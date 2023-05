Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, Covid-19 đã có những tác động khá lớn tới thị trường bất động sản Đà Nẵng, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng – lĩnh vực đã gặp những khó khăn nhất định vì các đợt sóng dịch diễn ra liên tiếp. Phân khúc khách sạn nói chung và khách sạn từ 3 đến 5 sao nói riêng cũng bị ảnh hưởng. Công suất thị trường thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, giá phòng trung bình cũng giảm mạnh theo năm. Tuy nhiên các thị trường khác như bất động sản nhà ở, bất động sản thương mại, bất động sản Công nghiệp vẫn có những điểm sáng nhất định.

Dù dịch bệnh phức tạp, bất động sản Đà Nẵng vẫn có những điểm sáng nhất định

Lĩnh vực bất động sản công nghiệp có những diễn biến khá tích cực. Vị trí thuận lợi cùng các ưu đãi khuyến khích đầu tư hợp lý là đòn bẩy để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư công nghiệp tại Đà Nẵng. Bất động sản công nghiệp tại đây được dự báo là sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới, nhờ lợi thế về chi phí cũng như các ưu đãi của chính phủ về phát triển công nghiệp. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã và đang có những hoạt động đầu tư rất tích cực cho lĩnh vực này.

Lĩnh vực bất động sản nhà ở hưởng lợi với bản quy hoạch và phát triển đô thị mới được công bố. Theo đó, thị trường sẽ được phát triển đa dạng hơn ở danh mục bất động sản nhà ở, phục vụ mục đích sinh sống lâu dài của người dân trong thành phố thay vì chỉ tập trung vào bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. Khoảng 850 ha từ 14 dự án có hạng mục biệt thự và nhà liền kề sẽ được triển khai trong những năm tới, phần lớn đến từ giai đoạn tiếp theo của những dự án hiện hữu, bao gồm cả các sản phẩm nhà ở như chung cư, nhà liền kề, khu đô thị.

Lĩnh vực bất động sản văn phòng giữ ở mức ổn định. Tâm lý lo ngại bất ổn và các lệnh hạn chế đi lại khiến số lượng giao dịch giảm so với cùng kỳ trước đó. Tuy nhiên, bên cạnh nhóm khách thuê doanh nghiệp do không chịu nổi chi phí mặt bằng và vận hành trong thời gian dài dẫn đến việc phải đóng cửa, thị trường vẫn ghi nhận một lượng cầu nhất định cho việc mở rộng mặt bằng hoặc mở thêm chi nhánh văn phòng tại Đà Nẵng. Giá thuê mặt bằng bán lẻ và văn phòng tại Đà Nẵng trong giai đoạn này giảm nhẹ so với thời điểm trước Covid-19 (có những nơi giảm gần 40% giá thuê) để thu hút khách. Đây cũng là động lực cho những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh ổn định và dòng tiền vững chắc tiếp tục tham gia hợp đồng thuê dài hạn tại thị trường này.

Đánh giá về khả năng phục hồi trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại, ông Matthew Powell cho rằng, Đà Nẵng không chỉ là điểm đến du lịch với tiềm năng về bất động sản nghỉ dưỡng mà còn rất nhiều tiềm năng cho các phân khúc bất động sản khác. Thị trường bắt đầu ghi nhận nhu cầu từ nhà đầu tư tại thành phố, không chỉ là nhu cầu từ các nhà đầu tư thuộc các địa phương khác như trước kia. Thị trường nhà ở phát triển mạnh mẽ nhờ vào nguồn cầu khá lớn từ phía các nhà đầu tư chung cư, biệt thự, nhà liền kề hay thậm chí nhà ở có thương hiệu. Giá bán chào bán căn hộ tại thị trường này tăng trưởng tốt trong vòng 5 năm qua, mang lại lợi nhuận lâu dài bền vững.

Trong dài hạn, thị trường Đà Nẵng sẽ có những hoạt động tích cực hơn nữa với việc gần đây Chính phủ đã thông qua Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Đà Nẵng cũng sở hữu những lợi thế như vị trí thuận lợi di chuyển, cơ sở hạ tầng phát triển và các kế hoạch phát triển và mở rộng đường xá và sân bay.

Duy Bách

>> Đà Nẵng sẽ có thêm gần 3.400 căn nhà ở xã hội



>> 17 dự án nhà ở tại Đà Nẵng cho phép người nước ngoài sở hữu