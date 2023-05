Điểm nóng mới của BĐS hấp lực mạnh dòng tiền đầu tư dù đại dịch

Là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An giáp Thanh Hóa ở phía Bắc và Hà Tĩnh ở phía Nam. Trong tương quan so sánh, trong khi bất động sản Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã sôi động từ nhiều năm trước thì Nghệ An lại khá lặng lẽ so với 2 tỉnh “hàng xóm”. Chỉ khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường này mới khởi sắc khi loạt ông lớn địa ốc rầm rộ đổ bộ với các dự án quy mô lớn.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy rất nhiều ông lớn bất động sản như Vingroup, Ecopark, Eurowindow, T&T… đều đã, đang và sẽ triển khai các dự án tại đây. Sức nóng của thị trường Nghệ An tập trung chính ở 2 khu vực là Cửa Lò và thành phố Vinh. Đơn cử, tại Cửa Lò, tên tuổi Vingroup gắn với các dự án quy mô lớn như quần thể Vinpearl Cửa Hội; siêu tổ hợp giải trí Cửa Hội có quy mô gần 200ha. Ngoài ra, ông lớn Vingroup cũng xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại và nhà ở liền kề Vincom Thái Hòa ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An); TCG Group cũng tung ra thị trường tổ hợp giải trí về đêm quy mô 16ha trị giá 2.000 tỷ tại Cửa Lò; FLC lên kế hoạch triển khai dự án FLC Bãi Lữ cách Cửa Lò 5km về phía Bắc; Tập đoàn Bảo Khánh Hamico cũng công bố dự án Cua Lo Beach Villa rộng 16 ha.

Bất động sản Nghệ An khởi sắc trong 2 năm gần đây. Ảnh minh họa

Tại thành phố Vinh (Nghệ An), Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (Mipec) ra mắt dự án Khu đô thị Vinh Heritage có diện tích gần 40,5ha với 482 căn nhà liền kề, shophouse, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập; Công ty Cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam cũng góp mặt tại Vinh với dự án Trung tâm thương mại khởi công vào khoảng đầu năm 2020; Công ty Cổ phần Eurowindow Holding và Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý dự án số 1 làm chủ đầu tư Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, TP. Vinh với tổng vốn đầu tư hơn 4.082 tỷ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn T&T cũng đã được UBND tỉnh Nghệ An cho phép nghiên cứu, lập quy hoạch và thực hiện đầu tư các dự án: Khu tổ hợp dịch vụ du lịch đô thị Bến Thủy, TP. Vinh (30,6ha); Khu đô thị phía Tây Nam TP. Vinh tại huyện Hưng Nguyên (498ha); Khu đô thị sinh thái Đông Nam TP. Vinh tại phường Hưng Hòa (quy mô 410ha)…

Các dự án quy mô của các ông lớn địa ốc khiến bất động sản tại các địa bàn trên tăng giá mạnh. Giá nhà đất mặt tiền đường như Nguyễn Duy Trinh, Phạm Kinh Vỹ, Nguyễn Thị Minh Khai đã tăng từ mức 30-40 năm 2018 lên mức 55-60 triệu đồng/m2, các vị trí đắc địa mức giá có thể chạm tới 65-70 triệu đồng/m2. Tại thị xã Cửa Lò, đất mặt đường Nguyễn Sinh Cung từ mức 9-11 triệu đồng/m2 năm 2019 hiện được chào bán 13-17 triệu đồng/m2, đất gần Vin Cửa Hội tăng từ mức 12-15 triệu đồng/m2 của đầu năm 2019 lên mức 19-24 triệu đồng/m2 thời điểm hiện tại.

Sở dĩ Nghệ An hấp lực mạnh các ông lớn địa ốc thời gian qua có nguyên nhân lớn từ sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng giao thông. Hàng loạt dự án giao thông lớn có thể kể đến như đường Vinh – Cửa Lò, Vinh – Hưng Tây; đường nối QL46B (xã Nghi Ân, TP. Vinh) với đường QL46C (xã Hưng Hòa, TP. Vinh), đường giao thông nối đường N5 – Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn (Đô Lương), 3 cây cầu vượt đường sắt, các nút giao và các cầu qua sông: Cầu Yên Xuân, cầu vượt đường sắt Bắc – Nam tại nút giao Quốc lộ 1 – Quốc lộ 48E và nút giao đường sắt Bắc – Nam với đường D4 Khu Kinh tế Đông Nam… đều được hoàn thành.

Trong tương lai, hạ tầng giao thông Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển với nhiều dự án như dự án nâng cấp giai đoạn 2 tỉnh lộ 535, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46, dự án đầu tư xây dựng cầu vượt thông nút giao giữa quốc lộ 1A (Mai Hắc Đế – Nguyễn Trãi) và đường 72m, dự án đầu tư xây dựng các tuyến giao thông công cộng kết nối Vinh – Quán Hành – Cửa Lò… Ngoài ra, dự án cao tốc Ninh Bình – Bãi Vọt dự kiến thông xe vào năm 2022 sẽ rút ngắn thời gian cung đường Hà Nội đi Nghệ An còn chưa đến 3 giờ đồng hồ sẽ là lực đẩy quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản Nghệ An phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định thị trường bất động sản Nghệ An vẫn chưa phát triển đúng với tiềm năng. Tỷ lệ đô thị hóa ở Nghệ An mới đạt gần 15%, chưa bằng 1/2 mức độ đô thị hóa của cả nước. Do đó, bất động sản Nghệ An vẫn còn dư địa lớn để phát triển, nhất là thị trường bất động sản nhà ở, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp.

Duy Bách