Tại TP.HCM, Cần Giờ nổi lên như một điểm sáng khi sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn quý hiếm – lá phổi xanh của thành phố. Nằm giữa không gian sinh thái đó, Vinhomes Cần Giờ – đặc biệt là phân khu Vinhomes Green Paradise – định hình chuẩn mực mới của đô thị xanh ven biển, mang đến trải nghiệm sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, hiếm có giữa lòng đô thị năng động.

Thông Tin Tổng Quan Về Đô Thị Xanh Cần Giờ

Một góc Cần Giờ. Ảnh: Báo Thanh Niên

Cần Giờ hiện là khu vực duy nhất của TP.HCM giáp biển và đang được định hướng phát triển trở thành đô thị sinh thái xanh, vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, vừa gìn giữ hệ sinh thái quý giá của rừng ngập mặn.

Với diện tích hơn 70.000 ha rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới, Cần Giờ được ví như “lá phổi xanh khổng lồ” của thành phố. Nơi đây không chỉ là vùng đệm sinh thái bảo vệ môi trường đô thị, mà còn mang đến điều kiện khí hậu mát mẻ, trong lành và nguồn không khí giàu oxy – yếu tố lý tưởng cho một cuộc sống khỏe mạnh, cân bằng.

Trong quy hoạch tổng thể, TP.HCM đã xác định Cần Giờ là hướng phát triển chiến lược về phía biển, với trọng tâm là các dự án đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Việc đầu tư Cầu Cần Giờ, nâng cấp tuyến đường Rừng Sác cùng nhiều dự án hạ tầng xanh khác không chỉ cải thiện khả năng kết nối, mà còn khẳng định tầm nhìn phát triển đô thị xanh Cần Giờ – nơi con người sống chan hòa cùng thiên nhiên, hướng tới tương lai bền vững.

Vinhome Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) – Đô Thị Sinh Thái Xanh Giữa Rừng Ngập Mặn

Vinhomes Green Paradise

dự án Vinhomes Green Paradise Quy mô dự án khoảng 2.870 ha, tổng vốn đầu tư gần 9 tỷ USD, được quy hoạch cho khoảng 228.500 cư dân và mục tiêu đón 9 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Đây sẽ là tổ hợp đa chức năng gồm:



- Căn hộ Vinhomes Green Paradise,

- Khu biệt thự Vinhomes Green Paradise

- Shophouse Vinhomes Green Paradise



Ngoài ra còn có khách sạn, trung tâm thương mại, bến du thuyền và khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Xem chi tiết dự án

Vinhomes Cần Giờ mang chuẩn mực của phong cách sống xanh

Khi xu hướng sống xanh trở thành tiêu chí hàng đầu trong quy hoạch đô thị hiện đại, Vinhomes đã tiên phong định hình mô hình đô thị sinh thái toàn diện. Từ thành công của Vinhomes Riverside (Hà Nội) hay Vinhomes Grand Park (TP.HCM), hệ sinh thái “Vinhomes xanh” đã trở thành biểu tượng cho phong cách sống văn minh, bền vững và gần gũi với tự nhiên.

Với triết lý phát triển “Lấy con người làm trung tâm, lấy thiên nhiên làm nền tảng”, các khu đô thị của Vinhomes được quy hoạch theo chuẩn đô thị sinh thái đa tầng, trong đó mảng xanh, mặt nước và không gian mở chiếm phần lớn diện tích. Mỗi khu dân cư đều được bao quanh bởi công viên cây xanh, hồ điều hòa, lối dạo bộ ven sông, tạo nên môi trường sống thư thái, trong lành và tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cư dân.

Tại Vinhomes Cần Giờ, triết lý đó được nâng lên một tầm cao mới. Không chỉ đơn thuần là đô thị xanh, đây là nơi mà thiên nhiên – con người – kiến trúc được hòa quyện trọn vẹn. Mỗi căn biệt thự, căn hộ đều hướng ra sông, hồ hoặc mảng xanh tự nhiên, giúp cư dân tận hưởng không khí tinh khiết giữa rừng ngập mặn – một trải nghiệm sống “xa xỉ” mà hiếm dự án nào tại Việt Nam có thể sở hữu.

Vinhomes không chỉ kiến tạo không gian sống, mà còn tạo dựng hệ giá trị bền vững – nơi con người được tái kết nối với thiên nhiên, với chính mình và cộng đồng. Đó cũng chính là lý do khiến dòng sản phẩm Vinhomes sinh thái trở thành chuẩn mực mới cho phong cách sống của tương lai.

Tọa lạc ở trung tâm của đô thị sinh thái biển

Tọa lạc tại vị trí chiến lược ngay cửa ngõ phía Nam TP.HCM, Vinhomes Cần Giờ được xem là viên ngọc sáng trong quy hoạch phát triển đô thị ven biển của thành phố. Dự án nằm trong quần thể khu đô thị du lịch biển Cần Giờ với quy mô hàng nghìn hecta, do tập đoàn Vingroup đầu tư và phát triển, hướng đến mục tiêu kiến tạo một thành phố sinh thái biển đẳng cấp quốc tế.

