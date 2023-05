Doanh nghiệp BĐS tự tin bung nhiều sản phẩm trong năm 2021

Doanh nghiệp tự tin đối mặt khó khăn

Trải qua năm 2020 đầy biến cố, dù nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân sự nhưng thị trường bất động sản vẫn trụ vững. Đây là cơ sở và động lực tốt để các doanh nghiệp nhanh chóng hồi phục và vượt qua khó khăn trong năm 2021.

Nhìn vào những động thái tích cực của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là sau đại hội VIII với dàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới tại các địa phương, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) dự báo thị trường bất động sản 2021 có thể tăng trưởng 10% so với năm 2020. Cũng theo ông Đính, lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp và ổn định sẽ góp phần đẩy mạnh nhu cầu mua nhà, đầu tư bất động sản của người dân.

Tâm thế tự tin của các doanh nghiệp còn thể hiện rõ qua việc chủ động ứng biến linh hoạt với các diễn biến mới của đại dịch. Ngay khi dịch bệnh bùng phát đợt 3, một số doanh nghiệp nhanh chóng thay đổi kế hoạch kinh doanh, giảm mục tiêu, đặc biệt giãn tiến độ thanh toán… để kích cầu. Một số doanh nghiệp chuẩn bị sẵn 2-3 kịch bản kinh doanh, khi dịch kiểm soát tốt và khi kinh tế khủng hoảng để thay đổi linh hoạt trước các diễn biến bất ngờ.

Doanh nghiệp bất động sản tự tin hơn trong năm 2021 nhờ có nhiều kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Thắng Lợi Group cho biết, dù không chủ quan nhưng việc Covid-19 tái bùng phát không khiến doanh nghiệp quá lo ngại khi đã có kinh nghiệm vượt khó trong năm 2020. Doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều kế hoạch kinh doanh để thích nghi với từng hoàn cảnh.

Bà Nguyễn Hương, Tổng giám đốc Đại Phúc Land cũng cho biết, doanh nghiệp đã xác định phải chấp nhận kịch bản sống chung với dịch bệnh trong vòng 1-2 năm tới. Linh hoạt và chủ động trong kế hoạch đầu tư, kinh doanh cùng với kỳ vọng về sự thay đổi của cơ chế chính sách và thủ tục pháp lý là những cơ sở giúp các doanh nghiệp vượt khó.

Trước đó, tại VRES 2020, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn từng nhìn nhận, dịch bệnh chưa thể được kiểm soát hoàn toàn trong năm 2021, do đó việc thay đổi để thích ứng là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp trong thời kỳ “bình thường mới”.

Đồng quan điểm, ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa cho rằng, các doanh nghiệp cần phải giành thế chủ động, phản ứng nhanh trong việc điều chỉnh sản lượng hàng hóa, chủng loại sản phẩm, thậm chí là có chiến lược về giá phù hợp để vừa duy trì hệ thống vượt qua đại dịch vừa kinh doanh hiệu quả.

Chuẩn bị rổ hàng để sẵn sàng “bung lụa”

Với sự tự tin và chủ động, ngay đầu năm 2021 nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn rổ hàng và quay lại thị trường sớm hơn so với mọi năm. Ngay từ mùng 5 Tết, Đất Xanh Miền Trung đã khai xuân và khẩn trương thực hiện kế hoạch vạch ra. Ông Trần Ngọc Thái – Giám đốc Khối đầu tư và phát triển quỹ đất của Đất Xanh Miền Trung cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp sẽ khởi công xây dựng 100 căn shophouse tại dự án Regal Pavilon; tháp đôi chung cư cao cấp Marie One Complex. Trong tháng 3 doanh nghiệp sẽ triển khai dự án Ocean Caviar (Khu dân cư Bảo Ninh 1); tháng 6 dự kiến hoàn tất thủ tục và khởi công dự án Smart City tại Điện Bàn và Hội An.

Nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn rổ hàng cho năm 2021. Ảnh minh họa

Khởi động vào mùng 6 Tết âm lịch, ông Nguyễn Phước Lê Hưng – Phó Giám đốc Công ty CP Phần Trung Nam (Trungnam Land) cho biết, doanh nghiệp đang có nhiều dự định nhằm đón làn sóng hồi phục của thị trường bất động sản, đặc biệt với dự án Golden Hills. Theo ông Hưng, bất động sản vẫn được nhiều nhà đầu tư chọn là kênh rót vốn bởi lợi nhuận tốt hơn so với gửi tiết kiệm và ổn định hơn so với vàng hay chứng khoán.

Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc cũng chính thức khai xuân từ mùng 6 Tết. Được biết, năm 2021, doanh nghiệp này dành khoản ngân sách 3.500 tỷ đồng để đầu tư vào 12 hạng mục được chia làm 3 nhóm chính: vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ và nhà ở sinh thái ven sông tại Dự án Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM).

Ngoài ra, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, hàng loạt doanh nghiệp khác cũng mạnh dạn chuẩn bị đưa các dự án ra thị trường. Đơn cử Nam Long đang tích lũy quỹ đất để phát triển mạnh tại khu Đông TP. HCM trong năm 2021. Trước đó tập đoàn này đã thành công thực hiện được 2 giao dịch M&A với tổng diện tích hơn 100 ha, giá trị mỗi dự án đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Một ông lớn khác là Tập đoàn Novaland cũng công bố triển khai mạnh loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận trong năm 2021. Doanh nghiệp này cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dự án hiện hữu như Nova Phan Thiết, Nova Hồ Tràm, Aqua City Biên Hòa.

Trong năm 2021, Hưng Thịnh Land dự kiến sẽ triển khai 5 dự án với khoảng 10.000 căn hộ tại Hà Nội và tiếp tục chào bán hơn 3.000 sản phẩm nhà ở tại Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương và Nha Trang. Thắng Lợi Group đã có kế hoạch ra mắt dự án The Sol City Long An và phát triển thêm 3-4 dự án mới, cung cấp từ 3.000-4.000 sản phẩm đa dạng các loại hình ra thị trường.

Ngọc Sương