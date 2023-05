Doanh nghiệp bất động sản hành động mùa Covid-19

Chia sẻ lợi nhuận cùng khách hàng mùa dịch Covid-19

Giữa lúc đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế toàn thế giới, trong đó các doanh nghiệp Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy của thị trường. Xuất nhập khẩu, nông sản, may mặc, thuỷ sản được đánh giá là những ngành chịu tác động đầu tiên. Theo đó các nhóm ngành dịch vụ khách sạn, du lịch, nhà hàng,… cũng lần lượt suy giảm lượt khách hàng và doanh thu. Nhiều cửa hàng trên đường Phan Xích Long, hay các tuyến đường lớn TP.HCM đã rục rịch trả mặt bằng; nhiều khách sạn 4,5 sao giảm giá phòng từ 50 – 70%…



Dự án Thắng Lợi Central Hill đang tiến hành bàn giao thu hút sự quan tâm của khách hàng

Bất động sản là ngành được đánh giá chịu tác động chậm hơn so với các ngành khác, tuy nhiên rất nhiều chủ đầu tư đã hành động nhanh – chủ động “cắt máu” của mình, giảm doanh thu, giá bán, giảm giá cho thuê cho các cửa hàng trong các khu đô thị, trung tâm thương mại nhằm chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điển hình như Công ty CP Vincom Retail vừa công bố dành 300 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tác thuê mặt bằng trung tâm thương mại trên toàn hệ thống. Hay mới đây Tập đoàn Hưng Thịnh cũng quyết định giảm 40% giá thuê mặt bằng trung tâm thương mại tại các dự án do Tập đoàn này và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư… Đặc biệt, ở mảng sản phẩm đất nền, nhà phố Công ty CP Địa ốc Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) cũng đã mạnh tay chi gói trợ giá 100 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng mua nhà với mức giảm đến 50% (*) với tất cả sản phẩm nhà ở. Đây là sản phẩm hướng đến người mua trực tiếp – nhóm khách hàng có nhu cầu thật trên thị trường.

Thắng Lợi Group – Chủ đầu tư đầu tiên tung gói trợ giá mua nhà giảm 50%

Khác với thị trường, Thắng Lợi Group chọn nhóm đối tượng được hưởng gói “Trợ giá mua nhà mùa Covid-19” – giảm giá 50% là người mua cuối cùng với gói mua nhà trả góp trong vòng 5 – 10 năm. Chương trình áp dụng với các sản phẩm nhà ở thuộc dự án Thắng Lợi Central Hill, Youngtown Tây Bắc Sài Gòn, Galaxy Hải Sơn, Bến Lức Riverside… Thời gian áp dụng từ 08/03 – 29/04/2020 với tổng giá trị 100 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Thắng Lợi Group là chủ đầu tư đầu tiên và duy nhất tại TP.HCM đã mạnh tay đưa gói tín dụng, cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng, người dân có thể sở hữu nhà hoàn thiện vừa túi tiền.



Dự án Youngtown Tây Bắc Sài Gòn được đầu tư đồng bộ tiện ích

Đây được đánh giá là cơ hội “có 1 không 2” dành cho công nhân viên chức, quản lý, gia đình trẻ làm việc tại các khu công nghiệp thuộc Long An, Bình Chánh, Bình Tân, Quận 6 có thể sở hữu nhà hoàn thiện với giá giảm 50%. Bởi các dự án nằm trong gói “Trợ giá mua nhà mùa Covid-19” đều có vị trí đắc địa, tuyến đường lớn, hệ thống giao thông đồng bộ chỉ cách TP.HCM từ 15 – 30 cây số, tương đương khoảng 30 phút di chuyển. Đặc biệt các dự án tập trung tại các cụm KCN lớn như: Hải Sơn, Tân Đức, Đức Hòa III, Thái Hoà…nên nhu cầu ở, thuê và kinh doanh là rất lớn.

Hiện, Thắng Lợi Group có chính sách đưa khách tham quan trực tiếp dự án, nhà mẫu miễn phí. Khách hàng chỉ cần đăng ký theo số hotline để trải nghiệm ngôi nhà tương lai với mức giá ưu đãi tốt nhất trong chương trình “Trợ giá mua nhà mùa Covid-19” – giảm giá tới 50%.