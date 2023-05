Điểm thú vị của phân khúc nhà mặt phố ở 2 thị trường lớn nhất nước

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng Bộ phận nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn cho biết, điểm thú vị là những quận đã thiết lập mặt bằng giá cao ngất ngưởng như Ba Đình, Hai Bà Trưng đều ghi nhận biên độ tăng giá thấp nhất, dao động từ 2-2,8%. Cụ thể, Ba Đình với khoảng giá nhà mặt phố từ 320-330 triệu đồng/m2 ghi nhận biên độ tăng thấp nhất trong quý 3/2019, đạt 2%. Kế đến là Hai Bà Trưng, với khoảng giá nhà mặt phố dao động từ 310-320 triệu đồng/m2, đạt mức tăng 2,8% so với quý trước.

Hai quận có mức giá nhà mặt phố thấp hơn là Cầu Giấy và Đống Đa lại ghi nhận biên độ tăng giá cao hơn so với 2 quận trung tâm Ba Đình và Hai Bà Trưng. Giá nhà mặt phố Cầu Giấy rơi vào 270-280 triệu đồng/m2, đạt mức tăng 3% so với quý trước. Giá nhà mặt phố Đống Đa dao động từ 280-290 triệu đồng/m2, tăng 5% so với 3 tháng trước đó.



Giá rao bán nhà mặt phố tại một số quận trung tâm Hà Nội ghi nhận

mức tăng đáng kể so với quý 2/2019

Ở phân khúc nhà riêng, thị trường Hà Đông ghi nhận tình trạng giá đi ngang. Mức giá nhà riêng tại quận này tiếp tục dao dộng từ 50-70 triệu đồng/m2, không hề biến động so với quý trước đó. Nhà riêng Cầu Giấy với khoảng giá từ 130-150 triệu đồng/m2 có mức tăng cao nhất, đạt 5% so với quý trước. Các quận còn lại là Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Đống Đa có mức tăng giá dao động từ 2-4%.

Đáng chú ý, theo Batdongsan.com.vn, giá 1m2 nhà mặt phố và nhà riêng tại Hà Nội có xu hướng tăng lên khi diện tích tăng lên. Nhà mặt phố 50m2 tại Cầu Giấy có khoảng giá 250 triệu đồng/m2 nhưng nhà mặt phố 250m2, mức giá đạt 300 triệu đồng/m2. Thực tế này cũng diễn ra tương tự với nhà mặt phố tại Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhà mặt phố dưới 50m2 ở Đống Đa có khoảng giá 250 triệu đồng/m2, nhưng nhà mặt phố có diện tích 200m2 cũng tại quận này, mức giá có thể đạt gần 350 triệu đồng/m2. Tại Hai Bà Trưng, nhà mặt phố dưới 40m2 có mức giá khoảng 240-250 triệu đồng/m2 nhưng những căn trên 60m2 có thể đạt 270-300 triệu đồng/m2.



Thực tế tương tự cũng diễn ra tại phân khúc nhà riêng. Căn 30m2 tại Hà Đông có giá 50-60 triệu đồng/m2, nhưng căn 60m2, mức giá có thể chạm 70-80 triệu đồng/m2. Nhà riêng dưới 50m2 tại Đống Đa có khoảng giá 100 triệu đồng/m2 nhưng căn 75m2 mức giá lên tới 130-140 triệu đồng/m2. Trong khi đó, thực tế lại diễn biến theo chiều hướng ngược lại tại TP.HCM. Diện tích nhà mặt phố, nhà riêng càng lớn thì giá mỗi m2 lại có xu hướng giảm đi.

Tuy nhiên, tốc độ tăng giá trung bình của nhà riêng và nhà mặt phố ở TP.HCM cao hơn so với Hà Nội. Tại Hà Nội, giá rao bán nhà riêng trung bình trong quý 3/2019 đạt 103 triệu đồng/m2 với diện tích rao bán trung bình là 63m2. Tốc độ tăng giá so với quý 3/2018 là 10%. Tại TP.HCM, giá rao bán trung bình nhà riêng trong quý 3/2019 là 111 triệu đồng/m2 với diện tích rao bán trung bình 88m2. Tốc độ tăng giá so với quý 3/2018 đạt 26%.

Nhà mặt phố Hà Nội có giá rao bán trung bình quý 3/2019 là 294 triệu đồng/m2 với mức diện tích rao bán trung bình là 87m2. Tốc độ tăng giá so với quý 3/2018 là 7,2%. Tại TP.HCM, nhà mặt phố có giá rao bán trung bình là 272 triệu đồng/m2 với diện tích trung bình 132m2, tốc độ tăng giá đạt 12,6%.

Hải Nguyên