Điểm Nóng Mới Hút Đầu Tư Của Đất Nền Vùng Ven Hà Nội

Đầu tháng 2/2022, dự án Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 chính thức được khởi công tại thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Được biết, dự án có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 28.573 m2 và xây dựng mới các hạng mục phụ trợ 1 tầng với diện tích sàn xây dựng khoảng 1.407 m2. Cũng trong tháng 2, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai (Hà Nội) chính thức được khởi công. Được biết, dự án Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 6 hecta. Trong đó, diện tích xây dựng công trình khoảng 7.530m2 cùng với các hạng mục phụ trợ khác với diện tích sàn xây dựng khoảng 1.009m2 và các hạ tầng kỹ thuật kèm theo.



Đất nền Quốc Oai (Hà Nội) đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư

Hai công trình hạ tầng xã hội lớn được khởi công trong cùng một tháng tại thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai) đã khiến thị trường bất động sản khu vực này trở nên sôi nổi, khởi sắc so với các tháng trước đó. Trên thực tế, vào năm 2019-2020 khi có thông tin về 2 dự án lớn trên, bất động sản nơi đây đã lên cơn sốt. Mặt bằng giá mới cũng đã được thiết lập từ đó. Thời điểm đó, tại thị trường đất nền Quốc Oai , những lô đất ở gần 2 cơ sở bệnh viện, nằm trong làng, chưa phải vị trí đắc địa, ô tô vào được thuộc xã Ngọc Mỹ, giá đã tăng 3-7 triệu đồng/m2 so với năm 2018, lên mức trung bình là 8-12 triệu đồng/m2.Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , đến thời điểm hiện tại, sau hai năm, giá bán đất Ngọc Mỹ thuộc các vị trí trên đang ở mức khoảng 15 triệu đồng/m2. Cùng thời gian, những mảnh vị trí đường liên xã, hai ô tô tránh nhau, giá tăng từ mức 10-14 triệu đồng/m2 lên mức 18-20 triệu đồng/m2. Mức giá này duy trì từ năm 2022 đến nay, không có sự chuyển biến về giá bán kể cả thời điểm sau Tết, khi 2 công trình lớn được khởi công.

Mức tăng nhẹ sau Tết ghi nhận ở những mảnh đất thuộc đường tỉnh lộ 421B, có vị trí cách hai bệnh viện trên khoảng 1km và cách trung tâm thị trấn Quốc Oai 1,5km. Đây cũng là khu vực ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất trong 3 năm gần đây, từ mức giá khoảng 40 triệu đồng/m2 vào năm 2018, thiết lập mức 50-60 triệu đồng/m2 vào năm 2022. Sau Tết Nguyên đán, khi 2 công trình lớn khởi công, giá tiếp tục nhích nhẹ từ 1-2 triệu đồng/m2. Những mảnh gần đại lộ Thăng Long ở Ngọc Mỹ cũng ghi nhận mức tăng trung bình 2 triệu đồng/m2, đẩy giá bán hiện tại lên 30-35 triệu đồng/m2. Đất tại Ngọc Liệp , giáp xã Ngọc Mỹ, ở các vị trí giáp đại lộ Thăng Long cũng tăng từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi m2, đạt mức 33-37 triệu đồng/m2.



Nhiều nhà đầu tư đổ về Quốc Oai xem đất

Trong khi rất nhiều thị trường đất nền vùng ven Hà Nội vẫn nằm im bất động từ sau Tết Nguyên đán thì khu vực Quốc Oai đang là thị trường điểm sáng, thu hút mối quan tâm của nhà đầu tư và hút môi giới đổ về bán hàng. Anh Trần Thắng Quang (một môi giới đất nền tại Quốc Oai) cho biết, nếu thời điểm cuối năm ngoái anh rảnh rỗi do thị trường kém thì từ sau Tết anh bận rộn hơn khi khá nhiều nhà đầu tư đến đây tìm hiểu thị trường. Tuy nhiên, giao dịch thực theo anh Quang là chưa đáng kể do các nhà đầu tư vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu, xem xét thị trường. Môi giới này cho rằng có thể trong các tháng tới sẽ có nhiều giao dịch hơn khi nhà đầu tư đã tìm hiểu, cân nhắc xong. Ngoài một số vị trí trục đường chính, có giá lên tới 60 triệu đồng/m2 thì nhìn chung đất Quốc Oai vị trí gần 2 bệnh viện phụ sản có giá khá mềm so với nhiều khu vực vùng ven khác của Hà Nội. “Đất ở đây phù hợp với phần đông nhà đầu tư khi chỉ cần tài chính từ 2 tỷ đổ lại. Giá mềm cũng là lý do khiến thị trường này hút giới đầu tư”, anh Quang nhấn mạnh.

Khánh Chi

Xem thêm

>> Đất Nền “Thành Phố Phía Bắc” Của Thủ Đô Vẫn Trầm Lắng?

>> Làn Sóng Gom Bất Động Sản Vùng Biên