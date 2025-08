Diễn Biến Trái Chiều Giá Chung Cư Hà Nội

Thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận diễn biến trái chiều trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trong khi thị trường sơ cấp vẫn duy trì đà tăng giá thì thị trường thứ cấp, giá đã chững lại và đi ngang. Tỉ lệ thanh khoản trên cả 2 thị trường này nhìn chung là tương đối tốt.

Thị trường chung cư Hà Nội trong những tháng đầu năm đón nhiều dự án mới ra hàng với mặt bằng giá mới theo hướng tăng cao. Dữ liệu thị trường bất động sản quý 1/2025 của Batdongsan.com.vn ghi nhận mức độ quan tâm và lượng tin đăng chung cư có sự tăng trưởng sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, so với tháng 2/2025, mức độ quan tâm tin đăng của thị trường chung cư Hà Nội tăng 13%, lượng tin đăng tăng 20%. Đà tăng giá của chung cư vẫn đang tiếp tục đi lên, đến tháng 3/2025, giá rao bán trung bình của chung cư Hà Nội chạm mức 63 triệu đồng/m2, tăng đáng kể so với mức 39 triệu đồng/m2 của tháng 1/2023.

Trên thực tế, một loạt dự án tung nguồn hàng sơ cấp thời điểm đầu năm 2025 đều ghi nhận mức giá cao. Đơn cử, ở Gia Lâm, Masteri Lakeside có mức giá 65-70 triệu đồng/m2, The Paris là 60-65 triệu đồng/m2. Thuộc địa bàn huyện Đông Anh, Imperia Signature Cổ Loa có giá bán từ 90-100 triệu đồng/m2, Masteri Grand Avenue có giá bán từ 95-120 triệu đồng/m2. Tại quận Tây Hồ, Noble Crystal được chào bán 160-270 triệu đồng/m2, Endless Skyline West Lake có giá bán 95-120 triệu đồng/m2. Thuộc quận Nam Từ Liêm, The Matrix Premium có giá bán 90-120 triệu đồng/m2. The Ninety Complex ở quận Đống Đa được rao bán 80-90 triệu đồng/m2. The Nelson Private thuộc quận Ba Đình có mức giá là 130-170 triệu đồng/m2. Tại Hà Đông, The Charm An Hưng có mức giá từ 75-85 triệu đồng/m2.