. Vị trí này đảm bảo kết nối "siêu tốc" vào trung tâm Hà Nội chỉ trong 15-20 phút. Dự án được hưởng trọn vẹn sức bật từ Sân bay Gia Bình, tuyến Metro và hệ thống cao tốc, mở ra cánh cửa giao thương quốc tế rộng lớn.

Cú hích hạ tầng thúc đẩy Centa Riverside trong tương lai

Với vị trí mặt tiền sông Tào Khê, Centa Riverside hưởng trọn làn gió mát từ dòng sông Đuống, tạo nên một không gian sống sinh thái hiếm có giữa lòng đô thị vùng Thủ đô. Nằm trong đại đô thị VSIP 160 ha, Centa Riverside được phát triển theo mô hình đô thị Singapore xanh, sạch và hiện đại, tạo cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp.

Và với mức định giá ban đầu vô cùng cạnh tranh, chỉ từ 60 triệu đồng cho một mét vuông biệt thự, chưa bằng bằng 1/3 giá của các khu đô thị cùng phân khúc (đang ở mức trung bình 226 triệu đồng/m2, thậm chí lên tới 33-45 tỷ đồng/căn), Centa Riverside có thể chính là "vùng trũng" cuối cùng của thị trường vệ tinh Hà Nội, mở ra dư địa tăng trưởng lợi nhuận vượt trội cho những nhà đầu tư có tầm nhìn.

Chủ đầu tư mở bán giai đoạn 3 – 4 của dự án với giá và CSBH hấp dẫn

Với những điều kiện thuận lợi và sự hội tụ của các yếu tố vĩ mô, khu vực Đông Bắc Thủ đô, mà Centa Riverside là đại diện tiêu biểu, đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ tăng trưởng mới. Đây chính là thời điểm rất tốt để các nhà đầu tư thông minh, đặc biệt là các nhà đầu tư F0 – F1, sở hữu tài sản giá trị thật với mức đầu tư tối ưu, trước khi thị trường bước vào "chu kỳ" tăng giá mới.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 29/07/2025 07:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/di-tim-vung-trung-bat-dong-san-khu-vuc-dong-bac-ha-noi-69223.html

