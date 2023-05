Địa ốc Bình Dương chạm mốc mới, dân đầu tư chớp thời cơ săn đất rẻ

Thị xã Bến Cát nhìn từ trên cao với các khu dân cư sầm uất đan xen các khu công nghiệp lớn

Nhà đầu tư chuyển “đích ngắm”

Anh Nguyễn Hoàng Phúc (Thủ Dầu Một) là một nhà đầu tư sành sỏi trong lĩnh vực bất động sản tại Bình Dương. Ba năm liên tiếp gần đây, anh thắng lớn khi đầu tư các dự án đất nền tại Thuận An và Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, từ giữa năm 2020, anh Phúc chuyển hướng lên khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương “săn” đất nền giá rẻ. Đích ngắm của anh là các đô thị đang phát triển mạnh kinh tế và hạ tầng như Bến Cát, Tân Uyên và cả Đồng Xoài (Bình Phước).

Theo anh Phúc, thị trường khu vực Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một vẫn tốt nhưng mặt bằng giá đã tiệm cận TP.HCM. Thậm chí một số dự án căn hộ gần đây chào bán đã chạm ngưỡng 37-40 triệu đồng/m2, đất nền ở mức một số khu vực 50-60 triệu đồng/m2. “Với mặt bằng giá này, nếu đầu tư thì chi phí vốn khá lớn trong khi biên lợi nhuận có thể thấp hơn. Ngược lại, nếu đầu tư ở những khu vực có giá còn thấp thì chi phí vốn thấp nhưng biên lợi nhuận sẽ cao hơn vì những nơi này đang phát triển mạnh”, anh Phúc giải thích lý do cho việc chuyển hướng đầu tư của mình.

Một số dự án đã bán trước đây nay cũng được nhiều khách hàng tìm hiểu như Bình Dương Avenue City, The Eden City, Phố thương mại Lộc Phát, Phố thương mại Nhật Huy… Giá của các dự án này trên thị trường thứ cấp đã tăng 10-15% so với thời điểm mới chào bán cách đây 6 tháng đến 1 năm.

Ông Phạm Sỹ Giáp, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Dương, cho biết đất nền và nhà phố thương mại đang là “hàng hot” trên thị trường Bình Dương. Nguyên nhân chính do dân số của tỉnh đang tăng mạnh, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ được nâng cao và Bình Dương cũng đang thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang công nghiệp – dịch vụ, xây dựng thành phố thông minh… “Thời điểm này, đa số khách hàng của chúng tôi ưu tiên đầu tư các sản phẩm có thể khai thác kinh doanh. Bởi đây chính là dòng sản phẩm có thanh khoản tốt và biên lợi nhuận hấp dẫn nhất trên thị trường”, ông Giáp chia sẻ.

Đón “cú hích” từ Central Retail, VGU

Cùng với thành phố mới Bình Dương, thị xã Bến Cát đang là khu vực được đánh giá tiềm năng phát triển rất lớn trong thời gian tới tại Bình Dương. Nếu thành phố mới Bình Dương là “thủ phủ” hành chính của tỉnh Bình Dương, thì thị xã Bến Cát nằm liền kề là nơi phát triển công nghiệp nhộn nhịp nhất. Tại Bến Cát hiện có đến 10 khu/cụm công nghiệp lớn với tổng diện tích hợn 4.000 ha đang hoạt động, hầu hết đã lấp đầy với hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư đang làm việc.

Sáu tháng đầu năm 2019, Bến Cát đã vượt Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một để đứng đầu tỉnh Bình Dương về hút vốn FDI với 1,5 tỉ USD. Năm 2020, dù đối mặt khó khăn chung nhưng Bến Cát vẫn có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận. Tại Bến Cát, bây giờ đi đến đâu cũng thấy nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, xe cộ vận chuyển hàng hóa đông đúc. Công nghiệp tới đâu phố thị, dịch vụ mọc lên rất nhanh ở chỗ đó, kéo theo nhu cầu về bất động sản cũng tăng vọt, thị trường giao dịch sôi động.



Chuẩn bị bước sang năm 2021, hai cú hích đặc biệt hứa hẹn mở ra bước ngoặt mới cho thị trường bất động sản Bến Cát là việc trường Đại học Quốc tế Việt Đức (VGU) quy mô 50ha, vốn đầu tư 200 triệu USD, đi vào hoạt động và Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan Central Retail xây dựng trung tâm thương mại phức hợp trị giá 40 triệu USD. VGU dự kiến thu hút 12.000 sinh viên đến học tập nên không chỉ làm tăng nhu cầu chỗ ở mà các dịch vụ khác cũng còn thiếu rất nhiều. Trong khi đó, Trung tâm thương mại Central Retail sẽ là nơi trải nghiệm, vui chơi giải trí, mua sắm, hội nghị đẳng cấp xứng tầm dành cho doanh nhân và người dân Bến Cát.

Ông Nguyễn Hữu Tạo, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Địa ốc Á Châu nhận định, với việc trải thảm đỏ thu hút đầu tư, sắp tới sẽ có thêm nhiều tập đoàn, tổ chức theo chân Central Retail, VGU đầu tư kinh doanh tại Bến Cát. Đặc biệt, lượng lao động đổ về làm việc sẽ còn tăng mạnh và tác động đến giá bất động sản. “Bến Cát đang nhắm mục tiêu lên đô thị loại 2 nên được đầu tư rất tốt, từ hạ tầng, giáo dục, y tế cho đến văn hóa, giải trí và tạo việc làm mới cho người dân. Và đó chính là cơ hội dành cho các nhà đầu tư bất động sản nhanh nhạy nắm bắt thị trường tối ưu hóa dòng vốn đầu tư”, ông nói.

