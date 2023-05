Diện mạo các thị trường tỉnh trong bão Covid-19

Tại khu vực phía Bắc, các tỉnh như: Bắc Giang, Bắc Ninh ghi nhận tình trạng ảm đạm, đóng băng của thị trường do đây là các tỉnh tâm dịch. Số ít giao dịch đạt được là đến từ các dự án đấu giá đất. Điểm sáng trong bối cảnh dịch ở khu vực phía Bắc là Hải Phòng và Quảng Ninh.Trong đó, Hải Phòng là địa phương có giao dịch tốt, chủ yếu đến từ dự án của Hoàng Huy được chào bán trong quý với khoảng 300 căn hộ nhà ở xã hội và 100 căn chung cư được tiêu thụ. Mức giá ổn định trong trung tâm thành phố, dao động từ 40 đến 60 triệu đồng/m2; dự án ven đô khoảng 15 triệu đồng/m2.

Tại Quảng Ninh, tiêu điểm của thị trường trong quý 2/2021 là dự án của Tập đoàn Sun Group với khoảng 3.000 sản phẩm căn hộ cao cấp được đưa ra thị trường. Chỉ trong hơn 1 tháng, dự án này đã hấp thụ gần 1.500 sản phẩm. Tuy nhiên, tại các dự án khác, do lượng hàng tồn không còn nhiều, cũng không có sản phẩm mới chào bán nên giao dịch chậm. Thị trường Quảng Ninh nhìn chung có sự ổn định, không có biến động như quý 1/2021.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trong 6 tháng đầu năm 2021, Nghệ An đón lượng hàng mới dồi dào với 9 dự án đủ điều kiện bán hàng ra thị trường, cung cấp 780 sản phẩm. Tuy nhiên, tỉ lệ hấp thụ không cao do ảnh hưởng của dịch bệnh và giá bán cũng không có biến động.

Tại Thanh Hóa, một số dự án chất lượng, tiềm năng của các chủ đầu tư lớn đầu tư tại Thanh Hóa đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cả nước như: Sun Group, Vin Group, Eurowindow, FLC,… Giao dịch thị trường không cao như thời điểm nóng sốt đầu năm nhưng ngay từ đầu quý 2/2021 vẫn có hàng trăm giao dịch được giao dịch. Hoạt động đấu giá đất tại Thanh Hóa sôi nổi trong quý 1/2021 thì đến quý 2 đã chững lại vì dịch Covid.

Bị ảnh hưởng mạnh từ dịch Covid nên thị trường nhiều tỉnh sụt giảm, giao dịch từ các dự án bất động sản cũng giảm mạnh

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Đà Nẵng – thành phố lớn nhất khu vực không có dự án mới nào được chào hàng. Giao dịch chủ yếu đến từ thị trường thứ cấp. Đối với sản phẩm đất nền, giá đất hiện đã ổn định lại sau nhiều lần trồi sụt với biến động thị trường, giá bán tại các dự án bất động sản dao động từ 12-15 triệu đồng/m².

Tại Khánh Hòa, trong quý 2/2021, thị trường Khánh Hòa ghi nhận những tín hiệu lạc quan với gần 20 dự án đất nền và nhà liền kề, giá giao động từ 35-40 triệu đồng/m2 chào bán. Nhiều dự án bất động sản được tái khởi động, dự kiến sắp cung cấp sản phẩm mới cho thị thường như: dự án Khu đô thị VCN Phước Long 2, Căn hộ cao cấp Imperium Town… với tổng số lượng gần 1.000 sản phẩm. Thực tế này hứa hẹn sẽ hâm nóng cho thị trường bất động sản Khánh Hòa giai đoạn 06 tháng cuối năm.

Về cơ bản các chỉ số chung của thị trường bất động sản Khánh Hòa như: lượng giao dịch, lượng vốn đầu tư, tín dụng và hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vẫn duy trì sự ổn định. Trong các chỉ số của thị trường thì chỉ số nguồn cung và giá bất động sản hiện có nhiều sự biến động. Nguồn cung đang bị gián đoạn và giá cả một số phân khúc bất động sản đã giảm nhẹ do ảnh hưởng chung của nền kinh tế và giới đầu cơ thoát hàng để thanh khoản tài chính do trước đây ôm quá nhiều. Việc này đã đưa thị trường dần trở về giá trị thật, ổn định. Một số khu vực tiềm năng như trục đô thị phía Tây Nha Trang, giá cả tuy ổn định nhưng chưa phát triển đúng tiềm năng với một số cái tên như KĐT Mỹ Gia, An Bình Tân, Nam Vĩnh Hải, VCN… Hiện tại khu vực này, giá giao dịch có phân khu từ hơn 25 triệu đồng/m2 nằm trong bán kính TP. Nha Trang khoảng 3 km.

Toàn tỉnh có khoảng 500 giao dịch đất nền. Trong đó, các dự án đô thị trong thành phố Nha Trang có khoảng 200 giao dịch. Ngoài ra là ở các vùng: Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Ranh.

Ở khu vực Nam Bộ, thị trường Đồng Nai giao dịch chậm, yếu do ảnh hưởng dịch bệnh. Các dự án triển khai tương đối trùng thời điểm dẫn tới cạnh tranh cao, một số dự án tiến độ hạ tầng còn chậm, phần đa sản phẩm bán ra cho nhà đầu tư, nhu cầu ở thực còn thấp. Tuy nhiên phân khúc bất động sản ngộp, bất động sản giá rẻ có sổ riêng vẫn giao dịch rất nhiều bất chấp dịch Covid.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận khoảng 4.000 sản phẩm được chào bán trên thị trường, giao dịch đạt 2.500 sản phẩm (tỉ lệ hấp thụ 62%). Giá căn hộ trung bình trong quý, đạt từ 17-22 triệu đồng/m2. Đất nền dự án tại quận ven nội đô TP. Cần Thơ trung bình từ 22 triệu đồng/m2; khu vực quận trung tâm đạt trung bình từ 35-40 triệu đồng/m2. Nhà phố tại khu vực giáp ranh trung tâm giá trung bình từ 17 triệu đồng/m2; shophouse quận ven trung tâm giá trung bình từ 26 triệu đồng/m2 nhà phố quận trung tâm giá trung bình từ 29 triệu đồng/m2.

Duy Bách