Đổ về Bình Dương mua căn hộ giá mềm

Đà tăng giá của căn hộ tại TP.HCM khiến không ít người có nhu cầu mua ở và giới đầu tư đổ về Bình Dương tìm các căn chung cư có giá vừa túi tiền.

Anh Trần Văn Nhất (32 tuổi, Bình Thạnh), một nhà đầu tư lâu năm ở TP.HCM vừa chuyển hướng về Bình Dương đầu tư căn hộ khi thị trường Sài Gòn không còn phù hợp với tài chính của bản thân. “TP.HCM từng có rất nhiều sự lựa chọn cho nhà đầu tư nhưng giờ thì không còn dành cho số đông. Căn hộ Sài Gòn dù là ở ngoại thành giá cũng hơn 50-55 triệu đồng/m2, quá “chát” với dân đầu tư. Tìm kiếm thị trường khác giá mềm hơn là xu hướng chung và Bình Dương là lựa chọn tốt. Tỉnh này vừa giáp ranh Sài Gòn, nhu cầu nhà ở đang tăng, quan trọng nhất là giá thành vừa tầm, dư địa phát triển còn nhiều”, anh Nhất chia sẻ.

Là người đang có nhu cầu mua nhà ở, anh Quang (TP. Thủ Đức) chia sẻ, nếu mua nhà ở Sài Gòn thì tài chính ít nhất phải tầm 2,5-3 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ. Còn nếu ở Thuận An, Dĩ An thì chỉ cần 1,5-2 tỷ đồng đã có căn hộ 2 phòng ưng ý. Từ Thuận An di chuyển về TP. Thủ Đức mất chưa đến 35 – 40 phút vậy nên anh chọn mua nhà Bình Dương để phù hợp với tài chính hiện tại.

Bình Dương hiện có nhiều dự án căn hộ tầm giá mềm, phù hợp cho nhu cầu đầu tư và mua ở thực.

Dữ liệu NCTT Bình Dương của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 4/2022, nhu cầu tìm mua căn hộ tại Bình Dương tăng 7% so với tháng trước. Nhu cầu tìm thuê căn hộ tại đây cũng tăng đến 44%. Sự quan tâm của người mua căn hộ tập trung về khu vực TP. Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An với khoảng giá được tìm kiếm nhiều ở mức 30-35 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá chung cư ba khu vực này cũng ghi nhận tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Khoảng từ 3 năm trở lại đây, Bình Dương đang dần lấn át TP.HCM về phát triển nguồn cung căn hộ. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2022, trong khi TP.HCM chỉ lác đác nguồn cung, giá căn hộ trung cấp tiệm cận mức 50-60 triệu đồng/m2, Bình Dương tiếp tục dồi dào lượng dự án chào bán mới với tầm giá khá mềm, vào khoảng từ 30-38 triệu đồng/m2 (gồm VAT). Vì vậy, làn sóng đổ về vùng giáp ranh như Bình Dương mua căn hộ giá thành “mềm” trở thành xu hướng rõ nét trong thời gian qua trên thị trường.

Đơn cử, tại TP. Thuận An, dự án căn hộ The Rivana (mặt tiền Quốc lộ 13) đang ghi nhận nhu cầu giao dịch gia tăng khi chào bán nguồn hàng mới. Dự án này nằm gần cửa ngõ TP.HCM, tầm giá bán chỉ từ 31 triệu đồng/m2, tổng giá thành căn hộ dao động ở từ 1,8-2,4 tỷ đồng/ căn, thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng căn hộ tầm trung tại TP. Thủ Đức và một số dự án triển khai trên tuyến quốc lộ 13 như Astral City (36 triệu/m2), Lavita Thuận An (33 triệu/m2), Anderson Park (39 triệu/m2), Charm Diamond (36 triệu/m2) hay các dự án triển khai mới trong năm 2022. Sở dĩ giá của dự án này mềm hơn khu vực là vì được xây dựng từ năm 2021, do tình hình dịch nên thời gian qua chủ đầu tư vẫn giữ giá cũ, chưa tăng thêm.

