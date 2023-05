Dịch vụ chuyển nhà trọn gói - Mở rộng quy mô nhanh đi kèm với nâng cao chất lượng dịch vụ

Danh sách bãi xe tại TP. Hồ Chí Minh: Quận 2: 16 Lê Thước, Phường Thảo Điền

Quận 7: 100 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng

Quận 11: 262E Lạc Long Quân, Phường 10

Quận 3: 490/1a Lê Văn Sỹ, Phường 14

Quận 8: 618 Phạm Thế Hiển, Phường 4

Gò Vấp: 70A, Nguyên Hồng, Phường 1

Phú Nhuận: 43d Hồ Văn Huê, Phường 9

Tân Bình: 107/38, Bành Văn Trân, phường 7

Bình Tân: 22, Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa

Tân Phú: 531 Âu Cơ, Phường Phú Trung

Bình Chánh: 457 Phạm Văn Sáng, Ấp 4

Bình Thạnh: 281/3B Bùi Hữu Nghĩa Phường 1

Danh sách bãi xe tỉnh: Bình Dương: 192 Nguyễn Du, p. Dĩ An, Dĩ An

Bình Phước: 9 Nguyễn Huệ, Tân Phú, Đồng Xoài

Tây Ninh: 44 Trưng Nữ Vương, Phường 2

Long An: 40 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Tân An

Cần thơ: 164 Nguyễn văn cừ, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

Cà mau: 75 Ngô Quyền, Phường 9, Tp. Cà Mau

Vĩnh Long: 79 Đường 30/4, Phường 11, Tp. Vĩnh Long

Vũng Tàu: 33 Đường 30/2, Phường 8, Tp. Vũng Tàu

Nha Trang: 42 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa