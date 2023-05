Địa Chỉ Sunshine City Quận 7 Có Phải Vị Trí Đắc Địa Không?

Địa Chỉ Sunshine City Quận 7 Có Ưu Điểm Nào?

Sunshine Sky City tọa lạc tại ngã 4 đường Phú Thuận, thuộc phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, nằm liền kề với KĐT Phú Mỹ Hưng. Lấy cảm hứng thiết kế từ dòng sông Hudson của New York (Mỹ), dự án Sunshine City được xây dựng ngay bên sông Cả Cấm thuộc bờ Nam thành phố, mặt kia của dự án còn nhìn về sông Sài Gòn, nên cư dân sẽ được hưởng trọn bầu không khí thoáng mát.

Vị trí dự án Sunshine Sky City Quận 7

Nếu Quận 1 là trung tâm TP.HCM, Thủ Thiêm là trung tâm của khu Đông Sài Gòn, thì Phú Mỹ Hưng lại à trung tâm của Khu Nam. Và rất có thể, 10 năm hay 20 năm nữa thì vẫn khó có khu đô thị nào thay thế được KĐT Phú Mỹ Hưng hiện nay. Batdongsan.com.vn cũng xin nhấn mạnh thêm: Quỹ đất tại khu vực Phú Mỹ Hưng và khu vực kế cận hiện đã cạn. Trong khi, giá đất Quận 7 trong những năm vừa qua tăng rất nhanh, ước tính trung bình là 10%/năm.

Xung quanh dự án SunShine City là khắp các tuyến đường huyết mạch của Quận 7 có thể kể đến như: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát,…

Sunshine Sky City có vị trí tiếp giáp như thế nào?

Tiếp giáp với những trục đường quan trọng của thành phố, cư dân Sunshine City Sài Gòn có thể hướng tầm view đến những khu tuyệt đẹp nhất trong lòng thành phố như:

Phía Đông: view dự án hướng về cầu Phú Mỹ, đường Huỳnh Tấn Phát và khu dân cư hiện hữu.

Phía Bắc: view hướng cầu Phú Mỹ, tuyến Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu dân cư hiện hữu.

Phía Nam: view hướng về khu biệt thự Phú Mỹ Hưng, trường Quốc tế, tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, khu dân cư hiện hữu.

Phía Tây: view hướng về Trung tâm thương mại Paragon, KĐT Phú Mỹ Hưng và khu dân cư hiện hữu.

Ngoài ra, tiềm năng từ vị trí dự án Sunshine Sky City Sài Gòn còn được đánh giá cao khi nó tọa lạc trên trục đường Phú Thuận mở rộng và nối thẳng Phú Mỹ Hưng ra khu phức hợp 6 sao Mũi Đèn Đỏ – Khu tổ hợp giải trí 6 sao ( bao gồm TTTM, Casino, Bến du thuyền, Cảng quốc tế ).

Khu phức hợp 6 sao Mũi Đèn Đỏ

Liên kết vùng và hạ tầng xung quanh dự án Sunshine City Quận 7

Từ Sunshine City Sài Gòn, cư dân có thể dễ dàng liên kết tới các địa điểm và hạ tầng như sau:

– Siêu thị Big C (cách dự án 300m), TTTM Crescent Mall (cách 500m), Khu thương mại Parkson (400m); Trung tâm triển lãm Sài Gòn SECC (800m); Lotte Mart, Vivo City, trung tâm tiệc cưới Adora, White House, The Coffee House…

– Hệ thống trường học Trường THCS Nguyễn Hiền (1.5km); Trung Tâm Anh Ngữ Tâm Điểm – The Scope (50m); Trường Quốc Tế Hàn Quốc (1.2km); Glory School Of Music & Performing Arts (1.7km); Trường Mầm Non Canada – Việt Nam (1.9km);…

– Trung tâm tài chính Phú Mỹ Hưng, ngân hàng Vietcombank, Sacombank, ACB, Vietinbank…

– Bệnh viện Tim Tâm Đức (1.9km); Bệnh viện FV (1.8km); Trung tâm y tế Dự Phòng Quận 7 (1.4km); Bệnh viện đa khoa Quận 7 (1.3km),…

– Trong bán kính 2km, dự án còn gần với trung tâm tài chính Phú Mỹ Hưng, ngân hàng Vietcombank, Sacombank, ACB, Vietinbank…

– UBND quận 7: cách dự án dự án khoảng 200m

– Cách chợ Bến Thành khoảng 5km

Nhược điểm của dự án Sunshine City Quận 7

Tuy dự án Sunshine Sky City nằm gần nhiều trục đường lớn, tuy nhiên, hướng di chuyển từ dự án này để tiếp cận với các trục đường lớn này vẫn còn tương đối hạn chế, bạn chỉ có thể di chuyển thông qua trục đường Phú Thuận. Nếu như trong tương lai, con đường này bị xuống cấp hoặc có thêm công trình cần nâng cấp sửa chữa tại khu vực này, thì khả năng tắc nghẽn giao thông xảy ra là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Bên cạnh đó, Quận 7 cũng là một trong những khu vực có nhiều điểm nóng về tình trạng ùn tắc giao thông nhất tại thành phố, một số khu vực thường xuyên tại khu vực này còn rơi vào tình trạng ngập nước khi trời mưa lớn và triều cường. Do đó, trước khi lựa chọn đầu tư hay mua nhà đất Quận 7 để an cư hay đầu tư, các khách hàng nên tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lộ trình đi lại hàng ngày từ khu căn hộ của chính mình và gia đình, để quyết định có nên mua hay không.

Thu Pham

