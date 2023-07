Diện Mạo Khu Tây Hà Nội Sẽ Thay Đổi Như Thế Nào Khi Có Thêm 10 Tuyến Đường

Thông tin khu Tây sẽ có thêm 10 đường mở mới… khiến nơi đây trở thành “điểm nóng” hàng đầu Thủ đô về quy hoạch giao thông. Trước đó, tại Hoài Đức đã diễn ra lễ khởi công hai tuyến đường trọng điểm vùng thủ đô là Vành đai 4 và Vành đai 3,5.

Kiện Toàn Hệ Thống Giao Thông Liên Vùng

Theo quy hoạch của thành phố Hà Nội, 10 tuyến đường đang được triển khai nhằm tăng cường kết nối giữa Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông.

Một loạt tuyến đường đã và đang được triển khai tại khu Tây Hà Nội

Tuyến số 1 song song với đường sắt hiện hữu, kéo dài từ đường Trịnh Văn Bô đến đường ven sông Cầu Ngà, kết nối khu đô thị Xuân Phương, chung cư Xuân Phương với khu vực Tây Mỗ và dự án làng giáo dục quốc tế đang xây dựng.

Tuyến đường số 2 có chiều rộng mặt đường khoảng 40m, kết nối đại lộ Thăng Long với đường ven cầu Sông Ngà. Con đường này kết nối khu đô thị Bắc An Khánh, khu đô thị Anlac Green Symphony, khu dân cư Miêu Nha, dự án làng giáo dục Quốc tế và đường 70. Đường này có một đầu nối với Vành đai 3.5, một đầu dẫn đi Thiên đường Bảo Sơn và quận Hà Đông.

Tuyến số 3 có mặt cắt ngang 25m kết nối từ Lê Quang Đạo qua sông Nhuệ đến đại lộ Thăng Long, hiện đã hoàn thiện tới 95% và chỉ còn 1 đoạn ngắn từ dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (đang xây dựng) tới khu vực quy hoạch đường đua F1.

Tuyến số 4 với mặt cắt ngang 40m là đường nối từ khu đô thị Nam An Khánh đi qua vành đai 3,5 sang khu đô thị Gleximco và Vinhomes Smart City, hiện chỉ còn đoạn ngắn và vòng xuyến giữa Gleximco và Vinhomes Smart City.

Tuyến đường số 5 có chiều rộng từ 17 – 21,5m kết nối từ đường Cầu Cốc qua khu đô thị chức năng Tây Mỗ, đường Tây Mỗ (đường 70) qua dự án Green Villas Đại Mỗ và kết thúc ở đường gom Đại lộ Thăng Long.

Tuyến số 6 (rộng khoảng 25m) kết nối từ Đại lộ Thăng Long qua Vincom Mega Mall, nối giữa tuyến đường số 3 và tuyến số 7.

Tuyến số 7 với mặt cắt ngang 40m là đường từ Hữu Hưng (đường 70A) qua phố Quang Tiến, Sa Đôi, Lê Quang Đạo kéo dài và kết thúc ở đường Tố Hữu đoạn nút giao Vũ Trọng Khánh. Tuyến đường này chạy dọc sông Nhuệ, liên kết khu Tây Mỗ với Hà Đông và Mễ Trì.

Tuyến số 8 với bề rộng tương đương đường số 7 thực tế là đường Ngô Thị Nhậm kéo dài, bắt đầu từ nút giao Quang Trung – Cầu Đơ qua khu đô thị Văn Khê, Dương Nội, AEON Mall Hà Đông và nối vào đường Tây Mỗ.

Tuyến số 9 là đường từ đoạn Học viện Chính sách và Phát triển đi qua Vinhomes Thăng Long, KĐT Nam An Khánh, phố Đông, Công viên Thiên đường Bảo Sơn sang Vinhomes Smart City. Tuyến đường này đã xây dựng một phần cầu vượt Vành đai 3,5 và đường sắt bên phía Vinhomes Smart City.

Tuyến số 10 với độ rộng từ 17 – 21,5m kết nối từ đường Tây Mỗ qua khu Viglacera Xuân Phương, làng giáo dục Quốc tế, Miêu Nha, đường ven sông Cầu Ngà và kết thúc ở Đại lộ Thăng Long.

Có thể nói, khu Tây Hà Nội đã chuyển mình mạnh mẽ và đầy ấn tượng cả về hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng đô thị, xứng danh là tâm điểm phát triển hiện đại và là trung tâm hành chính, thương mại mới của Thủ đô. Trong đó, “vết dầu loang” thịnh vượng đang lan dần tới những khu vực tiềm năng mới.

Đâu Là Là Tọa Độ Phát Triển Tiếp Theo Của Khu Tây

Chỉ trong tuần cuối cùng của tháng 6/2023 đã đánh dấu 2 cột mốc quan trọng cho sự “lột xác” hạ tầng của Hoài Đức. Đầu tiên, sáng ngày 25/6, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công đường Vành đai 4 tại Hoài Đức, trong đó đoạn đi qua địa bàn huyện có chiều dài 17,1km. Tuyến đường này được xem là “tuyến xương sống chính của mạng lưới giao thông Vùng Thủ đô” kết nối xuyên suốt 7 tuyến cao tốc từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc.

Ngay sau đó vào ngày 30/6 đã diễn ra “Lễ khởi công dự án đường vành đai 3,5 (đoạn từ KM0 + KM000 -KM0 + 600)” với tổng mức đầu tư 198 tỷ đồng tại Hoài Đức. Vành đai 3,5 đoạn đi qua Hoài Đức có tổng chiều dài 1.700 tỷ đồng được chia thành 3 giai đoạn. Đây là tuyến vành đai trọng điểm, kết nối từ phía Bắc (Đông Anh, Mê Linh, Bắc Từ Liêm) – phía Tây (Hoài Đức, Hà Đông) phía Nam (Thanh Trì) và phía Đông của Thủ đô (Gia Lâm).

Đây là những tiền đề quan trọng để Hoài Đức hướng tới lên quận trong tương lai gần. “Dọn tổ đón đại bàng”, tại Hoài Đức hình thành những đại đô thị quy mô lớn chưa từng có như Anlac Green Symphony, Splendora An Khánh, Vân Canh, Ciri An Khánh, Lideco – Bắc Quốc lộ 32, Vinhomes An Khánh, Hinode Royal Park…

Hoài Đức trở thành điểm nóng phát triển của khu Tây với sự thay da đổi thịt về hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị

Sự quy tụ của hàng loạt dự án bất động sản tầm cỡ, đặc biệt là những khu đô thị được đầu tư bài bản về hạ tầng, tiện ích hiện hữu đã giúp Hoài Đức lột xác ngoạn mục, dẫn đầu tốc độ phát triển phía Tây Thủ Đô.