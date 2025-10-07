Điểm Sáng Thị Trường Bất Động Sản Quý 3/2025: Các Siêu Đô Thị Khẳng Định Vị Thế

Ngày 7/10, sự kiện trực tuyến “Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025 – Nhịp dẫn” do Batdongsan.com.vn tổ chức đã thu hút sự chú ý khi nhiều chuyên gia cùng đưa ra nhận định: thị trường BĐS Việt Nam đang cho thấy khả năng hồi phục và ứng biến mạnh mẽ trước áp lực vĩ mô, với các đô thị lớn dẫn dắt xu hướng.

Theo đó, các đô thị đầu tàu vẫn giữ sức hút bền vững. Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng tiếp tục thể hiện đà tăng giá ấn tượng giai đoạn 2021–2025. Theo dữ liệu trực tuyến từ Batdongsan.com.vn , Hà Nội dẫn đầu với mức tăng khoảng 112%, tiếp theo là Hải Phòng tăng 71%, Đà Nẵng tăng 53% và TP.HCM tăng 42%.

Đà Nẵng: Tam Giác Tăng Trưởng Mở Ra Cơ Hội Mới

Tại miền Trung, khu vực Đà Nẵng – Quảng Nam ghi nhận bước tiến mạnh mẽ trong quý 3/2025, nhờ ba trụ cột phát triển: thương mại – du lịch, công nghiệp – logistics và kinh tế cửa khẩu. Đà Nẵng giữ vị trí trung tâm tài chính – thương mại – du lịch, trong khi Liên Chiểu và Chu Lai trở thành vùng công nghiệp – logistics, và Nam Giang vươn lên cửa khẩu chiến lược.

So với cùng kỳ năm trước, mức độ quan tâm của người mua tại Đà Nẵng tăng 24%, còn Quảng Nam bứt phá đến 58%. Giá bán tại hai địa phương này cũng đồng loạt tăng 30% tại Đà Nẵng và 32% tại Quảng Nam. Dòng vốn từ các tỉnh ngoài đang đóng vai trò then chốt – quan tâm từ Hà Nội tăng 141%, từ TP.HCM tăng 32%.

Trong cơ cấu sản phẩm, đất nền và chung cư đều tăng mạnh. So với quý 1/2023, giá đất nền tại Đà Nẵng tăng khoảng 68%, chung cư Đà Nẵng tăng 50%. Các quận như Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà trở thành điểm nóng với mức tăng giá lần lượt +33% và +41%. Riêng chung cư Đà Nẵng còn lọt vào Top các thành phố du lịch có tỷ suất đầu tư vượt trội với mức tăng 146% so cùng kỳ 2023.

Ông Hà Nghiệm, Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của Batdongsan.com.vn đánh giá rằng việc hợp nhất quỹ đất Quảng Nam vào Đà Nẵng đã tạo ra không gian phát triển mới, đẩy nhanh tốc độ tăng giá và sự quan tâm từ nhà đầu tư so với nhiều tỉnh thành trong khu vực. Mặc dù đất nền đã tăng mạnh nhưng mới chỉ nhỉnh hơn đỉnh 2019 dưới 15%, vẫn còn dư địa để tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Hải Phòng: Sự Phục Hồi Đang Định Hình

Tại Hải Phòng, đà hồi phục ngày càng rõ rệt với lợi thế kinh tế hậu sáp nhập và vị thế mới trong bản đồ công nghiệp – logistics miền Bắc. GRDP sau sáp nhập đạt 658 ngàn tỉ đồng, đồng thời thành phố tiếp tục dẫn đầu trong thu hút FDI. Trong quý 3/2025, phân khúc chung cư trở thành đầu kéo khi giá tăng 17% so quý 1/2023, giữ lợi suất cho thuê khoảng 4,6%, chỉ sau Bắc Ninh. Nguồn cung mới mở rộng vào phân khúc trung và cao cấp tại các quận trung tâm.

Nhà riêng tại Hải Phòng cũng ghi dấu ấn rõ nét khi tăng giá 32%, tập trung tại Lê Chân và Kiến An. Đất nền dù chưa hoàn toàn phục hồi mức độ quan tâm, nhưng mức tăng 38% cho thấy vùng trung tâm vẫn giữ lực hấp dẫn ổn định. Đáng chú ý là sự gia tăng tìm kiếm từ Hà Nội, phản ánh xu hướng đầu tư liên vùng ngày càng rõ nét. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng của Batdongsan.com.vn đánh giá việc sáp nhập Hải Dương đã tạo ra cực tăng trưởng mới, thúc đẩy hút vốn trong và ngoài nước, đồng thời mở ra đa dạng lựa chọn bất động sản từ công nghiệp, đất nền đến biệt thự, chung cư và nhà phố.

