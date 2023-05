Điểm sáng đầu tư với Private Villas đảo hồ duy nhất miền Bắc tại Cullinan Hòa Bình Resort

Private Villas: Kiệt tác không dành cho số đông

Vài năm trở lại đây, an toàn và riêng tư được coi là sự xa xỉ mới. Theo các nhà điều hành du lịch hàng đầu trên thế giới, một xu hướng mà họ đang nhận thấy rất rõ là khách du lịch ngày càng ưu tiên việc hưởng thụ trọn vẹn không gian độc lập trong các kỳ nghỉ dưỡng. Do đó, các Private Villas (biệt thự riêng) với khả năng giao hòa thiên nhiên độc bản cùng hệ tiện ích trọn gói giúp du khách không chỉ được đảm bảo an toàn mà còn nghỉ dưỡng ở mức độ khác biệt và đẳng cấp hơn.

Ông Pete Brudenell, trưởng bộ phận tiếp thị của CV Villas, một công ty du lịch chuyên nhận đặt trước các Private Villas hạng sang trên khắp Địa Trung Hải, cho biết: “Chúng tôi đã thấy lượng đặt phòng cho các Private Villas tăng 80%. Trong đó có nhiều du khách lần đầu đi nghỉ dưỡng ở phân khúc này có xu hướng chuyển từ nghỉ tại các khách sạn cao cấp sang biệt thự riêng. Với loại hình này, khách du lịch được đảm bảo không gian và sự riêng tư mà họ đang tìm kiếm, cùng các trải nghiệm đảm bảo sự an toàn, sang trọng và đầy đủ tiện nghi đẳng cấp”.

Biệt thự riêng đáp ứng nhu cầu tận hưởng sự riêng tư, an toàn và vẫn trọn vẹn tiện ích đẳng cấp.

Đồng tình với nhận định này, cố vấn du lịch của Virtuoso Travel, ông Carl Henderson chia sẻ rằng: “Nghỉ dưỡng tại Private Villas là một cách tuyệt vời để bạn hưởng thụ trọn vẹn kì nghỉ của mình khi hạn chế tương tác xã hội nhưng vẫn đảm bảo sự thú vị, tinh tế cần thiết”.

Nổi bật bên bờ Địa Trung Hải, khu nghỉ dưỡng Santorini Sky với hồ bơi vô cực sở hữu tầm nhìn ngoạn mục dài hàng dặm, ngự trị trên núi Prophet Elias — điểm cao nhất đảo Santorini, Hy Lạp. Điểm nghỉ dưỡng này gồm 8 biệt thự riêng được kiến ​​trúc sư nổi tiếng Vassilis Zorzos thiết kế, sử dụng các vật liệu địa phương hòa quyện vào môi trường thiên nhiên xung quanh.

Tầm nhìn bao trọn thiên nhiên của bể bơi vô cực tại biệt thự riêng Master, khu nghỉ dưỡng Santorini Sky.

Biệt thự đảo hồ Sancie Villas – Kênh đầu tư đẳng cấp cho nhà đầu tư thông minh

Bắt kịp xu thế Private Villas trên thế giới, Cullinan Hòa Bình Resort đã được Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình xây dựng với sứ mệnh mang đến cho gia chủ trải nghiệm thượng lưu độc bản cùng kênh đầu tư an toàn sinh lời bền vững.

Tọa lạc tại đảo Sung, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội chưa đầy 90 phút lái xe, 32 căn biệt thự đảo hồ phiên bản giới hạn Sancie Villas kiêu hãnh nằm giữa thiên đường nghỉ dưỡng ven đô – Cullinan Hòa Bình Resort.

Cullinan Hòa Bình Resort ngự trị trên đảo Sung – đảo tự nhiên lớn nhất trung tâm hồ Hòa Bình.

Sở hữu phong cách thiết kế vừa hiện đại tinh tế, vừa mang hơi thở văn hóa Mường đặc sắc, Sancie Villas mở ra khoảng không gian trải nghiệm khác biệt hoàn toàn với nhiều biệt thự khác. Với cao độ độc đáo, từ 125 – 137m so với mực nước biển, cùng mật độ xây dựng thấp, mỗi căn biệt thự chính là thiên đường riêng tư mang đến cho chủ nhân cảm giác nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng đúng nghĩa.

Yếu tố nâng cao giá trị biệt thự song lập Sancie Villas là công năng bố trí thông minh, thỏa mãn nhu cầu tận hưởng riêng tư nhưng vẫn đề cao tính gắn kết giữa các thành viên gia đình.

Ẩn mình dưới tán rừng già cùng sóng nước hồ Hòa Bình xanh biếc, 100% biệt thự song lập Sancie Villas sở hữu hồ bơi vô cực và sân hiên lớn có tầm nhìn bao trọn bốn bề rừng – mây – núi – hồ. Khi bạn sẵn sàng bước vào chuỗi trải nghiệm thượng lưu độc bản, “hồ bơi trên mây” tại Sancie Villas sẵn sàng chào đón bạn vào những buổi sáng sớm, khi mặt trời ló rạng sau ngọn núi phía xa hay những chiều hoàng hôn nhuộm đỏ miền sơn cước đẹp như tranh vẽ.

Hội tụ cả ngàn ưu tú này, biệt thự riêng Sancie Villas là giải pháp tối ưu để gia chủ sở hữu một Second-home an toàn, nghỉ dưỡng trọn vẹn vào mỗi cuối tuần với khoảng cách ngay gần ngôi nhà chính.

Hơn nữa, với xu hướng nghỉ dưỡng tại biệt thự riêng đang cực kỳ thịnh hành trong trạng thái bình thường mới, tỷ lệ lấp phòng của biệt thự đảo hồ Sancie Villas cũng được nhiều chuyên gia BĐS nghỉ dưỡng dự đoán ở mức cao. Điều này giúp gia chủ có thể thoả mãn cả 3 nhu cầu đầu tư ngắn, trung và dài hạn chỉ với một sản phẩm duy nhất, mang lại thu nhập thường xuyên và nâng cao giá trị lâu dài, đặc biệt lạm phát sau dịch có lợi cho chủ nhà đối với thu nhập cho thuê.

Chuyên gia BĐS cho rằng, sở hữu Private Villas tại một BĐS nghỉ dưỡng ven đô là một lựa chọn an toàn và có tầm nhìn về hưởng thụ cũng như đầu tư sinh lời. Chỉ cần nhà đầu tư nhìn nhận đúng dự án, đúng sản phẩm độc bản hiếm có trên thị trường thì sẽ nhanh chóng tận hưởng được những trái ngọt đầu tư. Biệt thự riêng Sancie Villas tại Cullinan Hòa Bình Resort là một sản phẩm như vậy.