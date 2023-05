Điểm sáng Bất động sản tiệm cận TP. Hồ Chí Minh

Nhu cầu Bất động sản tại nhiều tỉnh thành phía Nam tăng 50-90%

Ngay sau khi tình hình giãn cách được nới lỏng, kinh tế được tái mở cửa thúc đẩy nhu cầu tìm mua Bất động sản trên toàn quốc có xu hướng phục hồi mạnh. Tại nhiều tỉnh thành phía Nam lượng khách hàng có nhu cầu tìm kiếm nhà đất bật tăng mạnh mẽ sau một thời gian dài đình trệ giao dịch.

Báo cáo thị trường tháng 10 năm nay vừa được Batdongsan.com.vn công bố cho thấy, nhu cầu tìm kiếm mua nhà đất trong tháng vừa qua tại các tỉnh thành ven TP.HCM tăng mạnh so với tháng 9 đều tăng trên 60%, cụ thể Bình Dương tăng 69% , Đồng Nai tăng 65% và Long An là thị trường có mức tăng tốt so với 4 tỉnh vệ tinh của TP.HCM trong tháng vừa qua. Nhu cầu tìm mua nhà đất tại Long An tăng 64% so với tháng trước.

Chứng minh thị trường Bất động sản ngoại thành ven thành phố không hề có xu hướng hạ giá sau đại dịch, thậm chí xu hướng định cư tại các khu vực cận thành phố tăng nhanh.

Nguồn cung mới rầm rộ từ thị trường phía Nam.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây Bất động sản tại khu vực ven trung tâm TP.HCM và tỉnh lân cận đang là lực đẩy về nguồn cung tương lai cho thị trường Bất động sản nói chung. Nhất là sau thời điểm Tp.HCM và các tỉnh phía Nam nới giãn cách xã hội, hoạt động dự án cũng rục rịch trở lại.

Ở khu vực vùng ven phía Nam, Bến Lức Long An đang có những điểm sáng trong các dự án bất động sản như dự án Lago Centro (dự án đất nền đã được quy hoạch đồng bộ, có sẵn sổ đỏ) và The Pearl Riverside (đã hoàn thiện) của Sea Holdings.



The Pearl Riverside tọa lạc ngay bên sông Vàm Cỏ Đông, Bến Lức, Long An – đã bàn giao nhà và sổ hồng cho cư dân

Được triển khai vào thời điểm cuối năm 2019, có thể nói các giai đoạn quan trọng nhất trong công tác phát triển khu compound The Pearl Riverside đều chịu tác động từ những đợt bùng phát của đại dịch Covid-19 nhưng vượt trên các khó khăn đó, chủ đầu tư này vẫn giữ đúng cam kết hoàn thiện dự án, trao sổ hồng cho cư dân theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, dự án cũng được các chuyên gia bất động sản đánh giá là một trong những dự án nhà ở ven sông có pháp lý minh bạch hàng đầu trên thị trường hiện nay. Đây vừa là lợi điểm gắn liền với thị hiếu đầu tư giai đoạn phục hồi thị trường.

Giai đoạn khó khăn vừa qua khiến nhiều nhà đầu tư – trong đó có cả nhóm nhà đầu tư mạo hiểm, chọn hướng sử dụng dòng tiền cẩn thận hơn, tránh phát sinh chi phí hoặc hạn chế tối đa rủi ro (dự án đình trệ, dừng thi công…). Vì thế, các sản phẩm rủi ro cao, tính pháp lý thấp như nhà chưa hoàn thiện, đất nền chưa ra sổ đỏ… sẽ không còn được cân nhắc; thay vào đó là thị hiếu chọn các sản phẩm mang tính ổn định, hoàn thiện về pháp lý.

Đáng nói là nhóm sản phẩm mới, vừa hoàn thiện trong giai đoạn dịch bệnh, vừa hội đủ tiềm năng đầu tư tương đối “khan hàng". Đơn cử, dự án The Pearl Riverside chỉ còn lại số ít là những sản phẩm thuộc "hàng hiếm" đẳng cấp nhất mà SeaHoldings vừa tung ra thị trường.