Hà Nội: Chung Cư Tiếp Tục Dẫn Dắt Thị Trường

Tại Hà Nội, 2025 đánh dấu giai đoạn phục hồi nhẹ, khi giá bán vẫn tăng nhưng tốc độ chậm lại. So với năm trước, mức tăng giá rao bán năm 2025 chỉ là 13%, thấp hơn rất nhiều so với mức 39% năm 2024. Trong quý 3/2025, phân khúc chung cư tăng giá 95% so quý 1/2023, đặc biệt ở khu vực cao cấp như Tây Hồ, Ba Đình, nơi giá chào bán phổ biến 130–210 triệu đồng/m2. Điều này khiến đến 56% người tham gia khảo sát đánh giá chung cư hiện “khó tiếp cận”.

Ở dòng phổ thông và trung cấp (<55 triệu/m2), tốc độ tăng giá nổi bật, từ 57% đến 71% so quý 1/2024, kèm lợi suất cho thuê ổn định. Nguồn cung và nhu cầu dịch chuyển mạnh về các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên. Nhà riêng Hà Nội tăng giá đến 63% so quý 1/2023 nhờ tâm lý an toàn đầu tư và sở hữu bất động sản vẫn được người dân Hà Nội đặt ưu tiên cao. Đất nền cũng tăng 50%, trong đó vùng ven và sát trung tâm ghi nhận mức tăng đột phá là 95% và 75%. Tuy nhiên, do tính nhạy cảm cao với biến động, đất nền chưa cho thấy sự phục hồi rõ rệt về mức độ quan tâm.

TP.HCM: Thanh Khoản Tăng Nhờ Dòng Vốn Và Nhu Cầu Thực

Thị trường bất động sản TP.HCM cho thấy dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn trầm lắng, cả về giá và sức cầu. Quý 3/2025 ghi nhận mức giá rao bán trung bình đạt 99 triệu/m2 – cao nhất trong hai năm qua –, cùng với mức độ quan tâm lập đỉnh mới, cho thấy kỳ vọng vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Ở phân khúc chung cư, tại khu vực TP.HCM cũ, giá trung bình quý 2/2025 chạm 72 triệu/m2, tăng 35% so đầu 2023. Tại Bình Dương, giá tăng 30%, lên 41 triệu/m2; mức độ quan tâm tại hai địa phương lần lượt tăng 19% và 48%. Cạnh đó, Bà Rịa – Vũng Tàu dù có tăng nhẹ, nhưng lực cầu chưa rõ rệt, cho thấy sự phân hóa rõ giữa các tỉnh thành vệ tinh.

Trong nội đô TP.HCM, phân khúc chung cư trung tâm tiếp tục dẫn dắt. Tại quận 1, phân khúc hạng sang duy trì giá cao, khoảng 222 triệu/m2, tăng 39% trong hai năm. Điểm sáng mới là TP. Thủ Đức: kể từ 2023, giá chung cư tại các khu vực quận 2, quận 9 và trung tâm Thủ Đức đã tăng từ 32–48%. Vai trò “thành phố trong thành phố”, hạ tầng đồng bộ và tiềm lực phát triển đô thị hiện đại đã giúp Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng thu hút dòng vốn trung – dài hạn.

Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn nhận định TP.HCM đang bật mạnh mẽ khi nguồn cung được cải thiện và thanh khoản được hỗ trợ bởi dòng tiền đầu tư và nhu cầu ở thực. Về Hà Nội, ông đánh giá, giá tiếp tục tăng nhưng nhu cầu có dấu hiệu hạ nhiệt, dòng vốn vẫn tập trung vào phân khúc cao cấp cận trung tâm và bất động sản căn hộ tiếp tục giữ vị thế chủ đạo. Dòng tiền dịch chuyển, sự chuyển dịch cấu trúc cung – cầu và tâm lý lạc quan trở thành những động lực mới, gợi mở cơ hội tiếp theo cho thị trường bất động sản Việt Nam.

——–

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 07/10/2025 13:30

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/diem-sang-thi-truong-bat-dong-san-quy-iii-2025-cac-sieu-do-thi-khang-dinh-vi-the-70947.html

——–