Dù phải đi vay gần 40% giá thị thương mại để hoàn tất hợp đồng mua lại căn hộ chung cư 2,2 tỷ đồng tại khu vực quận 8, chị Thục Anh cho hay đây là lựa chọn “ổn” nhất mà gia đình chị có thể đưa ra thời điểm này. Dù muốn mua dự án mới để có thể hưởng gói hỗ trợ vay thanh toán theo tiến độ từ phía chủ đầu tư nhưng do giá nhà sơ cấp rao bán quá cao, nguồn cung lại ít, chị đành chấp nhận tìm cơ hội ở thị trường giao dịch thứ cấp.

“Trước khi đi mua nhà hoàn thiện, tôi có tìm hiểu một số dự án mới trên địa bàn quận 8 và Bình Tân, cũng đã nhắm đến một dự án khu vực phường An Lạc đang được triển khai nhưng so về giá thì không có dự án nào bán dưới 2 tỷ đồng. Dù có chính sách bán hàng tốt nhưng giá gần 40 triệu/m2 và phải đợi 2 năm mới nhận được nhà. Suy đi tính lại, với mức giá này vợ chồng tôi đành chuyển sang mua chung cư cũ gần đó giá gần 37 triệu/m2. Chung cư này đã bàn giao được gần 3 năm, giá bán hiện tại đã tăng gần 60% so với thời điểm đầu nhưng vẫn rẻ hơn so với các dự án mới đang rao bán”, chị Thục Anh cho hay.

Cũng mua nhà tại thị trường thứ cấp, chị Thu Trang (An Phú, quận 2) kể, chỉ có tìm kiếm ở các dự án cũ mới có cơ hội mua được nhà giá tầm trung. Thực chất các dự án này cũng đã có giá bán tăng trung bình từ 30-50% so với thời điểm chào bán nhưng vẫn rẻ hơn so với việc mua dự án mới đang triển khai trên cùng khu vực. Khu vực nội thành quận 2 hiện nay hầu hết là chung cư hạng sang và cao cấp, giá trung bình từ 75-120 triệu/m2, trong tầm tài chính khoảng 50-60 triệu/m2 thì chỉ có thể đi săn lại các dự án cũ.



Khan hiếm nguồn hàng sơ cấp cùng với việc giá tăng nhanh khiến nhiều người mua khó tìm được căn hộ mới. Ảnh minh họa

Trao đổi với Batdongsan.com.vn , anh Nguyễn Đức Huy, một nhà đầu tư nắm khá nhiều nhà đất tại quận 2 cho biết, chỉ sau gần 4 năm mà căn chung cư của anh hiện đã tăng giá gần gấp đôi so với thời điểm mua vào. Tuy nhiên mức giá này vẫn còn mềm hơn so với nhiều dự án sơ cấp đang rao bán ở cùng khu vực. Dự án của anh đang sinh sống có giá chào bán thời kỳ đầu chỉ khoảng 31 triệu/m2, đến hiện tại rao bán lại với giá gần 60 triệu/m2 và vẫn được săn đón. Khu vực phường An Phú hiện nhiều dự án đang xây dựng có bán giá từ 70 triệu/m2 nhưng muốn mua cũng không dễ vì nguồn cung không nhiều, nhất là các căn hộ diện tích nhỏ càng ít hàng giao dịch.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, người mua nhà tại TP.HCM đang có xu hướng dịch chuyển sang tìm kiếm cơ hội tại thị trường thứ cấp trước thực tế không còn nhiều dự án sơ cấp thuộc phân khúc tầm trung. “Hiện nay giá bán căn hộ trung bình trên thị trường sơ cấp tại TP.HCM đạt mức gần 51 triệu/m2, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019. Mức giá trung bình tăng mạnh do các sản phẩm mới được chào bán chủ yếu là phân khúc cao cấp và hạng sang. Bên cạnh đó, các dự án mới mở bán tại các quận vùng ven như Bình Chánh, Bình Tân, quận 9, Thủ Đức có mức chào bán cao hơn giá chung của khu vực thời điểm 2019 từ 20-30%. Điều này khiến nhiều khách hàng có nhu cầu thực chuyển hướng sang tìm nhà ở các dự án cũ” , bà Dung cho hay.

Theo số liệu thống kê năm 2020 từ Sở Xây dựng, TP.HCM chỉ có khoảng 31 dự án mới triển khai với tổng số 15.275 căn hộ, giảm 30,4% so với năm 2019. Trong đó, có 7.114 căn nhà thuộc phân khúc nhà ở cao cấp, chiếm tỷ lệ 42,1%, nhà ở trung cấp có 9.618 căn chiếm tỷ lệ 56,9%, nhà ở bình dân chỉ có 163 căn, chỉ chiếm tỷ lệ 1% so với năm 2019. Bên cạnh đó giá nhà vẫn tăng nóng trong năm 2020. Ví như khu vực CBD của thành phố, khu đô thị Thủ Thiêm, giá căn hộ tương đương khoảng 110-160 triệu/m2; tại khu vực quận 9, khoảng trên dưới 47 triệu/m2, tùy theo vị trí và đẳng cấp của dự án. Do rất thiếu nguồn cung sản phẩm nhà ở trên thị trường và các chủ đầu tư dự án muốn “tối đa hóa lợi nhuận”, giá nhà đã bị đẩy lên cao và luôn trong xu thế tăng, nhất là trong lúc sức mua trên thị trường sơ cấp vẫn mạnh và tỷ lệ hấp thụ của thị trường rất cao, bình quân lên đến 70-80% qua các đợt mở bán các dự án nhà ở trong năm 2020.

Việc nguồn cung khan hiếm trong năm 2020 khiến thị trường căn hộ thứ cấp trở nên sôi động, đặc biệt là các quận phía Đông như quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Xu hướng này trong năm 2021 dự kiến tiếp tục diễn ra do nguồn cung sơ cấp được dự báo sẽ tiếp tục khan hiếm và thị trường sơ cấp khó ngừng việc thiết lập mặt bằng giá mới. Nhóm khách hàng mua nhà để ở mặc dù khó tìm được sản phẩm phù hợp nhu cầu và túi tiền trên thị trường sơ cấp nhưng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trên thị trường thứ cấp với những dự án căn hộ có tiến độ xây dựng tốt hoặc chuẩn bị bàn giao.

Theo dự báo của ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực TP.HCM, trong năm 2021, giá sơ cấp trung bình của toàn thị trường TP.HCM dự kiến tăng đến 9%, riêng giá căn hộ có thể tăng thêm từ 5-7%.

Phương Uyên