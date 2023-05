Mở đầu sự kiện sáng nay, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn đã trình bày những thông tin tổng quan về tình hình kinh tế vĩ mô và biến động của thị trường bất động sản cả nước trong quý 3/2022. Theo đó, nền kinh tế thế giới đang đối mặt nhiều thách thức phức tạp khi áp lực từ lạm phát cùng với động thái tăng lãi suất từ hàng loạt quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đang khiến kinh tế đối mặt thách thức lớn.

Vừa qua, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa điều chỉnh lãi suất tăng mạnh để chống lạm phát. Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng có động thái tăng lãi suất lên thêm 1% trong tháng 9, các quốc gia lân cận như Philipine đã tăng lãi suất lên hơn 2%, các nước còn lại trong khu vực như Thái Lan, Indonosia, Malaysia cũng điều chỉnh lãi suất lên 0,5 -1% trong vòng vài tháng qua. Sự điều chỉnh lãi suất dự báo có thể tiếp tục diễn ra trong năm 2023 và biến động kinh tế thế giới vẫn đang trong giai đoạn phức tạp.

Thị trường BĐS Việt Nam trong quý 3/2022 vẫn ghi nhận nhiều lực đẩy tích cực.

Xét về các chỉ số vĩ mô của Việt Nam trong quý vừa qua, ông Quốc Anh cho biết, mọi số liệu đều cho thấy kinh tế Việt Nam đang trong xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực, đặc biệt khi so với thời kỳ cách ly diện rộng vào quý 3/2021. Chỉ số GDP đạt 8,83%, vẫn trong kế hoạch kiểm soát lạm phát tốt, giải ngân FDI tốt, tỷ giá đồng USD so với đồng Việt Nam vẫn ở mức 3%, duy trì mức ổn định. Bên cạnh đó, hoạt động của doanh nghiệp BĐS có cải thiện, trong 9 tháng đầu năm, lượng doanh nghiệp BĐS thành lập mới đạt 7.124 doanh nghiệp, tăng mạnh so với cùng kỳ. Lượng doanh nghiệp quay lại hoạt động là 1.769, cao hơn con số 998 so với cùng kỳ 2021. Vốn giải ngân đầu tư công dù chậm hơn so với kế hoạch nhưng vẫn đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên tăng trưởng tín dụng hiện ở mức cao và tốc độ giải ngân công vẫn chậm so với chỉ tiêu đề ra.

Riêng với thị trường BĐS, trong quý vừa qua câu chuyện về nguồn vốn là trọng điểm được nhiều doanh nghiệp và người mua nhà quan tâm. Chính sách kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao trong đó có BĐS đang khiến thị trường gặp khó khăn về giao dịch và gây ảnh hưởng mạnh đến thanh khoản chung của thị trường. Cụ thể, số liệu từ báo cáo chỉ ra, trong quý 3/2022 mức độ quan tâm với BĐS bán trên cả nước tiếp tục giảm mạnh. Đơn cử như nhu cầu mua BĐS Hải Phòng giảm 19%, Đà Nẵng giảm 12%, Cần Thơ giảm 14%, Hà Nội giảm 1% so với quý 2 trước đó. Nhu cầu tìm mua các loại hình BĐS đều giảm mạnh trong tháng 9, lượt tìm kiếm đất nền cả nước giảm 50%, căn hộ giảm 9%, nhà riêng giảm 25% và biệt thự liền kề giảm 12% so với giai đoạn đầu năm 2022. Tình trạng khát vốn của chủ đầu tư đã diễn ra từ đầu năm tới nay trong khi người mua nhà cũng gặp khó khăn khi muốn tiếp cận dòng vốn vay mua BD9S từ phía ngân hàng.

Ngoài những thông tin tổng quan trên, trong sự kiện Báo cáo thị trường quý 3/2022 còn có phần trình bày của các diễn giả nhằm cung cấp những dữ liệu chi tiết hơn về hai thị trường lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, trong quý vừa qua, thị trường BĐS Hà Nội có sự suy giảm nhẹ mức độ quan tâm BĐS bán và vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mảng BĐS cho thuê. Cụ thể, nhu cầu tìm mua BĐS tại Hà Nội giảm 3% so với quý trước. Trong đó loại hình đất nền bán tại Hà Nội có sự sụt giảm mạnh nhất ghi nhận ở mức giảm 18%, nhà riêng giảm 5%, biệt thự giảm 2%, tăng nhẹ ở nhu cầu mua chung cư và nhà phố (tăng lần lượt 1% và 5%). Với BĐS cho thuê, Hà Nội tiếp tục xu hướng tăng trưởng nhu cầu tìm thuê hơn 58% so với quý trước. Tăng mạnh nhất là ở loại hình văn phòng (tăng 51) và nhà mặt phố (tăng 40%). Riêng với thị trường BĐS TP.HCM , diễn biến có phần tích cưc hơn khi nhu cầu tìm kiếm BĐS tăng ở cả thị trường bán và cho thuê. Nhu cầu tìm mua BĐS tại TP.HCM tăng 19% trong khi nhu cầu tìm thuê cũng tăng đến 70% và hầu như tăng ở mọi phân khúc. Nhu cầu mua nhà mặt phố TP.HCM tăng mạnh nhất quý vừa qua với mức tăng 25% so với quý trước và nhu cầu thuê nhà trọ TP.HCM tăng 78%, dẫn đầu thị trường cho thuê.

Siết tín dụng khiến nhu cầu tìm mua nhà đất trên thị trường BĐS quý 3/2022 suy giảm.

Báo cáo quý 3/2022 của Batdongsan.com.vn cũng phân tích những diễn biến thị trường bất động sản các tháng cuối năm cũng như đưa ra các dự báo về nguồn vốn, thanh khoản thị trường và tâm lý nhà đầu tư thời gian tới. Trong kỳ báo cáo này, dựa trên nguồn dữ liệu lớn và khảo sát thực tế, Batdongsan.com.vn còn đi sâu phân tích các chủ đề đang được toàn thị trường chú ý như khả năng nới room tín dụng ngành BĐS trong năm 2023 cũng như sự biến động nguồn cung, thanh khoản và tâm lý thị trường,xu hướng của nhà đầu tư thời gian tới.

Báo cáo thị trường BĐS của Batdongsan.com.vn – thành viên tập đoàn PropertyGuru có lịch sử ra đời và phát triển từ năm 2019, được đánh giá là nguồn tham khảo uy tín, khách quan cho thị trường BĐS. Báo cáo thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông, được trích dẫn trên khoảng 1.000 bài báo, bản tin mỗi năm. Thông qua dữ liệu báo cáo của Batdongsan.com.vn, các chủ đầu tư, sàn giao dịch sẽ có cái nhìn bao quát về tình hình thị trường BĐS, đồng thời nắm rõ các chỉ số dự báo xu hướng tương lai, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh BĐS hiệu quả. Thông tin từ báo cáo còn cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cho người mua bán BĐS, giúp họ tìm hiểu mặt bằng giá, khả năng sinh lời và thanh khoản của BĐS để xác định đúng thời điểm, vị trí và mức giá giao dịch BĐS phù hợp.

