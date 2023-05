Sống sang nơi Hừng Đông-Sinh lời cùng quận biển: Giải mã bí ẩn thị trường BĐS tại sự kiện tối 12.5.2022?

Sự trỗi dậy của bất động sản Đông Hà Nội

Những năm trở lại đây, thị trường bất động sản Đông Hà Nội được ví như “miền đất hứa” dành cho các nhà đầu tư. Theo đánh giá của các chuyên gia về bất động sản Hà Nội, so với khu vực khác, thị trường khu Đông còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ sở hữu lợi thế về mặt vị trí và tiềm năng phát triển riêng biệt.

Đặc biệt, thông tin quy hoạch phát triển 2 bên bờ sông Hồng Hà Nội đã trở thành động lực phát triển và khai thác tối đa tiềm năng của Đông Hà Nội. Sự chuyển mình rõ rệt của cơ sở hạ tầng giao thông cộng hưởng sự hiện diện các dự án quy mô lớn khiến cho bất động sản phía Đông tăng trưởng rõ rệt khi lượng cung và cầu gia tăng theo chiều hướng tỷ lệ thuận.

Một trong những nhân tố làm đổi thay diện mạo Đông Hà Nội chính là sự đổ bộ của hàng loạt dự án lớn của Vingroup như Vinhomes Riverside, Vinhomes Riverside – The Harmony, Vinhomes Ocean Park 1. Mới đây, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire cũng đã chính thức công bố hiện diện trên thị trường. Trong tương lai, sự góp mặt của Vinhomes Đại An tiếp tục trở thành mảnh ghép hoàn thiện bức tranh diện mạo phía Đông.

Bất động sản khu Đông sôi động nhờ dự án quy mô lớn hiện hữu.

“Cơn sóng” Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire

Sức nóng của thị trường bất động sản Đông Hà Nội thời gian gần đây đến từ thông tin Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire chính thức xuất hiện trên thị trường. Với hàng loạt “lợi thế vàng” và được ví như đòn bẩy tăng giá liên tục trong thời gian dài hạn, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire nhanh chóng lọt vào danh sách dự án được giới đầu tư săn tìm nhiều nhất hiện nay.

Toạ lạc ở vị trí đắc địa khi nằm ở trung tâm tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, kề cận Gia Lâm, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng giao thông đã hoàn thiện. Việc di chuyển vào nội thành hay các tỉnh lân cận cũng đều trở nên dễ dàng.

Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire được định vị trên thị trường là dòng sản phẩm “sống sang hàng hiệu” khi đáp ứng tiêu chí cao cấp về chuẩn mực sống và sở hữu rất nhiều tiện ích độc đáo. Mang tinh hoa kiến trúc của 8 “kinh đô phồn hoa” trên thế giới, Vinhomes Ocean Park 2 – Đây còn là dự án hiếm hoi trên thị trường sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp độc đáo. Trong đó không thể không kể tới Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park lớn nhất thế giới, rộng hơn 18 ha. Cư dân tương lai của Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire sẽ trải nghiệm cuộc sống xanh đáng mơ ước khi nơi đây được quy hoạch với công viên trung tâm Empire Park rộng hơn hơn 7,5 ha cùng hệ thống hơn 20 công viên xanh xen kẽ các nội khu.

Không khí sôi động tại văn phòng bán hàng với hàng nghìn khách xếp hàng chờ ký hợp đồng mua bán.

Với diện tích hơn 1000ha, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire là siêu đô thị có quy mô lớn nhất trong đại dự án đô thị của Vinhomes hiện tại. Theo chia sẻ từ Công ty Cổ phần AZHousing, đơn vị F1 phân phối dự án, chính lợi thế độc đáo về tiện ích đẳng cấp cùng với chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, giáo dục đã khiến Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire đang là dự án có số lượng bán hàng trong thời gian ngắn kỷ lục. “Một sản phẩm luôn có lời và giá trị bất động sản không ngừng tăng theo thời gian thì chẳng có nhà đầu tư nào muốn bỏ lỡ”, đại diện đơn vị này nhấn mạnh.

Tiếp nối thành công của sự kiện giới thiệu sản phẩm tới khách hàng là chương trình “Sống sang nơi hừng đông – Sinh lời cùng quận biển”. Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào 18h00 ngày 12/5, tại Trung tâm hội nghị Almaz, Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội, do AZHousing, Minh Việt, Homeplus, QTC, Newhousing, NewWonders – những cánh tay nối dài của chủ đầu tư, là những đơn vị phân phối chính thức dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire đồng tổ chức.

Chương trình “Sống sang nơi hừng đông – Sinh lời cùng quận biển” sẽ mang đến cơ hội cho những khách hàng quan tâm tiếp cận thêm thông tin về dự án và bài toán sinh lời thông qua chia sẻ tận tâm từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Đặc biệt, tại chương trình, khách hàng sẽ được trải nghiệm thực tế về sản phẩm bất động hàng hiệu.