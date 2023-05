Loại hình nhà riêng nội thành TP.HCM đang khẳng định vị thế là phân khúc thu hút người mua ở thực khi nhu cầu giao dịch loại hình này vẫn tăng trưởng tốt trong các tháng giữa năm. Theo báo cáo Nghiên cứu thị trường quý 2/2021 của Batdongsan.com.vn , trong quý 2 mức độ quan tâm tìm mua loại hình nhà riêng tại các quận như Tân Phú, quận 7, Bình Thạnh, Gò Vấp… vẫn giữ đà tăng, thậm chí nhiều nơi còn có xu hướng tăng khá cao mặc dù thị trường TP.HCM đang chịu tác động của dịch Covid-19.

Cụ thể, dữ liệu từ báo cáo chỉ ra, cả lượng tin đăng và nhu cầu tìm kiếm nhà riêng TP.HCM vẫn khá tích cực trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo đó mức độ quan tâm nhà riêng tăng 4%, nhà phố tăng 12% trong quý 2, trong khi lượng tin đăng bán nhà riêng cũng tăng 14% còn nhà phố tăng thêm 13% so với quý trước đó.

Mức độ quan tâm và lượng tin đăng bán nhà riêng tại TP.HCM đều tăng mạnh trong quý 2/2021. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Nhu cầu tìm mua nhà riêng tăng mạnh nhất ở các quận ngoại thành, nơi tập trung khá nhiều nguồn hàng có giá chào bán ở tầm từ 2,5 -4 tỷ đồng/căn đổ lại. Những khu vực nóng về giao dịch hiện tại như quận Gò Vấp, lượng tin đăng bán nhà riêng tăng 8%, trong khi nhu cầu tìm mua tại thị trường này cũng tăng 5% so với quý 1/2021. Tương tự, tại quận Tân Bình, lượng khách hàng tìm mua nhà riêng tăng 10% và nhu cầu tin đăng rao bán loại hình nhà ở này cũng tăng 13% so với quý trước đó. Tân Phú là quận ghi nhận nhu cầu rao bán nhà riêng cao nhất các quận/huyện TP.HCM với lượng tin đăng tăng 21% so với quý trước, tương ứng mức độ quan tâm cũng tăng đến 8%. Cá biệt quận 7 dù nguồn hàng nhà riêng chào bán trong quý vừa qua khá khiêm tốn, chỉ tăng 5%, nhưng nhu cầu tìm mua nhà riêng tại quận này tăng 14% so với quý 1/2021.

Khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, những căn nhà riêng lẻ có giá bán từ 4,5-6 tỷ đồng có lượng giao dịch nhiều và nhanh nhất hiện nay. Nhiều căn dưới 4 tỷ đồng tại các quận huyện ngoại thành như Hóc Môn, quận 12, Bình Chánh, Tân Phú chỉ cần rao bán sẽ nhanh chóng có người hỏi mua. Riêng ở khu vực TP. Thủ Đức, quận 7, giá nhà riêng vào tầm giá 4-8 tỷ đồng có lượng người tìm mua cao và giao dịch nhanh, với loại hình giá bán cao hơn thì thanh khoản cũng hạn chế.

Ở diễn biến ngược lại, khu vực trung tâm nội thành như quận 1, quận 3, hoạt động giao dịch mua bán nhà riêng khá hạn chế. Cả tin đăng và mức độ quan tâm nhà riêng tại quận 1 trong quý 2 đều giảm, tương ứng tỉ lệ 1% và 3%. Tác động của dịch Covid-19 khiến các mặt bằng nhà riêng tại khu CBD bị ảnh hưởng rõ nét trong quý vừa qua.

Xét về yếu tố biến động trong giá bán, nhu cầu giao dịch tăng cao khiến giá bán loại hình nhà riêng tại TP.HCM dù trong tình hình dịch bệnh leo thang vẫn tăng trưởng khá ổn định, nhất là ở các khu vực nội thành trung tâm. Trong quý 2 vừa qua, quận 4 là quận ghi nhận mức giá bán nhà riêng lẻ tăng mạnh nhất toàn thành, với mức tăng lên đến gần 11% so với giá bán 3 tháng đầu năm.

Tương tự, những khu vực nội thành khác cũng đều có giá nhà riêng tăng nhẹ như: quận 2 có giá nhà riêng tăng 3%, nhà phố tăng 4%, quận 7 tăng 5%, Bình Thạnh tăng 4%, Tân Bình tăng 3%… Bình Chánh và Nhà Bè là hai quận ghi nhận giá rao bán nhà riêng giảm trong quý vừa qua, với mức giảm lần lượt là 3-4%, nhà mặt phố tại hai quận này cũng giảm 2% và 8% so với quý 1/2021. Nguyên nhân chính khiến giá nhà riêng, nhà phố tại Bình Chánh, Nhà Bè sụt giảm là do đà tăng quá cao trước đó của phân khúc này dưới tác động từ thông tin lên quận. Hiện tại xu hướng giảm phần nhiều là do làn sóng tăng “ảo” phần nào bị kiểm soát và nhu cầu mua đã không còn quá nóng so với các tháng đầu năm.

Bất chấp thực tế giá chào thuê giảm, giá rao bán nhà phố và nhà riêng lẻ tại TP.HCM vẫn đều đặn tăng bất chấp dịch bệnh. Ảnh minh họa

Nhận định về tình hình chung của thị trường TP.HCM, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thị trường nhà đất TP.HCM vẫn duy trì một số điểm sáng tích cực khi mức độ quan tâm và nhu cầu giao dịch trong quý vẫn cao hơn so với quý trước và hầu hết các tháng trong năm 2020. Việt Nam hiện là một trong số ít các quốc gia Đông Nam Á vẫn duy trì tốc độ tăng giá BĐS ổn định trong tình hình dịch bệnh. Trong khi các nước lân cận như Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều ghi nhận tốc độ tăng giá BĐS giảm từ 2-7% so với cùng kỳ thì tại Việt Nam, con số này vẫn tăng thêm 5,2%. Điều này cho thấy người Việt có xu hướng đặt niềm tin và tham gia vào thị trường nhà đất.

Ông Tuấn cho rằng, với loại hình nhà riêng, nhà phố, tâm lý chuộng nhà liền thổ của người mua nhà vẫn rất cao. TP.HCM trong 2 năm trở lại đây khan hiếm nguồn cung dòng sản phẩm này do quỹ đất hạn chế và dự án mới gần như không ra được hàng. Bên cạnh đó, nhà riêng lẻ luôn là loại hình vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở thực vừa phục vụ kinh doanh cho thuê rất tốt. Lượng khách hàng cần mua nhà riêng để an cư luôn cao. Những sản phẩm nhà ở có giá bán từ 3-10 tỷ đồng trong các quận nội /ngoại trước nay vẫn được ưa chuộng hơn các căn có giá bán đắt đỏ.

Ngoài ra nhiều nhà đầu tư vẫn xem nhà riêng lẻ như một kênh trú ẩn an toàn và sinh lợi cao nếu so sánh với nhiều loại hình nhà ở khác. Trong tình hình dịch bệnh, khi mà tâm lý người mua nhà chỉ ưu tiên chọn lựa các loại hình BĐS "ăn chắc mặc bền", yếu tố an toàn được đưa lên hàng đầu thì nhà liền thổ nói chung và dòng sản phẩm nhà riêng tại nội thành nói riêng chắc chắn sẽ càng được ưa chuộng trong thời gian tới.

Phương Uyên