Vinhomes Green Paradise là trung tâm hội tụ siêu hạ tầng với đường sắt vượt biển, đường sắt tốc độ cao… Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Điểm đặc biệt khiến Vinhomes Cần Giờ trở thành tâm điểm chú ý chính là vị trí “tam cận” hiếm có – cận rừng, cận sông, cận biển. Dự án được bao bọc bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, tiếp giáp sông Soài Rạp và mở rộng ra biển Đông, mang đến không gian sống giao hòa tuyệt đối với thiên nhiên. Với lợi thế này, Vinhomes không chỉ khai thác giá trị nghỉ dưỡng mà còn định hình một phong cách sống “resort trong lòng đô thị” – nơi cư dân được tận hưởng môi trường trong lành, mát mẻ quanh năm.

Cùng với đó, sự xuất hiện của Cầu Cần Giờ trong thời gian tới sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM xuống khu vực này chỉ còn khoảng 30 phút. Khi hạ tầng hoàn thiện, Vinhomes Cần Giờ không chỉ trở thành điểm đến lý tưởng cho cư dân tìm kiếm không gian sống xanh, mà còn là tâm điểm đầu tư sinh lời nhờ khả năng kết nối mạnh mẽ với khu vực đô thị lõi.

Không chỉ chú trọng yếu tố thiên nhiên, Vinhomes Cần Giờ còn được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích cao cấp như trung tâm thương mại, khu vui chơi – giải trí, bến du thuyền, khách sạn 5 sao và khu nghỉ dưỡng biển. Tất cả tạo nên một tổ hợp đô thị – du lịch – nghỉ dưỡng xanh quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, mang đậm dấu ấn của thương hiệu Vinhomes sinh thái.

Biểu tượng sống xanh giữa rừng ngập mặn

Nằm giữa rừng ngập mặn Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise thừa hưởng toàn bộ không gian xanh mênh mông. Tại đây, con người được trở về với tự nhiên nhưng vẫn tận hưởng tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Đây chính là trái tim của khu đô thị sinh thái Vinhomes Cần Giờ, thể hiện triết lý phát triển của Vingroup là “hòa hợp cùng thiên nhiên”.

Tiến độ dự án Vinhomes Green Paradise năm 2025. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tại Vinhomes Green Paradise, mọi đường nét quy hoạch đều được tính toán kỹ lưỡng để gìn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của rừng ngập mặn. Những con đường dạo bộ len giữa rặng đước, hồ nước tự nhiên phản chiếu ánh sáng dịu dàng, cùng hệ thống cây xanh và mặt nước bao phủ khắp dự án – tất cả tạo nên một không gian sống trong lành, tĩnh tại và đầy cảm hứng. Mỗi buổi sáng, cư dân có thể hít thở bầu không khí tinh khiết giàu oxy, ngắm nhìn chim di trú và cảm nhận sự sống căng tràn của thiên nhiên – một trải nghiệm mà hiếm nơi nào giữa lòng đô thị có được.

Bên cạnh yếu tố cảnh quan, Vinhomes Green Paradise còn mang đến hệ sinh thái tiện ích “xanh” đồng bộ: hồ cảnh quan, vườn thiền, khu thể thao ngoài trời, lối dạo bộ ven sông và hệ thống năng lượng tái tạo thân thiện môi trường. Mọi chi tiết đều hướng đến mục tiêu duy nhất – kiến tạo một cuộc sống cân bằng và bền vững, nơi cư dân không chỉ “sống” mà còn “tận hưởng và tái tạo năng lượng” mỗi ngày.

Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên nguyên bản và quy hoạch hiện đại đã giúp Vinhomes Green Paradise trở thành biểu tượng sống xanh độc tôn của TP.HCM – minh chứng rõ ràng rằng giữa thời đại đô thị hóa nhanh chóng, con người vẫn có thể sống trọn vẹn trong lòng thiên nhiên.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, việc tìm kiếm một không gian sống trong lành, cân bằng giữa con người và thiên nhiên trở thành nhu cầu thiết yếu của cư dân hiện đại. Và Vinhomes Cần Giờ, đặc biệt là Vinhomes Green Paradise, chính là minh chứng sống động cho triết lý ấy – nơi con người được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống sinh thái giữa rừng ngập mặn, vừa gần gũi thiên nhiên, vừa đủ đầy tiện nghi đẳng cấp.

Với định hướng phát triển đô thị xanh Cần Giờ, cùng tầm nhìn chiến lược của thương hiệu Vinhomes sinh thái, dự án không chỉ mang lại không gian sống trong lành mà còn mở ra giá trị đầu tư bền vững, song hành cùng xu hướng sống xanh – sống khỏe – sống an lành.

