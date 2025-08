DKRA Reaty Bắt Tay Đối Tác Chiến Lược Triển Khai Kinh Doanh Khu Đô Thị The 826 EC

Sáng ngày 04/6 Lễ ký kết hợp tác & triển khai kinh doanh dự án The 826 EC giữa chủ đầu tư Hai Thành, Tổng Đại lý Tiếp thị & Phân phối DKRA Realty cùng các Đại lý phân phối chiến lược đã diễn ra tại TP. Thủ Đức, TP.HCM. Giữa bối cảnh đất nền quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch khan hiếm và đòn bẩy mở toang kết nối Cần Giuộc với Phú Mỹ Hưng, The 826 EC trở thành dự án được mong chờ nhất năm 2025 tại Nam Sài Gòn.

Bắt Tay Chiến Lược Đảm Bảo Lộ Trình Hợp Tác Thành Công

Với bề dày hơn 1 thập kỷ triển khai nhiều dự án lớn trải dài các khu vực phía Nam, DKRA Realty thương hiệu mảng dịch vụ Tiếp thị & Phân Phối của DKRA Group vinh dự được Chủ đầu tư Hai Thành “chọn mặt gửi vàng” trong vai trò Tổng đại lý Tiếp thị & Phân phối Đô thị thương mại The 826 EC. Trước đó, DKRA Realty đã đồng hành cùng Hai Thành triển khai thành công nhiều dự án trọng điểm như Hiệp Phước Harbour View, Saigon River Park, Saigon Village, KDC Tên Lửa, Phú Lợi,…

Chủ đầu tư Hai Thành chính thức ký kết hợp tác chiến lược với DKRA Realty – Tổng đại lý Tiếp thị & Phân phối The 826 EC

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Hải Điệp – Đại diện Chủ đầu tư Hai Thành cho biết, Long An hiện đang vươn mình thành thủ phủ công nghiệp lớn thứ 2 cả nước mang đến tiềm năng bất động sản vượt trội. Trong đó, Cần Giuộc với vị trí giáp ranh TP.HCM còn được nhân đôi sức mạnh nhờ làn sóng giãn dân.

“The 826 EC ra mắt giữa thời điểm vàng cho bất động sản ở thực. Chúng tôi mang triết lý “House of Prosperity” – không chỉ là nhà mà còn là tương lai thịnh vượng cho mọi nhu cầu an cư, đầu tư”, đại diện Chủ đầu tư nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Hai Thành bày tỏ đặc biệt tin tưởng vào năng lực và sự am hiểu thị trường của DKRA Realty trong quan hệ hợp tác này.

Đáp lại sự tín nhiệm, ông Trần Hiếu – Đại diện DKRA Realty khẳng định: “Hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện và đồng bộ là lợi thế giúp DKRA Realty mang đến những trải nghiệm chất lượng và đảm bảo thông tin chính xác, chuyên nghiệp đến khách hàng. Đồng thời, sự thấu hiểu vùng đất Nam Sài Gòn, sở hữu tệp khách hàng rộng lớn của khu vực giúp đội ngũ tự tin triển khai thành công mục tiêu kinh doanh.”

Toàn cảnh Lễ ký kết hợp tác & triển khai kinh doanh dự án The 826 EC

Cũng trong buổi lễ, DKRA Realty đã ký kết với các đối tác chiến lược uy tín như Bất động sản Phát Hưng, Bến Thành Invest, Thủ Thiêm Real, MLand, VIETLAND, TLR Invest, Liên minh Premium – Việt Thịnh Land – Anpha Land,… nhằm đẩy mạnh công tác thực thi với hiệu quả và tốc độ cao nhất.

Giải Pháp An Cư Và Đầu Tư Tốt Nhất Nam Sài Gòn 2025

Hiện nay, để sở hữu nhà phố diện tích 80m² tại Quận 7 trong đô thị kiểu mẫu cần khoảng 20-35 tỷ đồng tương đương 250-440 triệu đồng/m². Di chuyển xuống Nhà Bè, con số này dao động từ 9-13 tỷ đồng/căn, tương đương 110-160 triệu đồng/m². Đây là mức giá chỉ phù hợp với giới thượng lưu có khoản tích lũy lớn trong nhiều năm. Trong khi đó, an cư nhà đất lại là giấc mơ của hàng triệu người đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Trong cơn bão giá, The 826 EC mang đến giải pháp vượt trội dung hòa mọi nhu cầu.

Khu đô thị tọa lạc trên hai mặt tiền đắt giá gồm ĐT826C lộ giới 50m và ĐT826E vừa hoàn thành mở rộng 40m. Với hai mặt tiền tương đương cấp đại lộ, liền kề KCN Long Hậu, 2 phút đến KĐT cảng Hiệp Phước, KCN Hiệp Phước và cảng Hiệp Phước – trung tâm logistics, công nghiệp, dịch vụ mới của khu Nam Sài Gòn, 20 phút đến sân bay Long Thành qua cao tốc Bến Lức – Long Thành, The 826 EC định vị trở thành đô thị thương mại – nơi đón dòng giao thương sầm uất, rộng mở cơ hội kinh doanh.

The 826 EC “của để dành” giá trị, tích sản hiếm hoi giữa khu Nam Sài Gòn

Để phục vụ chiến lược này, Hai Thành đã phát triển hệ tiện ích đồng bộ, đa dạng như kênh đào hạnh phúc, quảng trường lễ hội, điểm nhấn check-in The Loop, Diamond Egg, chuỗi văn phòng hiện đại,… Không dừng lại ở đó, The 826 EC còn được thừa hưởng tiện ích trực tiếp từ KĐT Saigon Village, T&T,… hay kế cạnh 500m sông Rạch Dơi, tạo nên nhịp sống sầm uất, sẵn sàng đón cư dân về ở ngay.

Khu đô thị sở hữu hai lợi thế độc tôn hiếm có: thứ nhất, là quỹ đất sạch cuối cùng của Long An có vị trí giáp ranh TP.HCM, cận kề Phú Mỹ Hưng. Thứ 2, là quỹ đất nền sổ đỏ hiếm hoi còn sót lại giúp tổng giá vừa vặn phù hợp với đại đa số khách hàng. Theo thông tin, dự án đang được DKRA Realty giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ 35 triệu đồng/m², thấp hơn một nửa so với khu đô thị xây sẵn trong khu vực và chỉ bằng 25% mức giá ở Nhà Bè và bằng 8% giá đất Quận 7.

Mặc dù vậy, từ đây di chuyển về Phú Mỹ Hưng vô cùng dễ dàng chỉ trong 15 phút nhờ việc kết nối thẳng nhiều tuyến đường như Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ. Sắp tới, thời gian kết nối sẽ còn ngắn hơn nhờ khởi công cầu Rạch Dơi, Rạch Tôm; mở rộng đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Hữu Thọ,… khởi công tuyến Metro số 4. Khách hàng sở hữu sản phẩm giai đoạn này sẽ được thanh toán kéo giãn trong vòng 12 tháng và chỉ 20% cho đợt đầu (tương đương 560 triệu đồng), ngân hàng hỗ trợ cho vay 70% giá trị sản phẩm trong vòng 35 năm.