Tương tự, tại TP. Dĩ An, Phú Đông Group cũng chào bán hơn 600 sản phẩm căn hộ tại dự án Phú Đông Sky Garden với mức giá từ 2,2 tỷ đồng/căn cho căn diện tích 70m2. Lâu nay, chủ đầu tư này luôn tập trung vào phân khúc nhà ở dành cho khách hàng trẻ, giá bán vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu ở thực và áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt để giảm áp lực tài chính cho người mua nhà. Dù chưa chính thức mở bán nhưng tỷ lệ đặt mua trước dự án này đang rất cao, phần lớn là khách hàng đang làm việc tại TP.HCM có nhu cầu mua để ở. Cùng khu vực, dự án Bcons Polygon của Tập đoàn Bcons cũng đang chào bán với tầm giá từ 36-38 triệu đồng/m2. Đây là khoảng giá khá cao nếu so sánh với nhiều dự án triển tại tại Bình Dương nhưng với vị trí trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, mức giá này được cho là hợp lý và vừa túi tiền vì tổng giá trị căn hộ chỉ trên dưới 2 tỷ đồng/căn.

Lợi thế về hạ tầng kết nối giúp thị trường BĐS Bình Dương đón nhận sức mua từ TP.HCM đổ về.

Nhận định về xu hướng mua căn hộ tại Bình Dương, bà Phạm Thị Phương Thảo, TGĐ Công ty BĐS Sao Việt cho biết, ngoài vị trí thuận tiện, có giá vừa túi tiền, các dự án thu hút sức mua hiện nay còn phải đáp ứng tiêu chí về tiến độ xây dựng tốt. “Trong bối cảnh giá nhà bị tác động mạnh từ giá VLXD leo thang, rủi ro từ tiến độ xây dựng làm tăng chi phí khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán. Nếu chủ đầu tư không vững tài chính, không đảm bảo tiến độ xây dựng, tất yếu sẽ tác động đến giá bán và người mua cũng bị ảnh hưởng. Những chủ đầu tư nào vẫn giữ được cam kết về tiến độ xây dựng, có chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ người mua là những doanh nghiệp có tầm tài chính mạnh, người mua nhà có thể an tâm lựa chọn sản phẩm từ những chủ đầu tư này”, bà Thảo cho biết thêm.

Theo ông Neil MacGregor, TGĐ Savills Việt Nam, ở phân khúc căn hộ lân cận TP.HCM thì Bình Dương đang ngày càng được chú ý nhờ vào nguồn cung dồi dào và giá thành hợp lý. Trong năm 2021, nguồn cung sơ cấp của Bình Dương cao hơn TP.HCM 5%, và lượng giao dịch nhiều hơn TP.HCM 42%. Giá bán trung bình của căn hộ ở Thuận An (Bình Dương) đạt 40,8 triệu đồng/m2 và ở Dĩ An là 37 triệu đồng/m2, thấp hơn khá nhiều giá bán trung bình gần 58 triệu đồng/m2 căn hộ ở TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, nhu cầu mua nhà để an cư cũng như đầu tư sinh lợi lâu dài tại Bình Dương vẫn rất lớn. Ngoài người lao động làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh thì không ít khách hàng đến từ TP.HCM cũng có nhu cầu mua an cư. Xu hướng này xuất phát từ việc nhà ở vừa túi tiền ở TP.HCM thiếu hụt, còn các địa phương như TP. Thuận An, Dĩ An lại có khoảng cách di chuyển vào TP.HCM nhanh, thông thoáng, căn hộ có giá vừa túi tiền. Vậy nên khu vực này trở thành thị trường thu hút người mua nhà ở thực. Theo dự kiến, nguồn cung tương lai đến năm 2024 ở Bình Dương ước tính là gần 48.000 căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm 83% thị phần. Sự cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, các tuyến cao tốc, Metro nối TP.HCM và Bình Dương sẽ góp phần thu hút người mua đến Bình Dương.

Phương Uyên