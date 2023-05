Chuyển trọng tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị

Theo đề án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019, diện tích KKT được điều chỉnh từ 12.000ha trên bán đảo Phương Mai (nằm trên địa bàn TP.Quy Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát) tăng thêm 2.308ha tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh), nâng tổng diện tích của KKT Nhơn Hội lên 14.308ha.

KKT Nhơn Hội được điều chỉnh chức năng thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm phát triển là du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng biển, năng lượng tái tạo và thủy sản; là cực tăng trưởng đối trọng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của TP.Quy Nhơn và vùng phụ cận; là một trong những trung tâm phát triển chính của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, đầu mối thông thương, giao lưu quốc tế quan trọng của miền Trung và Tây Nguyên; là khu vực có tầm quan trọng về an ninh quốc phòng.



Điều chỉnh trọng tâm phát triển của KKT Nhơn Hội sang phát triển du lịch, dịch vụ,

công nghiệp… mang tới cơ hội cho BĐS du lịch nghỉ dưỡng nơi đây.

Theo điều chỉnh lần này, dự báo đến năm 2030, tổng dân số của KKT khoảng 120.000 – 140.000 người, nhu cầu sử dụng quỹ đất xây dựng khoảng 8.461ha. Đến năm 2040, tổng dân số tăng lên 200.000 – 250.000 người, nhu cầu sử dụng quỹ đất xây dựng khoảng 10.746ha.

KKT Nhơn Hội được chia thành 8 phân khu chức năng, phân khu 1 đến phân khu 6 nằm tại phần hiện hữu trên bán đảo Phương Mai và phân khu 7, phân khu 8 nằm tại phần mở rộng tại xã Canh Vinh, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu phát triển đa dạng như khu đô thị – du lịch Tân Thanh, Vĩnh Hội, khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến, khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội, khu đô thị – dịch vụ Becamex B…



Phối cảnh chuỗi công viên cảnh quan trong KKT Nhơn Hội

Trong đó, khu đô thị du lịch Nhơn Hội được quy hoạch thành khu đô thị hàng đầu miền Trung, với trọng tâm phát triển dựa trên nền tảng du lịch, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao để phát triển bền vững.

Nơi đây sẽ là trung tâm vui chơi giải trí lớn và phát triển với mật độ trung bình, cung cấp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng biển, cơ sở đào tạo nghề, bệnh viện phục vụ toàn bán đảo, phát triển năng lượng tái tạo. Trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh được đặt tại khu lõi đô thị với nhiều công trình được xây dựng mới.

Kỳ Co Gateway – cửa ngõ giao thương chiến lược

Với việc mở rộng địa giới và ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị trước công nghiệp, cảng biển, KKT Nhơn Hội nói chung và khu đô thị du lịch Nhơn Hội nói riêng sẽ có nhiều cơ hội để phát triển để phát triển các công trình hạ tầng du lịch quy mô, đẳng cấp.

Đặc biệt với vị trí đắc địa ven bãi biển Quy Nhơn, liền kề các khu du lịch đặc sắc như Kỳ Co, Eo Gió, tuyến du lịch quốc gia Phương Mai – Núi Bà… thị trường bất động sản nơi đây tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó dự án Kỳ Co Gateway trong tổng thể khu đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhơn Hội New City đang là tâm điểm của thị trường bất động sản nơi đây.

Tọa lạc tại cửa ngõ tuyến Nhơn Lý dẫn vào khu du lịch biển Quy Nhơn và 1.000m mặt tiền quốc lộ 19B – trục giao thông được mệnh danh là đại lộ ngoại giao khi kết nối với sân bay quốc tế Phù Cát và KKT Nhơn Hội, dự án Kỳ Co Gateway sở hữu vị trí thuận lợi để phát triển thành đô thị du lịch nghỉ dưỡng hiện đại.



Kỳ Co Gateway sở hữu lợi thế to lớn để phát triển thành đô thị du lịch

hàng đầu tại phố biển Quy Nhơn

Dự án được chủ đầu tư chăm chút phát triển chuỗi dịch vụ, tiện ích hiện đại như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ phân khu chức năng như: Chuỗi 8 công viên kỳ quan, 3 cụm trường học quốc tế, trung tâm điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho tổng thể KTT Nhơn Hội, hồ bơi bốn mùa rộng 7.000m2, trung tâm thể thao đa năng… mang đến không gian vui chơi nghỉ dưỡng đẳng cấp dành cho du khách trong chuyến hành trình khám phá, trải nghiệm nét đẹp của “thành phố du lịch sạch Asean 2020”.

Trong bối cảnh Bình Định nói chung và miền Trung nói riêng đang thiếu vắng các đô thị du lịch xứng tầm, sự xuất hiện của Kỳ Co Gateway đã mang một làn gió tươi mới cho thị trường bất động sản, là cơ hội an cư và đầu tư cho khách hàng, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo của du lịch tại thành phố biển xinh đẹp và hoang sơ này.