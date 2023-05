Doanh Nghiệp BĐS Rục Rịch Triển Khai Kế Hoạch Mới Trong 2023

Gam màu của thị trường BĐS 2023 sẽ thiên về thận trọng và linh hoạt. Trong kế hoạch hoạt động năm nay, hầu hết các doanh nghiệp đều ưu tiên tập trung vào hoàn thiện các dự án hiện hữu và linh động trong triển khai nguồn cung mới phù hợp hơn với nhu cầu thực tế từ thị trường.

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh 2023, Tập đoàn Nam Long cho biết, bên cạnh kế hoạch bàn giao các dự án đang triển khai như Mizuki Park, Akari City (TP.HCM), Waterpoint (Long An), doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch phát triển dự án mới như đã đặt ra. Dự kiến trong năm 2023 – 2024, công ty sẽ bổ sung nguồn cung ra thị trường với hàng nghìn sản phẩm nhà ở giá hợp lý dành cho khách hàng có nhu cầu ở thực tại TP. HCM và các tỉnh thành như Long An, Đồng Nai, Cần Thơ.

Đảm bảo hoành thành tiến độ xây dựng các dự án đang triển khai là ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp BĐS trong năm 2023.

Còn riêng trong các tháng đầu năm, Nam Long ưu tiên duy trì tiến độ thi công các dự án hiện tại như, hoàn thành giai đoạn 2 Akari City đúng tiến độ tổng thể, bám sát tiến độ tại các dự án thành phần của KĐT tích hợp Waterpoint 355ha gồm phân khu Aquaria, EHome Southgate giai đoạn 2 (đã cất nóc), EHome Southgate giai đoạn 3 (đang thi công móng) và hoàn thiện hệ thống tiện ích – dịch vụ tại đại đô thị này. Cũng trong quý 1/2023, Nam Long cất nóc phân khu thấp tầng giai đoạn 1A1 thuộc KĐT tích hợp Izumi City (Đồng Nai) và chuẩn bị giới thiệu phân khu mới Izumi Riverside trong thời gian tới.

Hiện tại Nam Long là một trong số ít CĐT có nhiều dự án chào bán ra thị trường cũng như vẫn mạnh dạn triển khai dự án mới. Theo đại diện Nam Long, sở dĩ để có thể "lội ngược dòng", phát triển nguồn cung mới, CĐT luôn giữ được sự lành mạnh, minh bạch trong bức tranh tài chính. Thay vì vay nợ với lãi suất cao, Nam Long chọn cách hợp tác với đối tác Nhật trực tiếp ở cấp độ dự án và huy động vốn từ các tổ chức nước ngoài với lãi suất hợp lý. Không đưa doanh nghiệp vào áp lực thanh toán trong ngắn hạn, không phụ thuộc vào một số nguồn vốn cố định như ngân hàng, trái phiếu mà mở rộng mối quan hệ quốc tế để huy động nguồn lực từ các đối tác phát triển dự án, quỹ đầu tư… và duy trì nợ vay luôn ở tỷ lệ an toàn.

Một doanh nghiệp lớn khác là Phú Mỹ Hưng vừa hé lộ kế hoạch phát triển trong năm 2023 là hướng vào phát triển các sản phẩm mới bên ngoài đô thị tại TP.HCM, các tỉnh thành lân cận cũng như khu vực miền Bắc. Tại khu vực thế mạnh là TP.HCM, doanh nghiệp tập trung duy trì các hoạt động đầu tư về hạ tầng đô thị ở những dự án đang triển khai. Cụ thể, năm 2023 Phú Mỹ Hưng cam kết sẽ ban giao đúng hạn 776 căn tại các dự án The Antonia, The Horizion và Cardinal Court (quận 7, TP.HCM).

Công ty cũng tiếp tục mở rộng trục trung tâm CBD theo trục đường Nguyễn Lương Bằng, định hướng triển khai nhiều công trình tiện ích đô thị trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 với các dự án Crescent Mall giai đoạn 3, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, cao ốc đa chức năng… Doanh nghiệp này cũng hé lộ sẽ triển khai những dòng sản phẩm mới là nhóm căn hộ đã hoàn thiện nội thất trước khi bàn giao nhắm đến những khách hàng bận rộn hoặc nhóm nhu cầu nhà ở có sẵn. Doanh nghiệp cũng sẽ phát triển thêm một vài dự án trong đô thị với số lượng căn hộ hạn chế thuộc phân khúc hạng sang.

Phú Đông Group cũng chia sẻ kế hoạch trong năm 2023, bên cạnh hoàn thành tiến độ xây dựng cho dự án Phú Đông Sky Garden , CĐT này còn dự kiến sẽ ra mắt một dự án chung cư mới tại thị trường Bình Dương. Được biết dự án mới sẽ có tầm giá vào khoảng từ 32-35 triệu đồng/m2, rơi vào phân khúc trung cấp phục vụ nhu cầu ở thực từ nhóm đối tượng người mua là các gia đình trẻ có tài chính vừa phải.

An Gia cũng có kế hoạch sớm ra mắt dự án The Gió, căn hộ cao cấp tại cửa ngõ TP.Thủ Đức trong năm 2023. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển tại một số thị trường vệ tinh và ưu tiên hoàn thành tiến độ xây dựng những dự án đang triển khai để bàn giao đúng tiến độ cam kết. Hưng Thịnh Group thì sẽ tập trung mở bán những dự án hiện hữu là căn hộ 9X An Sương tại Hóc Môn và căn hộ Moonligt Avenue tại TP. Thủ Đức. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đẩy mạnh hoàn thiện các dự án đang triển khai tại thị trường tỉnh như Bình Dương, Quy Nhơn…

Một số chủ đầu tư lớn vẫn có kế hoạch triển khai dự án mới ra thị trường thời gian tới.

Sau khoảng thời gian khó khăn, thị trường BĐS dự báo sẽ có những bước đi thận trọng hơn và tập trung vào hoàn thành các dự án hiện có thay vì phát triển sản phẩm mới. Các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư đã và đang đặt ra nhiều kỳ vọng cho sự ấm lên của thị trường vào cuối năm 2023, đồng thời chuẩn bị sẵn những phương án cùng những kịch bản để có thể đối mặt với mọi tình huống sẽ xảy ra. Theo dự báo từ CBRE Việt Nam, trong năm 2023, TP.HCM sẽ chỉ có khoảng 9.000 căn hộ mới được chào bán từ 20 dự án. Trong đó, phần lớn đến từ các giai đoạn mở bán tiếp theo, chỉ có 6 trong tổng số 20 dự án dự kiến chào bán là dự án mới được chào bán lần đầu.

Thị trường BĐS năm 2023 sẽ khốc liệt hơn năm 2022, nên mục tiêu các doanh nghiệp là tập trung vượt khó để tồn tại và ổn định. Doanh nghiệp cũng tập trung phát triển các dự án nhà ở với giá bán hợp lý, đáp ứng được nhu cầu ở thực và nằm trong khả năng chi trả của số đông người dân. Theo các chuyên gia, dù khó khăn nhưng cơ hội sẽ luôn xuất hiện và việc nắm bắt được những thời cơ đó là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp bứt tốc đi lên. Ngoài ra, những tín hiệu tích cực từ sự hỗ trợ của Chính phủ với các chính sách thúc đẩy phát triển thị trường cũng như cam kết về duy trì sự ổn định trong tín dụng, lãi suất vay từ phía Ngân hàng sẽ là động lực giúp người mua nhà có thể tiếp cận được nguồn vốn vay và tăng tính thanh khoản cho thị trường BĐS 2023.

Phương Uyên

Xem thêm: