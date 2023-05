Chia sẻ về phân khúc đầu tư trong năm 2023, ông Sinh (60 tuổi, quận Tân Bình) cho biết, hướng đi mà ông tập trung là đất nền gần các khu công nghiệp ở thị trường vệ tinh, nhất là khu vực Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhà đầu tư lâu năm này đặt niềm tin vào thị trường BĐS sẽ phục hồi trong giai đoạn 2024-2025, vì vậy chọn phân khúc có hướng phát triển dài hạn như đất nền gần khu công nghiệp vừa giàu tiềm năng, vừa không lo mất giá đồng tiền.

“Để một KCN đi vào vận hành cũng mất vài năm triển khai, cùng với sự hình thành và phát triển các KCN thì giá BĐS quanh đó cũng sẽ gia tăng nhờ tốc độ đô thị hóa chung. Đầu tư đất gần KCN không chỉ có thể khai thác kinh doanh, cho thuê trọ mà nhu cầu mua an cư cũng lớn. Thanh khoản loại hình này cao nên phù hợp để đi đường dài, nhất là hiện tại, giá đất nền tại nhiều địa phương đang hạ nhiệt, mua ở thời điểm thị trường trầm lắng thì lợi nhuận sẽ tốt hơn”. Ông Sinh chia sẻ và cho biết thêm nhiều năm qua đã thành công khi đầu tư mô hình này tại một số địa phương, kể cả TP.HCM.

Nhà đầu tư có xu hướng cân nhắc các loại hình bất động sản mang lại giá trị khai thác thương mại tốt trong giai đoạn thanh khoản yếu.

Đi một hướng khác, anh Khánh (46 tuổi, Bình Thạnh) lại chọn đầu tư nhà riêng nội thành TP.HCM trong bối cảnh giá bán phân khúc này có phần hạ nhiệt so với các năm trước. So với lúc cao điểm, giá nhà hiện giờ đã giảm và dễ thương lượng hơn khi giao dịch. Nhiều căn nhà riêng, nhà phố hay biệt thự giảm gần 10-20% so với tầm giá cao điểm 2021. Loại hình này cũng có nhu cầu mua cao, không sợ không kiếm được khách, nhất là khi kinh tế tích cực trở lại. Hiện giờ nhiều người khó khăn, cần bán gấp mà người mua tài chính có sẵn không nhiều, lại trong tâm lý e dè nên sản phẩm có giá tốt, ít cạnh tranh. Tuy nhiên anh Khánh đưa ra lời khuyên, nhà nội thành có giá khá cao, nếu nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi thì hay tham gia, còn đi vay mượn thì không nên tham gia lúc này vì thị trường cần phải có thời gian từ 1-2 năm để phục hồi.