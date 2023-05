Phía Tây Hà Nội gồm các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông với các dự án chung cư dày đặc được xem là khu vực sôi động trên bản đồ nhà đất Thủ đô. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, số lượng dự án có giá trên dưới 20 triệu đồng/m2 tại khu vực này chỉ đếm trên đầu ngón tay và gần như không có tại quận Thanh Xuân và quận Cầu Giấy.

Phần lớn các dự án chung cư mới giới thiệu tại đây đều có giá bán trên 27 triệu đồng/m2. Chẳng hạn dự án Anland Lake View còn được gọi là chung cư Anland 3 là tổ hợp căn hộ cao cấp nằm trong Khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) do Tập đoàn Nam Cường đầu tư. Dự án gồm 4 block A, B, C, D, trong đó, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 2 tháp A và B cao 34 tầng với hơn 600 căn hộ. Giá bán dự kiến mỗi căn vào khoảng 30 triệu đồng/m2. Dự kiến, đến năm 2021 dự án sẽ được hoàn thành.



Dự án chung cư mọc lên san sát tại khu vực phía Tây

Một dự án khác là Sunshine Boulevard do Tập đoàn Sunshine Group đầu tư tại đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, có giá bán dự kiến từ 34 triệu đồng/m2. Dự án được xây dựng trên khu đất 5.431,9m2, gồm 3 tầng hầm và 45 tầng nổi, cung cấp các căn hộ từ 2-4 phòng ngủ, dulex, penhouse.

Trong khi đó, những dự án chung cư có giá bán khoảng 20-25 triệu đồng/m2 chủ yếu tập trung tại quận Hà Đông. Vậy đó là những dự án nào?

BID Residence Văn Khê: Khoảng 22 triệu đồng/m2

Chung cư BID Residence do BID Group phát triển là tòa nhà số 104 trong lô đất CT1 thuộc khu đô thị Văn Khê, đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội.

Dự án gồm 2 khối nhà cao 35 và 50 tầng với khoảng 806 căn hộ, 4 tầng văn phòng và trung tâm thương mại. Các căn hộ tại đây có diện tích từ 62m2 đến 90m2.

Giá bán các sản phẩm tại dự án BID Residence trong khoảng 22-24 triệu đồng/m2.



Phía Tây Hà Nội không có nhiều dự án chung cư có giá trên dưới 20 triệu đồng/m2

The Terra An Hưng: Khoảng 22,5 triệu đồng/m2

Ngoài dự án BID Residence, The Terra An Hưng cũng là một dự án mới được giới thiệu trên thị trường khu Tây Hà Nội.

The Terra An Hưng của chủ đầu tư Văn Phú – Invest nằm trong khu đô thị mới An Hưng. Dự án được xây dựng trên đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội.

Đây là tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp gồm 3 toà nhà cao 45 tầng với khoảng 1.320 căn hộ và khu thấp tầng với 166 căn shophouse. Khối thấp tầng dự kiến được bàn giao vào năm 2019. Khối cao tầng dự kiến bàn giao vào năm 2021.

Dự án được giới thiệu và mở bán từ cuối tháng 6/2019 với giá bán từ 22,5 triệu đồng/m2.

Anland Premium: Khoảng 25 triệu/m2

Chung cư Anland Premium Dương Nội hay còn được gọi là chung cư Anland 2 nằm trong khu đô thị Dương Nội, do Tập đoàn Nam Cường đầu tư.

Dự án gồm 25 tầng nổi và 2 tầng thương mại, dịch vụ hiện đã được cất nóc. Số lượng căn hộ tại dự án là 575 căn và 18 căn shophouse. Diện tích các căn hộ từ 53-85m2.

Dự án mở bán lần đầu vào tháng 7/2018, dự kiến bàn giao vào tháng 6/2020. Giá bán đợt đầu các căn hộ tại dự án Anland Premium là khoảng 25 triệu đồng/m2.

Ngoài những dự án mới mở bán, khu Tây Hà Nội cũng có thêm nguồn cung từ một số dự án đã mở bán từ trước đó như dự án Samsora Premier với giá bán khoảng 22 triệu đồng/m2. Dự án do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Hà Nội đầu tư tại số 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội. Dự án cao 37 tầng, gồm 696 căn hộ có diện tích 59-91m2. Đây là dự án phức hợp bao gồm căn hộ chung cư, trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng làm việc.

Phùng Dung