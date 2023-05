Phối cảnh Đại đô thị Felicia City Bình Phước (Khu đô thị TM-DV Mỹ Lệ)

Thị trường bất động sản dù không sôi động như trong những tháng đầu năm 2021, nhưng nhiều chuyên gia bất động sản vẫn cho rằng, sức hút các dự án bất động sản ở các tỉnh thành lân cận các đô thị lớn vẫn lớn. Điều này cũng xuất phát từ xu hướng sở hữu “ngôi nhà thứ hai” của các cư dân ở đô thị, nơi bị sức ép về không gian nhà ở, áp lực cần không gian giãn cách và mức giá đang quá cao, không có nhiều tiềm năng trong đầu tư… Mặt khác, hiện nay các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng không ổn định, khó nắm bắt; lãi suất tiền gửi tiết kiệm vẫn với mức lãi suất thấp dưới 6,5%/năm, sản xuất kinh doanh đình trệ dẫn đến xu hướng các nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền vào lĩnh vực bất động sản ngày càng nhiều vì đây là kênh đầu tư được cho là an toàn và giá nhà đất lại có xu hướng tăng theo thời gian.

Đơn vị thi công đồng loạt các hạng mục sau khi được Sở xây dựng cấp giấy phép xây dựng

So với các đợt dịch trước, lần dịch này, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã có kinh nghiệm chuyển đổi phương thức tiếp thị và bán hàng thích ứng với hoàn cảnh của dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên An Holdings, đơn vị phát triển Đại đô thị sinh thái toàn diện Felicia City Bình Phước (Khu đô thị TM-DV Mỹ Lệ) cho biết, trong đợt dịch lần thứ 4, doanh nghiệp bất động sản vững tâm hơn và chủ động ứng phó với dịch bệnh. Các kênh giới thiệu dự án và tiếp cận khách hàng được doanh nghiệp triển khai trên nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0, các chương trình giới thiệu trực tuyến, livetream được thực hiện để khách hàng quan tâm có điều kiện tiếp cận đầy đủ pháp lý, tiện ích, tư vấn của chuyên viên, cam kết của chủ đầu tư… Qua đó cũng giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. Tuy nhiên, các dự án tạo được sức hút cần có chủ đầu tư uy tín và có pháp lý minh bạch, đảm bảo đúng theo tiến độ của dự án…

Đơn vị thi công triển khai xây dựng đồng loạt hạ tầng của dự án

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thông, trong hai năm gần đây, tỉnh Bình Phước trở thành 1 trong những địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư ở các tỉnh phía Nam, đột phá về cải cách thủ tục hành chính, nhiều chính sách “trải thảm đỏ” thu hút đầu tư. Theo UBND tỉnh Bình Phước, trong quý 1/2021, tỉnh đã thu hút 24 dự án đầu tư FDI với số vốn đăng ký 325,72 triệu USD, tăng 71,4% số dự án và tăng 671,8% so cùng kỳ năm 2020, đạt 162,9% kế hoạch năm 2021. Tháng 12/2020, tỉnh Bình Phước đã trao quyết định cho 35 nhà đầu tư, thực hiện 46 dự án với tổng vốn đăng ký 46.276 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ USD. Hơn nữa, để đáp ứng cho định hướng phát triển, thu hút đầu tư, tỉnh Bình Phước đã triển khai mở rộng các khu công nghiệp, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông… Mặt khác, các dự án giao thông kết nối vùng, các trục giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Phước đến các địa phương khác thuận lợi hơn, chỉ cách TP.HCM 120km, cách TP. Thủ Dầu Một hơn 100km, cách trung tâm TP. Đồng Xoài hơn 30km… đã giúp nhiều nhà đầu tư, người dân chọn Bình Phước là nơi đầu tư, sinh sống lý tưởng trong thời gian tới.

Không gian sinh thái của khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ tạo nên nét riêng biệt độc đáo cho dự án Felicia City

Với tiềm năng to lớn trên, Tập đoàn Thiên An Holdings đã quyết định cùng chủ đầu tư Công ty TNHH Mỹ Lệ, doanh nghiệp đa ngành hàng đầu tỉnh Bình Phước phát triển dự án Đại dự án đô thị sinh thái Felicia City Bình Phước (Khu đô thị TM-DV Mỹ Lệ). Ngay trong mùa dịch, dự án vẫn tạo được sức hút khi hàng nghìn khách hàng chủ động liên hệ và được nhân viên tư vấn. Nhiều diễn đàn và trên mạng xã hội đã có những chủ đề thảo luận về sự đặc biệt và tiềm năng đầu tư, tiện ích an cư lý tưởng, pháp lý của dự án này.

Dự án có quy mô đầu tư phát triển trên quy mô quỹ đất rộng 45,93ha với 1.499 sản phẩm gồm: 219 căn biệt thự, 1.066 căn nhà ở kết hợp thương mại và 218 căn nhà ở xã hội; cùng chuỗi tiện ích nội khu: khu thương mại phức hợp với tầng trên có sky bar, trường học liên cấp chất lượng cao, hai công viên trung tâm kết hợp hồ sinh thái, khu nông nghiệp xanh công nghệ cao, Bảo tàng Điều, Phòng khám đa khoa quốc tế…

Điểm cuốn hút ở dự án Đại dự án đô thị sinh thái Felicia City Bình Phước còn nằm ở việc chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án đã kiến tạo lợi ích cho nhà đầu tư trong thời gian tới thông qua hàng loạt chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, phương thức đặt chỗ ưu tiên, lựa chọn chốn an cư lý tưởng trong môi trường sống văn minh, đạt chuẩn đầu tiên ở Bình Phước.