Theo quan niệm dân gian, tháng Ngâu hay còn gọi là tháng cô hồn – là thời điểm mà người dân thường kiêng cữ việc chuyển nhà, xây và mua nhà mới. Những năm gần đây, quan niệm này đã bớt nặng nề hơn nhưng vẫn là một rào cản đối với mua bán bất động sản. Do đó, các chủ đầu tư thường mạnh tay tung các chính sách khuyến mại hấp dẫn vào dịp này. Tháng Ngâu năm nay cũng không là ngoại lệ với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn ở nhiều dự án đang mở bán.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, ở phân khúc nhà ở, MIKGroup – chủ đầu tư dự án The Matrix One (Nam Từ Liêm, Hà Nội) mới “tung” ra gói combo khuyến mại trong tháng Ngâu 2021. Theo đó, khách mua nhà thời điểm này sẽ được chiết khấu lên tới 11,5%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 30 tháng và được tặng ngay gói vàng Thần Tài, bốc thăm cơ hội sở hữu 1 xe ô tô Carmy.

Một “đứa con” khác của MIK là Imperia Smart City cũng tung chính sách bán hàng mới trong tháng Ngâu. Cụ thể, MIKGroup áp dụng chương trình giãn tiến độ ký thỏa thuận đặt cọc và hợp đồng mua bán đến hết tháng 7 âm lịch. Việc giãn tiến độ này giúp khách hàng vừa có thể hưởng được những ưu đãi trong tháng Ngâu về thanh toán, bốc thăm trúng thưởng vừa có thể lùi thời gian ký hợp đồng mua bán sang tháng kế tiếp.

Cũng trong tháng Ngâu, chủ đầu tư dự án Eurowindow River Park tung chính sách bán hàng mới áp dụng cho những căn hộ cuối cùng từ với chương trình hỗ trợ từ ngân hàng: cho vay lên tới 80% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 15 tháng, tặng voucher du lịch Cam Ranh và miễn phí 15 tháng dịch vụ.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng, Ivory Villas & Resort (Hòa Bình) cũng tung ra chính sách bán hàng mới với hỗ trợ lãi suất vay 0% lên tới 24 tháng, miễn Phí trả nợ trước hạn trong 3 năm đầu, nhận trước lợi nhuận trong 3 năm lên tới 10.5% và chương trình bốc thăm may mắn.

Dự án Green Dragon City – một dự án được phát triển theo xu hướng khu đô thị sinh thái du lịch nghỉ dưỡng ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) cũng tung ra chính sách ưu đãi tháng Ngâu với chương trình: “Tháng Ngâu mua nhà – Nhận vàng phú quý”. Theo đó, khách hàng mua nhà trong thời điểm này sẽ được tặng ngay 4 cây vàng trị giá 200 triệu đồng.

Đẩy mạnh bán hàng online

Do đại dịch kéo dài, từ chủ đầu tư đến các sàn đã và đang đẩy mạnh các hình thức bán hàng online thông qua các hình thức như livestream trên facebook hoặc qua các buổi họp zoom meeting. Phần lớn các buổi bán hàng online này tập trung chính vào việc giới thiệu sản phẩm, giá trị mua ở hoặc đầu tư, qua đó, tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng. Theo khảo sát, tỉ lệ chốt được giao dịch qua những buổi bán online này rất thấp, với nhiều đơn vị, tỉ lệ chốt bằng không.

Ngoài ra, cũng có đơn vị đẩy mạnh việc bán hàng online thông qua các chính sách ưu đãi cho khách hàng giao dịch trực tuyến. Theo đó, khách hàng giao dịch trực tuyến qua Vinhomes Online chỉ cần thu xếp được một khoản ngân sách ban đầu trị giá 15% giá công bố là đã có thể sở hữu căn hộ tại Vinhomes Smart City và Vinhomes Ocean Park. Giá trị còn lại sẽ được chủ đầu tư và ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0%. Với chính sách này, khách hàng chỉ cần một khoản tích lũy từ 222 triệu đồng, và có đến tối đa 3 năm không phải trả lãi.

Dù các đơn vị đẩy mạnh các hình thức bán hàng online, nhưng theo các môi giới, phần lớn các việc bán hàng online mới chỉ dừng lại ở tiếp cận khách hàng, khách hàng vẫn còn nghi ngại phương thức mua bán online với bất động sản.

Anh Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc kinh doanh một sàn giao dịch tại Quảng Ninh cho biết do bất động sản là tài sản giá trị lớn nên phần lớn khách hàng rất coi trọng việc đi xem thực tế, được tận mắt nhìn thấy sản phẩm rồi mới quyết định xuống tiền. Chính vì thế, các buổi bán hàng online thông qua hình thức zoom meeting hay livestream là cách giúp khách hàng hiểu hơn về sản phẩm, thị trường, qua đó tiếp cận, tư vấn khách về lâu dài. “Cũng có sale chốt được giao dịch qua việc bán online nhưng con số này không nhiều. Những người mua online cũng là người đã am hiểu thị trường, có nguồn quan hệ để kiểm tra các thông tin nên khi gặp sản phẩm thì họ quyết nhanh, dù chưa thể đi xem trực tiếp do đại dịch”, anh Hưng cho biết.

Nhìn nhận về xu hướng mua bất động sản online, chị Lê Thị Thanh Hòa, một khách hàng tại Hà Nội cho biết: “Những sản phẩm giá trị nhỏ như quần áo, thực phẩm tôi có thể mua online, còn các sản phẩm giá trị lớn như bất động sản, khi chưa dịch bệnh, tôi còn phải đi xem năm lần bảy lượt mà vẫn chưa mua được, huống hồ là mua online. Tôi nghĩ đây là kênh tiếp cận, duy trì mức độ quan tâm của khách hàng để sau giai đoạn online, các bạn sale đẩy mạnh offline thì có lẽ tỉ lệ khách mua hàng mới có”.

