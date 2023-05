Nhiều Lựa Chọn Ở Loại Hình Cao Cấp

Khó khăn về nguồn vốn tín dụng đã đẩy lùi nhiều kế hoạch bán hàng, ra dự án mới của doanh nghiệp BĐS tại TP.HCM. Điều này khiến sản phẩm mở bán trên thị trường đa phần là các dự án hiện hữu triển khai giai đoạn tiếp theo, thiếu sự đa dạng, nghiêng lệch về loại hình cao cấp, hạng sang. Tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, 80% nguồn cung chào bán tại TP.HCM trong giai đoạn này có giá trung bình từ 60-170 triệu đồng/m2, tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trên dưới 40-50 triệu đồng/m2.

Cụ thể, CĐT Masterise Homes có 2 dự án mở bán cuối năm là giai đoạn 2 căn hộ Lumiere Boulevard (TP. Thủ Đức) giá từ 55 – 80 triệu đồng/m2 và sản phẩm nhà phố thuộc giai đoạn tiếp theo của dự án The Global City giá bán tầm 200 – 350 triệu đồng/m2. Cùng trên địa phận TP. Thủ Đức, Sơn Kim Land mở bán giai đoạn 2 căn hộ The 9 Stellars với giá từ 70 triệu đồng/m2; GS E&C cũng mở bán giai đoạn 1 dự án Zeit River Thủ Thiêm giá 170-190 triệu đồng/m2. BCG Land đang nhận giữ chỗ, chuẩn bị chào bán đợt tiếp theo căn hộ King Crown Infinity với giá từ 100 triệu đồng/m2; Hưng Thịnh cũng mở bán dự án Moonlight Avenue , mức giá trung bình của căn hộ tại đây vào khoảng 70 triệu đồng/m2.

Nhiều dự án BĐS cao cấp, hạng sang vẫn chào bán giai đoạn tiếp theo trong bối cảnh thị trường ít sự cạnh tranh vì thiếu nguồn cung mới.

Với loại hình siêu sang, tại trung tâm quận 1, Novaland tiếp tục mở bán căn hộ hạng sang The Grand Manhattan với giá từ 170 triệu đồng/m2. Một dự án khác của CĐT này là Grand Sentosa tại Nhà Bè cũng tiếp tục triển khai ở tầm giá trên 100 triệu đồng/m2. Trung Thuỷ Group chào bán giai đoạn 2 dự án Lancaster Legacy (quận 1) với giá tham khảo 200 triệu đồng/m2. Trên khu vực Nam Sài Gòn, Sunshine Group tiếp tục tung ra thị trường các block mới thuộc dự án Sunshine Sky City với giá từ 90 triệu đồng/m2; Tập đoàn Capitalland cũng mở bán dự án De La Sol tại quận 4, với 880 căn hộ giá bán từ 96 triệu đồng/m2; CĐT Khang Điền trình làng căn hộ The Privia (Bình Tân) mức giá từ 70 triệu đồng/m2; Phú Mỹ Hưng cũng rục rịch mở bán tiếp dự án The Horizon cuối năm nay với giá trên dưới 100 triệu đồng/m2.

Thiếu Sản Phẩm Trung Cấp, Bình Dân

Trong khi nguồn hàng cao cấp, hạng sang có phần dồi dào, các sản phẩm ở phân khúc căn hộ trung cấp, giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 lại khá khiêm tốn. Tại TP.HCM chỉ có vài dự án còn chào bán tầm giá trên, nguồn cung đáng chú ý nhất rơi vào khu Nam và khu Tây với hai dự án quy mô lớn là KĐT Mizuki Park (26ha Bình Chánh) và Akari City (8,5ha Bình Tân) cùng của CĐT Nam Long Group. Theo đó, các căn hộ Akari City giai đoạn 2 chào bán với mức giá từ 45-48 triệu đồng/m2 trong khi căn hộ Flora Panorama thuộc KĐT Mizuki Park có giá trung bình vào khoảng 48 triệu đồng/m2. Cả hai dự án này đều là sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực và nhiều phân khu thành phần trước đó đều hoàn thiện về xây dựng, hạ tầng, tiện ích dịch vụ, chào đón cư dân vào sinh sống khá động.

