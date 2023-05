Doanh nghiệp BĐS đua nhau xây trường trong dự án

Ông lớn BĐS “chịu chi” cho tiện ích giáo dục

Mô hình “all in one” thúc đẩy nhiều khu đô thị phát triển hệ thống bệnh viện, trường học ngay trong nội khu bên cạnh các tiện ích thương mại, giải trí, thể thao thông thường. Mô hình này những năm gần đây bùng lên mạnh mẽ, được không ít CĐT ứng dụng thành công. Tiên phong trong lĩnh vực này là Vingroup với hệ thống giáo dục Vinschool từ bậc mầm non đến trung học phổ thông với 27 cơ sở trên toàn quốc, tập trung tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng.

Mới đây, Tập đoàn BĐS An Gia cũng công bố hợp tác với Tổ chức Giáo dục Global Embassy triển khai chương trình hoạt động, hệ thống trường học, đồng thời, tiến hành các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, giáo viên tại hệ thống cơ sở giáo dục nằm trong các dự án của An Gia. Dự án đầu tiên được An Gia và Global Embassy triển khai là trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế Em Maison Preschool dành cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi tại khu biệt lập The Standard (Bình Dương).

Các mô hình trường học tiêu chuẩn quốc tế đang hiện diện ngày càng nhiều tại các dự án đô thị quy mô. Ảnh minh họa

Trước đó, Tập đoàn Nam Long cũng ký kết hợp tác cùng Tập đoàn Giáo dục Khai Sáng đầu tư trường EMASI quy mô khoảng 6 ha nằm trong khu đô thị Waterpoint. Dự kiến đây là hệ thống trường nội trú liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế đầu tiên tại Long An, khi hoạt động sẽ góp phần nâng tầm cho ngành giáo dục địa phương mà hưởng lợi trực tiếp là các cư dân Waterpoint và khu vực lân cận Bến Lức. Ngoài ra, Waterpoint còn có 3ha dành cho hệ thống bệnh viện, phòng khám chăm sóc sức khỏe 24/7 cho mỗi cư dân. Đây là một trong những tổ hợp y tế lớn nhất khu Tây TP.HCM được Nam Long dành rất nhiều tâm huyết đầu tư.

Tại dự án khu đô thị Vạn Phúc (Tp. Thủ Đức), bên cạnh các tiện ích phục vụ sinh hoạt, chủ đầu tư cũng phát triển hệ thống trường học, trong đó có hệ thống trường liên cấp song ngữ Quốc tế EMASI, trường mầm non Hugo House. Bên cạnh các trường quốc tế, Vạn Phúc còn có các trường học công do Nhà nước quản lý gồm trường mầm non Hiệp Bình Phước và trường THCS Hiệp Bình Phước đang xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Ngoài ra, theo quy hoạch toàn khu đô thị Vạn Phúc có đến hơn 10 trường học các cấp sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Hàng loạt ông lớn trong ngành như Novaland, Capitalland cũng có kế hoạch xây dựng hệ thống giáo dục, ý tế cao cấp trong các dự án đô thị mình đang và sắp triển khai tại Đồng Nai, Bình Dương.

Phát triển theo nhu cầu từ người mua

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS của Batdongsan.com.vn chỉ ra, 58% người mua nhà tham gia khảo sát có mong muốn mua một BĐS trong các dự án hay khu đô thị có xây dựng khu vui chơi, khu học tập dành riêng cho trẻ em. Ngoài ra, hơn 50% người tham gia khảo sát coi việc sở hữu nhà ở gần bệnh viện, nhà thuốc là yếu tố rất quan trọng​. Những xu hướng trên đang gia tăng mạnh trong nhóm đối tượng mua nhà là người có thu nhập trung bình từ 30-40 triệu đồng/tháng.

Theo bà Trang Bùi, TGĐ Cushman& Wakefield, việc các chủ đầu tư chú trọng yếu tố tiện ích giáo dục trong phát triển các khu đô thị sẽ trở thành điểm cộng trong lựa chọn chốn an cư của người dân. Thực tế cũng đã chứng minh một dự án nhà ở có tiện ích giáo dục hoặc gần những trường học trọng điểm, chất lượng cao luôn có ưu thế về thanh khoản. Các doanh nghiệp BĐS với lợi thế nguồn vốn, quỹ đất rộng sẽ thuận lợi hơn trong đầu tư xây dựng trường học. Hướng đi này giúp các dự án gia tăng giá trị và thanh khoản, đồng thời, góp phần không nhỏ vào việc tạo dựng uy tín, lợi thế về thương hiệu của các chủ đầu tư trên thị trường.

Mô hình trường học trong các dự án giải quyết bài toán dân sinh và giúp gia tăng uy tín cho các chủ đầu tư. Ảnh minh họa.

Chia sẻ về xu hướng này, đại diện chủ đầu tư An Gia nhận định, bản thân doanh nghiệp luôn chú trọng cân bằng trong đầu tư và phát triển nhà ở và tiện ích đi kèm, trong đó dành nhiều diện tích để xây dựng tiện ích dịch vụ, trường học nhằm đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng. Việc xây dựng trường học không chỉ đem lại giá trị gia tăng cho cư dân mà còn mang lại thương hiệu cho chủ đầu tư, giá trị đối với cộng đồng xã hội. Đây cũng là đích đến của các chủ đầu tư phát triển mô hình này.

Vị này cho rằng, phát triển mô hình trường học mở trong các khu đô thị cần được tích cực nhân rộng, vì nó góp phần đáng kể trong việc giải quyết bài toán về trường học cho cư dân trong các khu đô thị lớn, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư. Ở các mô hình phức hợp mở, tổ hợp hệ thống tiện ích, dịch vụ được tích hợp trong nội khu không chỉ cung cấp dịch vụ cho cư dân dự án mà còn cho cả cư dân các vùng lân cận.

Hiện nay, xu hướng phát triển trường học trong dự án chủ yếu được triển khai trong các khu đô thị, dự án quy mô của những chủ đầu tư lớn. Tuy nhiên theo các chuyên gia, mô hình phát triển BĐS theo xu hướng "all in one" đang bùng nổ mạnh mẽ những năm gần đây hứa hẹn sẽ nhân rộng hướng phát triển tiện ích giáo dục, y tế trong các dự án dân sinh ở cả những đô thị lớn và nhiều tỉnh thành vùng ven.

Phương Uyên