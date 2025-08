Năm 2024 đang dần khép lại, thị trường bất động sản đã có một năm chuyển biến đầy tích cực. Các phân khúc bất động sản đã có những diễn biến khả quan cùng nhịp phục hồi này. Những chuyển động trên sẽ đặt nền tảng cho các diễn biến của thị trường trong năm 2025.

Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam khẳng định, chung cư không chỉ là loại hình chiếm tỷ trọng quan tâm lớn nhất trên thị trường mà còn là loại hình có mức tăng trưởng giá mạnh nhất. Cụ thể, đến hiện tại, chung cư đạt mức tăng 45% so với quý 1/2022, cũng là mức tăng cao nhất trong các phân khúc bất động sản trên thị trường. Giá bán của phân khúc này tăng mạnh nhất ở Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, so với quý 1/2023, giá bán căn hộ Hà Nội tăng 58%, căn hộ TP.HCM tăng 17%. Hiện giá rao bán trung bình căn hộ tại Hà Nội là 61 triệu đồng/m2, tại TP.HCM là 55 triệu đồng/m2.

Với nguồn hàng căn hộ sơ cấp, cả hai thị trường Hà Nội và TP.HCM đều chứng kiến mức giá cao ngất ngưởng. Đơn cử, tại thị trường Hà Nội, một số dự án ra hàng trong năm 2024 phải kể đến MIK The Continental có giá bán từ 90 triệu đồng/m2, Masteri Lakeside giá bán từ 80 triệu đồng/m2, Masteri Grand Avenue giá bán từ 100-130 triệu đồng/m2, Noble Crystal Tây Hồ giá bán từ 165 – 270 triệu đồng/m2, The Ninety Complex giá bán từ 68 – 85 triệu đồng/m2, The Senique Hanoi giá từ 80 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, giá bán cũng thiết lập ở mức cao. Đơn cử, dự án Eaton Park có giá bán từ 130 triệu đồng/m2, The Opus One – Vinhomes Grand Park có giá bán từ 88 triệu đồng/m2, Masteri Grand View có giá bán từ 130 triệu đồng/m2, King Crown Infinity giá bán từ 120 triệu đồng/m2, The Aurora Phú Mỹ Hưng giá bán từ 90 triệu đồng/m2, Thao Dien Green rao bán từ 180 triệu đồng/m2, Kieu By Kitta giá bán từ 120 triệu đồng/m2, Lancaster Tower có giá từ 250 triệu đồng/m2…