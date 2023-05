Điểm nóng đất nền: từ đóng băng đến hồi sinh?

Đất đấu giá sôi động

Trong tháng 7, phân khúc đất đấu giá tại Bắc Giang có dấu hiệu nóng trở lại. Ba cuộc đấu giá gần đây nhất diễn ra trong tháng 7 và đầu tháng 8 đều ghi nhận đông người tham gia đấu, số tiền thu về luôn cao khá nhiều số tiền khởi điểm đưa ra.

Cụ thể, ngày 18/7, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hiệp Hòa tổ chức đấu giá quyền sử dụng 51 lô đất ở tại Khu dân cư Vàm Cuối, xã Đông Lỗ. Giá khởi điểm cho các lô đất có tổng diện tích 4.958 m2 là gần 40,3 tỷ đồng. Sau khi phiên đấu giá kết thúc, tổng giá trị trúng gần 54,8 tỷ đồng, vượt hơn 14,5 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá thứ hai diễn ra ngày 25/7 tại huyện Việt Yên (Bắc Giang). Theo đó, Công ty đấu giá Hợp Danh DHL phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn. Tổng số tiền thu về là hơn 54,7 tỷ đồng, cao hơn 11,6 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Cuộc đấu giá tiếp theo diễn ra ngày 1/8 do Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Đại Dương Group phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức. Quyền sử dụng 30 lô đất ở tại khu dân cư Thượng Phúc, xã Tăng Tiến được đấu giá. Sức mua rất đáng chú ý khi 100% các lô đất đều trúng đấu giá với số tiền thu về hơn 101 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 67,7 tỷ đồng gần 33,5 tỷ đồng.

Thị trường BĐS Bắc Giang đang sôi nổi với phân khúc đất đấu giá. Ảnh minh họa

Như vậy, những phiên đấu giá đất tại Bắc Giang trong tháng 7 và đầu tháng 8 vẫn ghi nhận sự sôi động trong hoạt động mua bán, đối lập hoàn toàn với tình trạng ảm đạm, đóng băng của thị trường thời điểm là tâm dịch.

Câu chuyện sôi động của đất đấu giá Bắc Giang thời điểm này gợi nhớ lại thời điểm thị trường này sốt đất, hoạt động mua bán đất đấu giá cũng diễn ra rất sôi động tại Thành phố Bắc Giang, Yên Dũng, Lạng Giang. Tuy nhiên, sau đó, theo thống kê của UBND tỉnh Bắc Giang, một bộ phận khách hàng đã phải bỏ cọc vì không có tiền để vào tiếp. Những người bỏ cọc thường là nhà đầu tư, môi giới, sau khi trúng, kì vọng bán lại được luôn để hưởng chênh nhưng không bán được nên… đành “bỏ đất” lại.

Đất thổ cư, đất nền vẫn trầm lắng

Trái ngược với sự sôi nổi của phân khúc đất đấu giá, các hoạt động mua bán ở thị trường đất dự án, đất thổ cư Bắc Giang thời điểm hiện tại vẫn khá trầm lắng. Trong cơn sốt đất đầu năm, theo báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2021 của Batdongsan.com.vn , mức độ quan tâm đến thị trường Bắc Giang tăng 37%. Khi đó, đất ven khu công nghiệp Bắc Giang liên tục biến động giá, đặc biệt là tại TP.Bắc Giang, huyện Việt Yên và Yên Dũng. Đất ven 4 khu công nghiệp là Vân Trung, Đình Trám, Song Khê Nội Hoàng và Quang Châu tăng khoảng 50-70% so với cuối năm 2020, dao động từ 25-40 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, ở thời điểm hiện tại, mức giá tại các khu vực này dù vẫn ở mức cao nhưng đã giảm so với thời điểm sốt đất đầu năm. Cụ thể, đất gần khu công nghiệp Quang Châu, những vị trí sâu bên trong làng mức giá đang được chào bán là 17-20 triệu đồng/m2, thời điểm sốt là 22-25 triệu đồng/m2. Những mảnh đất có vị trí kinh doanh đang được rao 27-30 triệu đồng/m2, thời điểm sốt là 32-35 triệu đồng/m2. Đất gần các khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên), khu công nghiệp Nội Hoàng (Yên Dũng) bị đẩy lên 35-40 triệu đồng/m2 khi sốt, giá chào bán hiện nay phổ biến la 27-34 riệu đồng/m2. Đất vị trí đẹp tại Đình Trám (Bắc Giang) từ mức 32-36 triệu đồng/m2 thời điểm sốt về mức 25-29 triệu đồng/m2 thời điểm hiện tại… Trên thực tế với mức giá hiện tại đã giảm so với thời kì sốt, thị trường vẫn có giao dịch nhưng hoạt động mua bán diễn ra nhỏ giọt, chậm chạp không quá sôi động.

Những nền đất có tài chính dưới 1 tỷ ghi nhận giao dịch túc tắc trên thị trường, đặc biệt là phân khúc 500-700 triệu đồng/lô ở Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam. Những lô đất tầm tài chính này dù không có vị trí đẹp, cách các khu công nghiệp 3-5km, nằm sâu trong làng nhưng do giá mềm nên thường được công nhân tại các khu công nghiệp chọn mua để xây ở. Dù hoạt động mua bán ở phân khúc này không chậm chạp như phân khúc 2-3 tỷ nhưng theo các môi giới do dịch bệnh nặng nề vừa diễn ra ở Bắc Giang khiến thu nhập của công nhân bị ảnh hưởng, họ đang tập trung ổn định sản xuất nên thị trường này giao dịch vẫn rất kém, chỉ bằng 40-50% so với cùng kì năm ngoái.

Duy Bách

