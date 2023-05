Doanh nghiệp bất động sản rục rịch trở lại thị trường

Thị trường BĐS cả nước bị đình trệ suốt gần 3 tháng qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nghiên cứu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, tính riêng quý 1/2020 tổng lượng tin rao bán các sản phẩm nhà đất giảm gần 28% so với quý trước, nhu cầu giao dịch BĐS giảm đến 23%. Nguồn hàng thực tế chào bán ra thị trường giảm đến 75% so với cùng kỳ và gần 80% sàn giao dịch đóng cửa, giải thể hay tạm ngưng hoạt động, hàng ngàn nhân sự ngành BĐS bỏ nghề và nhiều doanh nghiệp thua lỗ.

Tuy vậy, thời gian gần đây, dịch bệnh được kiểm soát tốt, nới lỏng dần giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã bắt đầu khởi động lại, sàn giao dịch rục rịch mở cửa, thị trường nhen nhóm những tín hiệu tích cực sau thời gian dài ngủ đông.

Ông N.Đ.Thuận, lãnh đạo một sàn môi giới BĐS tại TP.HCM cho biết, công ty ông đã chính thức cho nhân viên làm việc trở lại và chuẩn bị triển khai phân phối một dự án chung cư lớn ở Bình Dương cùng một dự án nhà phố tại Long An. Ông Thuận chia sẻ, các hợp đồng phân phối này đã ký từ trước Tết nhưng do dịch bệnh mà CĐT phải liên tục hoãn kế hoạch ra hàng. Đến thời điểm hiện tại khi thị trường ổn định hơn nên doanh nghiệp quyết định tái khởi động. Vị này cho biết thêm, bên cạnh 2 dự án trên thì từ nay đến tháng 6 nếu không có gì thay đổi sẽ tiếp tục chào bán một dự án căn hộ chung cư tại TP.HCM.



Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian ngủ đông vì Covid-19. Ảnh minh họa

Cũng tất bật chuẩn bị cho các hoạt động bán hàng trở lại trong tháng 5 này, ông T.V. Khoa, giám đốc một công ty BĐS tại Long An cho biết, dù vẫn duy trì hoạt động trong các tháng dịch nhưng phải thừa nhận là giao dịch trong thời điểm này gần như không có. Chính vì vậy không chỉ riêng công ty ông mà rất nhiều sàn giao dịch trên địa bàn đang rất kỳ vọng các tháng tới đây thị trường sẽ hoạt động tích cực hơn.

“Do tình hình mua bán đất nền thời gian gần đây giảm nhiệt, nhà đầu tư cũng chưa mạnh dạn quay lại thị trường nên trước mắt, công ty chủ yếu tập trung phân phối các sản phẩm đất nền sổ đỏ với quy mô vừa và nhỏ. Sản phẩm này vẫn có sức mua tốt nhờ pháp lý hoàn thiện, nhận sổ xây nhà ngay nên thu hút được sự quan tâm của người mua ở thực. Riêng với các dự án đất nền, nhà phố quy mô lớn, có thể phải sang quý 3 tới đây, xem xét tình hình nhu cầu chung thì công ty mới quyết định việc chào bán ra thị trường”, ông Khoa chia sẻ.

Không chỉ chuẩn bị cho các hoạt động mở bán, nhiều sàn giao dịch cũng tăng cường việc tuyển dụng nhân sự sau thời gian dài tạm dừng hoạt động.

Tạm dừng các kế hoạch ra hàng gần 4 tháng nay, chị Thu Thủy, trưởng phòng nhân sự một công ty BĐS lớn tại quận 2, TP.HCM cho biết đang tất bật tái tuyển dụng nhân viên kinh doanh nhằm chuẩn bị cho sự kiện chào bán dự án mới dự kiến triển khai trong tháng 6 tới đây. Chị Thủy chia sẻ, kế hoạch tuyển dụng này đáng lý được tiến hành từ đầu năm nếu không có dịch Covid-19. Đến nay, khi tình hình tươi sáng hơn, nhà đầu tư đang dần quay trở lại, công ty mới ấn định thời gian chào bán và đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự mới, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong các tháng tới.



Thị trường được dự báo sẽ ổn định trở lại lại trong giai đoạn cuối

quý 2, đầu quý 3/2020. Ảnh minh họa

Nhiều doanh nghiệp BĐS cũng lần lượt có động thái “mở cửa” trở lại sau 1 tháng cho nhân sự làm việc tại nhà. Ông Nguyễn Văn Hậu, TGĐ công ty BĐS Asian Holdings cho biết, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng cho nhiều vị trí từ hành chính cho đến kinh doanh với số lượng không nhỏ. Ông Hậu cho biết việc tuyển dụng lần này nhằm phục vụ cho nhu cầu mở bán tiếp các sản phẩm BĐS tại Bình Phước vốn đã phải bị trì hoãn trước đó do dịch bệnh.

Nhìn nhận về hoạt động của thị trường trong quý 2/2020, ông Nguyễn Quốc Anh, P.TGĐ Batdongsan.com.vn cho hay, thị trường sẽ có những bước tái khởi động tích cực sau một quý ngủ đông vì Covid -19. Tuy nhiên, dưới tác động ảnh hưởng chung của nền kinh tế, nhu cầu giao dịch BĐS có thể sẽ tiếp tục giảm trong quý này và phải mất 1-2 tháng nữa mới đi vào ổn định và tăng trưởng. Thời điểm này, nhu cầu giao dịch của thị trường sẽ tập trung vào các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực. Doanh nghiệp nào hướng đến phát triển phân khúc này sẽ có lợi thế lớn trong thu hút người mua.

Bà Nguyễn Hương, TGĐ Đại Phúc Land nhìn nhận, việc các doanh nghiệp tái khởi động lại là tín hiệu cho thấy thị trường bắt đầu chu kỳ phục hồi sau tác động của dịch Covid-19. Các hoạt động khuyến mãi kích cầu, các chính sách thanh toán linh hoạt sẽ được tung ra để thu hút khách hàng sau những ngày giãn cách xã hội. Do đó, người mua nhà thời điểm này có thể hưởng những ưu đãi tích cực về thanh toán và lãi suất.

Phương Uyên

Xem thêm tổng hợp các tin tức mới nhất về BĐS & Covid-19 TẠI ĐÂY