Đô thị xanh “trái tim” TP. Thuận An hấp dẫn cả khách an cư và đầu tư

Dân cư đang tiến về các thị trường bất động sản đang thời kỳ “khai mở” tiềm năng như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu để tìm kiếm không gian đủ rộng, đủ hiện đại, đủ xanh nhưng không quá ồn ã, xô bồ. Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển TP.HCM, sự dịch chuyển này là tất yếu, nhất là khi những thành phố trên đang sở hữu hạ tầng giao thông, tiện ích xã hội bài bản, trở thành ‘cực đối trọng’ đối với TP.HCM.



Anderson Park – Vịnh xanh thịnh vượng – Hợp điểm phồn hoa

Vì lẽ đó, Thuận An đang là điểm đến lý tưởng dù để an cư hay đầu tư. Không chỉ sở hữu quỹ đất đủ để phát triển đô thị xanh kiểu mẫu, đầy đủ tiện ích, Thuận An còn có hạ tầng hoàn thiện với 55 trường công lập (37 trường đạt chuẩn quốc gia), 3 bệnh viện đầu tư xã hội hóa, 7 trung tâm thương mại cùng hạ tầng giao thông đang được đầu tư đẩy mạnh. Trong số các dự án tọa lạc tại Thuận An, đáng chú ý là Anderson Park, “vịnh xanh giữa lòng phố” làm hài lòng được cả khách hàng mua để ở và đầu tư.

Anderson Park – “Hợp điểm phồn hoa” giữa “trái tim” thành phố trẻ

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc Lộ 13 – đoạn Nguyễn Thị Minh Khai, kết nối trục trung tâm Thuận An – TP. Thủ Đức – trung tâm hành chính Bình Dương, từ Anderson Park chỉ mất 5 phút đến Sân Golf Sông Bé, siêu thị Aeon Mall, khu công nghiệp VSIP 1, Bệnh viện Quốc tế Becamex; 10 phút đến Trung tâm thành phố mới Bình Dương, KCN Việt Hương, quận 12; 20 phút đến Trung tâm hành chính Thuận An, Khu du lịch Đại Nam, Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc; hơn 30 phút đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chợ Bến Thành, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.



Anderson Park toạ lạc tại “trái tim” Thuận An

Trong tương lai, khi hoàn tất các công trình trọng điểm như cầu vượt nút giao ngã 6 vòng xoay An Phú, mở rộng Quốc lộ 13, cầu vượt giao lộ Quốc lộ 13 – cầu Ông Bố, tuyến Metro, Cao tốc TP.HCM – Bình Dương – Chơn Thành… việc di chuyển sẽ còn thuận lợi hơn. Không những vậy, vị thế đắc địa còn thúc đẩy tiềm năng tăng giá ấn tượng, dễ dàng khai thác cho thuê. Theo thống kê, nguồn nhân lực tại Thuận An tăng 20-25% mỗi năm, tỷ suất cho thuê của toàn tỉnh Bình Dương đạt từ 8 – 10%, do đó Anderson Park sẽ là “gà đẻ trứng vàng” cho cả khách mua ở và đầu tư.

Đô thị xanh kiểu mẫu, đầy đủ tiện ích đẳng cấp

Dù là mua để ở hay đầu tư, tiện ích luôn là yếu tố cần quan tâm hàng đầu. Với cuộc sống bận rộn như hiện nay và tại thành phố trẻ như Thuận An, việc sở hữu căn hộ cùng hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, hòa hợp cùng không gian xanh là mơ ước của nhiều người. Chính vì vậy, khi Anderson Park công bố thông tin về tiện ích đã nhanh chóng gây được tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản.



Không gian sống như một “vịnh xanh” giữa lòng phố thị

Anderson Park sở hữu hồ cảnh quan độc đáo với dòng nước êm đềm, rợp bóng cây xanh, kết hợp cùng vườn cây trái nhiệt đới đầy sức sống. Mảng xanh tiếp nối mảng xanh với hồ bơi resort ấn tượng, có cả khu vực dành cho trẻ em. Mỗi cuối tuần khu vườn BBQ tại dự án lại rộn rã khoảnh khắc sum vầy với những bữa tiệc nướng náo nhiệt. Bên cạnh đó, Anderson Park còn có lối chạy bộ, sân bóng rổ, sân cầu lông… phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của cư dân.



Lõi tiện ích chuẩn resort đẳng cấp cho cư dân

Căn hộ cao cấp phong cách Singapore, đẳng cấp đến từng chi tiết

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ở lẫn cho thuê, căn hộ tại Anderson Park mang tiêu chuẩn phòng cao cấp nhất của khách sạn với diện tích tối ưu, đầy đủ không gian bếp, nhà vệ sinh đến phòng khách, phòng ngủ. Với vẻ đẹp vượt thời gian, phù hợp với thị hiếu của nhiều người, Anderson Park sở hữu sức hút đáng nể, dễ dàng cho thuê có tính thanh khoản cao, nhất là cho cộng đồng chuyên gia nước ngoài đến sinh sống, làm việc ngày một đông tại Thuận An.



Dự án được phát triển bởi Lyn Property, công ty uy tín về lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản

Sự đẳng cấp trong từng căn hộ kết hợp cùng vị thế đắc địa, tiện ích hiện đại, kết nối nhanh chóng, hạ tầng xã hội đã hiện hữu, tất cả đã làm nên giá trị vượt trội cho Anderson Park. Dự án hứa hẹn tạo ra chuẩn sống mới tương xứng với vị thế của Thuận An cho khách mua ở và rộng mở tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư.