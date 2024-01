Thị trường bất động sản phía Nam cuối năm 2023 không tập trung vào các hoạt động bán hàng mà chủ yếu khởi công dự án mới và cất nóc bàn giao nhà đón xuân.

Cuối năm, bên cạnh các hoạt động bán hàng, thị trường bất động sản phía Nam cũng đang chào đón nhiều hơn những động thái cất nóc, bàn giao nhà từ phía chủ đầu tư.

Đầu tháng 12, dự án Sunshine Diamond River đang được tổng thầu SCG đẩy nhanh tiến độ thi công, hợp phần B – C đã sẵn sàng bàn giao, mang đến cho thị trường bất động sản TP. HCM hơn 600 căn hộ cao cấp vào đúng dịp cuối năm nay. Đặc biệt, với hơn 600 căn hộ đã được chủ đầu tư thông báo sẵn sàng bàn giao để cho cư dân nhận nhà đón Tết, giúp nguồn cung bất động sản phía Nam cuối năm thêm nhộn nhịp.

Ngày 8/12 vừa qua, Công ty Gamuda Land cũng tiến hành lễ động thổ dự án Eaton Park (quận 2 cũ, nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM). Đây là dự án mua lại của Công ty CP Bất động sản Tâm Lực với giá khoảng 7.500 tỉ đồng vào giữa tháng 7/2023. Dự kiến đầu năm 2024 dự án này sẽ chào bán ra thị trường bất động sản phía Nam, với mức giá rumor khoảng 5.000-6.000 USD/m2. Đây cũng là dự án thứ 3 M&A của doanh nghiệp này tại khu vực phía Đông TP.HCM. Trước đó là dự án Elysian (quận 9 cũ) và Artisan Park (Bình Dương).

Mới đây nhất, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Công ty Địa ốc Phú Đông Group cũng chính thức động thổ khởi công dự án Phú Đông Sky One (Dĩ An, Bình Dương). Dự án có quy mô gần 800 căn hộ giá vừa túi tiền, từ 32-35 triệu đồng/m2. Đây sẽ là nguồn cung mới chào bán trong năm 2024.

Bên cạnh dự án mới, hàng loạt dự án hiện hữu trước đó cũng tái khởi động để chuẩn bị cho việc bán hàng từ quý 1/2024. Tập đoàn Danh Khôi cũng làm lễ tái khởi động lại dự án Astral City (Thuận An, Bình Dương) sau thời gian “đứng hình”. Các căn hộ tại dự án này cũng sẽ là nguồn cung được đưa ra thị trường các quý đầu năm 2024.

Theo thống kê mới nhất của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, trong quý 4, thị trường bất động sản phía Nam cận được các chủ đầu tư bổ sung nguồn cung mới từ giai đoạn mở bán tiếp theo của các dự án Mastery Centre Point, The Global City, The Privia, Eco Village Saigon River, Fiato City tại Đồng Nai, The Emerald 68, Astral City tại Bình Dương, Waterpoint Long An…