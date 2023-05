Doanh nghiệp BĐS tích cực bước vào đường đua chuyển đổi số

Mới đây tập đoàn BĐS An Gia vừa chính thức hoàn thành cột mốc chuyển đổi số đầu tiên bằng sự kiện công bố vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA. Được biết sau hơn 6 tháng triển khai, An Gia đã chính thức vận hành SAP S/4HANA, bộ giải pháp chuyên biệt riêng ngành BĐS cho khoảng 40 công ty thành viên, dưới sự tư vấn của FPT IS. Theo đó, bộ giải pháp công nghệ thông tin cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của An Gia bao gồm phát triển sản phẩm, số hóa sản phẩm; hệ thống quản trị sản xuất tự động và thông minh; hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp thông minh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm: sản phẩm, khách hàng, nguồn nhân lực, vật liệu, nhà cung ứng; xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và thông minh.

Các doanh nghiệp BĐS đang tích cực tham gia đường đua ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và giao dịch bất động sản.

Theo ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BĐS An Gia, việc ứng dụng thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số đồng thời, thể hiện sự kiên định với chiến lược phát triển của đội ngũ ban lãnh đạo trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động của Covid-19. Thông qua công nghệ đám mây “RISE with SAP”, hệ thống không chỉ đảm bảo sự minh bạch trong mọi hoạt động như pháp lý, bán hàng, vận hành, kiểm toán mà còn xây dựng kênh huy động vốn đa dạng, tối đa hoá dòng tiền, kiểm soát tốt các rủi ro tài chính. Mặt khác, dự án cũng là bước thay đổi chiến lược, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của công ty.

Trước đó, Công ty BĐS Filmore cũng đã thực hiện triển khai dự án SAP ERP, xây dựng hệ sinh thái số hiện đại, giúp tối ưu hoạt động quản trị công ty, gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập đoàn TNR Holdings Việt Nam vừa khởi động dự án quản lý nguồn lực ERP SAP S/4HANA vào tháng 3/2022, dự kiến sẽ chính thức vận hành sau 6 tháng triển khai. Bà Phạm Thị Vân Hà, Chủ tịch TNR Holdings Vietnam khẳng định, việc triển khai dự án SAP S/4HANA là một bước tiến lớn trong hành trình chuyển đổi số của đơn vị và là cơ sở để TNR Holdings Vietnam đẩy mạnh việc chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động doanh nghiệp, phát triển các dự án bất động sản tại Việt Nam.

Đất Xanh Group đã bắt tay cùng FPT Group để khởi động dự án chuyển đổi số toàn diện cho 90 công ty thành viên của tập đoàn trong thời gian 28 tháng. Dự án sẽ được triển khai tổng thể và toàn diện trên 6 mảng hoạt động: tài chính, xây dựng, kinh doanh, quản trị nhân sự, văn phòng và ứng dụng trên di động. Đây là dự án chuyển đổi số tổng thể, được triển khai trên quy mô lớn của doanh nghiệp này từ trước đến nay.

Có thể nhận thấy, ở thời điểm hiện tại, nền tảng số là kênh giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng dễ dàng và nhanh nhất, do vậy, các “ông lớn” trong ngành như Vingroup, Novaland, Hưng Thịnh, An Gia… cũng không chịu chậm chân trong việc chuyển đổi số. Giới chuyên gia cho rằng, việc chuyển đổi số đang mở ra cho doanh nghiệp BĐS cơ hội tiếp cận khách hàng nhanh chóng, hiệu quả với chi phí rẻ hơn, đồng thời, sẽ trở thành xu hướng tất yếu để phát triển thị trường BĐS ổn định, minh bạch.

Chuyển đổi số sẽ là xu hướng chính trong quản lý vận hành của nhiều doanh nghiệp BĐS thời gian tới.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam nhận định, công nghệ đang giúp thị trường đi nhanh hơn, giúp trải nghiệm khách hàng tốt hơn và giúp người kinh doanh BĐS có thêm con đường để phát triển trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, việc ứng dụng công nghệ vào tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp, làm thay đổi toàn diện cách thức hoạt động, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, làm giảm chi phí giao dịch và quản lý; tăng khả năng tiếp cận thị trường, thông tin, dữ liệu, hợp tác, kết nối; tăng cơ hội kinh doanh mới; tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị khu vực và trong nước,…

Bên cạnh những mặt tích cực, thách thức trong việc chuyển đổi số có thể tạo nên sự cạnh tranh giữa doanh nghiệp khốc liệt hơn. Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Telecom chia sẻ ,Việt Nam có 3 ưu thế để phát triển công nghệ trong BĐS, số lượng 143 triệu người dùng, 93% sử dụng smartphone và 100 triệu dân với thị trường nhà ở được định giá lên đến 24 tỷ đô la. Chuyển đổi số đã đang và sẽ tiếp tục là xu hướng tất yếu mà các doanh nghiệp BĐS Việt Nam sẽ phải hướng tới. Tuy nhiên để tham gia cuộc chơi này, doanh nghiệp cần các giải pháp về bảo mật, xây dựng quy trình online, xây dựng hệ thống công cụ, đảm bảo về đường truyền, kết nối.

Ngoài ra, nếu muốn tiến vào kỷ nguyên số, doanh nghiệp cần chuẩn bị từ sớm để đến thời điểm cần chuyển đổi số, sẽ không gặp nhiều khó khăn. Chi phí đầu tư công nghệ rất lớn, không phải nhà kinh doanh nào cũng chấp nhận, quan trọng là làm sao để nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ sẽ giúp cho nhà kinh doanh thành công trong chuyển đổi số. Chuyển đổi số là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh và sản xuất, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng để thích nghi, tồn tại.

Phương Uyên