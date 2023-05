Doanh nghiệp BĐS và câu chuyện “khách hàng ở đâu thì chúng ta ở đấy”

Nâng cao lợi thế cạnh tranh nhờ thấu hiểu trải nghiệm khách hàng

Theo ông Nguyễn Dương – chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam, các doanh nghiệp BĐS muốn thấu hiểu khách hàng cần đứng dưới góc nhìn của họ để hiểu kỳ vọng, nhu cầu trong hành trình mua BĐS. Trải nghiệm khách hàng, xét góc độ từ phía doanh nghiệp, đó là tổng thể các yếu tố bao gồm sản phẩm, quy trình, chính sách, thái độ phục vụ mà khách hàng có thể cảm nhận được. Những Tập đoàn thành công trên thế giới hiện nay luôn lấy định hướng chiến lược “khách hàng làm trung tâm” là cốt lõi cho mọi hoạt động.

Khác với lĩnh vực hàng tiêu dùng, bất động sản được cho là một trong những ngành ít quan tâm đến trải nghiệm khách hàng và ứng dụng công nghệ để tăng trải nghiệm nhất. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, điều này đã được cải thiện đáng kể bởi xu hướng số hóa và sự đột phá công nghệ đã tác động không nhỏ đến lĩnh vực này. Mặc dù vậy, việc ứng dụng công nghệ như thế nào để đáp ứng nhu cầu khách hàng, giúp nâng cao trải nghiệm của họ trong hành trình mua bán, cũng như giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh tế vẫn là bài toán khó giải. Đứng trước nhiều xu hướng công nghệ, nhiều doanh nghiệp vẫn đang loay hoay tìm định hướng triển khai hay còn cân nhắc nên hay không nên ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, theo ông Đinh Minh Tuấn- Giám đốc chi nhánh HCM, PropertyGuru Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ như thế nào cần xác định từ mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến đối tượng nào, mục đích để quản lý hay giải quyết vấn đề gì,… rồi sau đó mới lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với các mục tiêu đó.



Một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp BĐS tăng trưởng bền vững là cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời trong hành trình mua bán BĐS

Thời đại công nghệ song hành cùng trải nghiệm khách hàng trên hành trình mua bán BĐS

Trong sự kiện Expert Talk+ được tổ chức bởi Batdongsan.com.vn tại TP.HCM với chủ đề Bring Your Houses to Customers’ Homes – Mang dự án đến tận cửa người mua nhà, chuyên gia Nguyễn Dương nhận định: "Chúng ta ở đây hôm nay, không phải để trả lời câu hỏi có cần áp dụng các công nghệ mới vào kinh doanh BĐS hay không, mà liệu chúng ta có muốn doanh nghiệp của mình tiếp tục hành trình chinh phục khách hàng đang xem công nghệ là một phần tất yếu trong cuộc sống của họ hay không…"

Có thể thấy, việc áp dụng công nghệ vào kinh doanh không còn là quyết định của doanh nghiệp mà là phụ thuộc vào khách hàng. “Khách hàng ở đâu thì chúng ta phải ở đó” chính là yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh và tăng trưởng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Công nghệ là một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện điều đó.

Theo khảo sát của PropertyGuru Group tại một số nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Thái Lan, trong giai đoạn Covis-19 bùng phát, hơn 70% người mua nhà lựa chọn các kênh mạng xã hội và các cổng thông tin BĐS nhiều hơn so với việc hỏi qua bạn bè, báo mạng hay các kênh khác. Tại Việt Nam, lượt truy cập và tổng thời gian xem trang trên kênh thông tin Batdongsan.com.vn trong quý 3/2020 đã tăng lên 2 – 4% so với quý 2/2020. Lượt quan tâm ứng dụng bán hàng BĐS FastKey đã tăng lên 84% so với giai đoạn trước khi có dịch Covid-19. Nhìn chung, dịch bệnh đã làm hạn chế việc gặp gỡ trực tiếp và đẩy mạnh tương tác, thúc đẩy các giao dịch trên nền tảng trực tuyến một cách mạnh mẽ hơn.

Nói về sự cần thiết của công nghệ với các chủ đầu tư, ông Nguyễn Hoàng Gia, Giám đốc Sales & Marketing Công ty CP Đầu tư TBS Land cho rằng, công nghệ là giải pháp giúp minh bạch giữa khách hàng và môi giới về thông tin sản phẩm, đồng thời giúp giao dịch nhanh hơn, thuận tiện hơn, ngoài ra cũng giúp các doanh nghiệp giảm các chi phí trong kinh doanh. Bên cạnh đó, đại diện của một doanh nghiệp tham dự sự kiện chia sẻ về kỳ vọng công nghệ sẽ giải quyết được hiện trạng “thực tế ảo”- khái niệm khôi hài nhưng phản ánh đúng thực trạng của việc bán BĐS trong thực tế hiện nay rất “ảo” khi doanh nghiệp “tô vẽ” bức tranh không đúng với những gì cam kết với khách hàng.

Nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp BĐS tại Việt Nam kết hợp với xu hướng bán hàng trên các nền tảng trực tuyến đang phổ biến hiện nay, đại diện của FastKey- Ứng dụng bán hàng BĐS của Tập đoàn PropertyGuru đã chia sẻ về cách thức FastKey giúp doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc rút ngắn thời gian phản hồi và tinh giản quy trình giao dịch, tích hợp các tài liệu bán hàng chỉ trong một thiết bị di động. Bên cạnh đó, FastKey còn giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình bán hàng trên một nền tảng thống nhất và có khả năng kết nối linh hoạt với các phần mềm nội bộ khác.



Ứng dụng bán hàng FastKey là giải pháp công nghệ được nhiều doanh nghiệp quan tâm và lựa chọn

Đồng thời, FastKey cũng chính thức ra mắt phiên bản cập nhật trong tháng 11/2020. Trong phiên bản mới này, FastKey được nâng cấp và bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ việc quản lý khách hàng và bán hàng tốt hơn bên cạnh việc đổi mới thiết kế giao diện giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, đại diện của FastKey cũng hé lộ về định hướng phát triển các tính năng khác trong giai đoạn tới nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của doanh nghiệp BĐS tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về FastKey tại đây

Tham khảo thêm về event Bring Your Houses to Customers’ Homes tại đây