Cùng thuộc khu Nam, một dự án căn hộ khác là Essensia (thuộc KĐT Dragon City) của CĐT Phú Long cũng đang mở bán giai đoạn mới ra thị trường cuối năm. Dự án này có giá từ khoảng 55 triệu đồng/m2. Một nguồn cung lớn đang được kỳ vọng sẽ triển khai vào cuối năm nay là dự án LDG Riverside (TP. Thủ Đức) của chủ đầu tư LDG Group. Theo thông tin ban đầu, dự án này có quy mô 5 block với hơn 2.000 căn hộ triển khai trên khu vực QL 13, có giá dự kiến sẽ từ 50 – 55 triệu đồng/m2. Ngoài ra, TP. Thủ Đức cũng có thêm dự án khác có giá bán dưới 50 triệu đồng/m2 là MT Eastmark City của CĐT Điền Phước Thành. Các căn hộ thuộc toà tháp Diva thuộc giai đoạn 2 của dự án này có giá dự kiến từ 42-45 triệu đồng/m2.

Nguồn cung căn hộ trung cấp, bình dân vẫn khá hạn chế trong bối cảnh dự án mới khó triển khai ra thị trường.

Bên cạnh đó, tại các thị trường lân cận, lượng sản phẩm chào bán cũng khá khiêm tốn nếu so với cùng kỳ các năm trước. Khu vực Long An, bên cạnh một vài dự án quy mô nhỏ mở bán rãi rác, nguồn cung biệt thự, nhà phố và căn hộ quy mô lớn đều thuộc khu đô thị Waterpoint 335 ha tại Bến Lức của Tập đoàn Nam Long. Theo đó, căn hộ vừa túi tiền EHome Southgate đang có kế mở bán giai đoạn 2 vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau với tầm giá từ 1 tỷ đồng/căn. Các sản phẩm biệt thự, nhà phố, shophouse cũng vẫn được CĐT tiếp tục giao dịch với tầm giá từ 5-28 tỷ đồng/căn. Còn tại Bình Dương, CĐT Bcons mở bán giai đoạn 1 dự án căn hộ Bcons City (TP. Dĩ An) với mức giá từ 39 triệu đồng/m2; Phú Đông Group cũng triển khai giai đoạn tiếp theo của căn hộ Phú Đông Sky Garden với giá bán từ 40 triệu đồng/m2.

Nhận định về thị trường cuối năm, ông David Jackson – TGD Colliers Việt Nam cho biết, từ 2021 đến nay, thị trường BĐS TP.HCM vắng bóng phân khúc căn hộ phổ thông, các dự án mới ra mắt chủ yếu nằm ở phân khúc cao cấp, hạng sang và mới nhất là dòng căn hộ hàng hiệu. Hiện tại thị trường BĐS đang khó khăn về vốn, thanh khoản sụt giảm do tâm lý tiêu dùng thắc chặt và người mua khó tiếp cận nguồn vốn vay nên sức mua với nhiều phân khúc sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhu cầu về nhà ở thực vẫn còn rất lớn vì vậy, dòng sản phẩm căn hộ có giá vừa túi tiền, đáp ứng đúng yêu cầu khách hàng sẽ không quá lo lắng về thanh khoản. Còn với dòng sản phẩm cao cấp, hạng sang, do luôn có một lượng đối tượng mua riêng với tài chính không quá phù thuộc vào tín dụng nên tùy vào chất lượng và uy tín từ chủ đầu tư, mức độ đón nhận của thị trường sẽ có khác biệt.

Còn theo bà Dương Thùy Dung, giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, những dự án chào thị trường trong bối cảnh khan cung mới cũng là lợi thế lớn, có thể đón đầu sức mua còn rất lớn trên thị trường BĐS. Bên cạnh đó, hầu hết các dự án bung hàng thời điểm này đều có điểm cộng là CĐT uy tín, đầy đủ pháp lý, đi kèm với những chính sách thanh toán, mua bán linh hoặt, giàu ưu đãi. Đây cũng là điểm thu hút người mua trong giai đoạn biến động tâm lý.

Phương Uyên

Xem thêm: