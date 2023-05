Trong thời điểm thị trường BĐS nỗ lực “bình thường mới” sau giãn cách xã hội, bên cạnh việc mở rộng triển khai dự án mới, thu hút khách hàng tham giao giao dịch nhà đất, không ít chủ đầu tư tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án hiện hữu để đáp ứng đúng cam kết bàn giao nhà dịp cuối năm cho khách hàng.

Đơn cử như tại khu Đông TP.HCM, chia sẻ với Batdongsan.com.vn , nhà phát triển dự án Rio Land cho biết từ nay đến cuối năm 2021, doanh nghiệp dự kiến sẽ tập trung vào hoàn thiện thi công và chuẩn bị bàn giao 3 dự án căn hộ tại TP. Thủ Đức cho khách hàng. Cụ thể, giữa tháng 11 này, Rio Land sẽ chính thức bàn giao đến tay người mua khu căn hộ cao cấp ven sông d’Lusso tại đường Nguyễn Thị Định –Mai Chí Thọ. Đây là một trong số ít dự án sỡ hữu 100% căn hộ có tầm nhìn hướng sông trọn đời, hiện tại dự án đã được CĐT hoàn thiện hầu hết các tiện ích dịch vụ như như hồ bơi, công viên ven sông rộng 1.400m2…

Quý 4/2021 nhiều dự án BĐS đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp bàn giao nhà cho khách hàng thời điểm cuối năm.

Một dự án khác của Rio Land là khu căn hộ Ricca tại trung tâm quận 9 (cũ). Dự án này hiện đã hoàn thiện thi công 100% mặt ngoài, hoàn thiện nội thất cơ bản của căn hộ, đang được ráo riết thi công những hạng mục tiện ích nội khu cuối cùng và chuẩn bị bàn giao vào tháng 12/2021. Song song đó, doanh nghiệp này cũng chuẩn bị kế hoạch bàn giao khu căn hộ cao cấp Precia tại vị trí đắc địa mặt tiền đường Nguyễn Thị Định, TP.Thủ Đức vào đầu năm 2022. Sau khi cất nóc vượt tiến độ vào tháng 4/2021 đến nay, Precia vẫn tiếp tục giữ vững phong độ và đang trong quá trình hoàn thiện thi công mặt ngoài.

Theo đại diện Rio Land, việc phải giãn cách kéo dài do dịch bệnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ triển khai dự án theo dự kiến trước đó. Ngoài ra, việc giá vật liệu liên tục leo thang cũng tạo áp lực tài chính lớn lên doanh nghiệp triển khai dự án. Trong thời điểm hiện tại, ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp bên cạnh yếu tố giữ an toàn cho đội ngũ nhân viên là phải hoàn thành kịp tiến độ để giữ vững niềm tin với khách hàng, đảm bảo chất lượng xây dựng và bàn giao nhà đúng thời hạn. Đây cũng sẽ là tiền đề để đơn vị này chuẩn bị cho kế hoạch mới vào năm 2022 với khoảng 2000 sản phẩm căn hộ và các dự án cao cấp khác tại tâm điểm TP.Thủ Đức.

Cũng trên địa bàn khu Đông, chủ đầu tư Bcons cho biết, đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng và dự kiến chuẩn bị bàn giao cho khách mua dự án Bcons Green View vào quý 4/2021 tới đây theo đúng tiến độ cam kết. Được biết trước đó dù ảnh hưởng dịch bệnh khiến việc triển khai thi công gặp không ít khó khăn chủ đầu tư vẫn thống nhất với đơn vị thi công ưu tiên đẩy nhanh xây dựng để đảm bảo uy tín với khách hàng và đáp ứng nhu cầu nhận nhà ăn tết của người dân.

Một doanh nghiệp BĐS khác là Nam Long Group đang có kế hoạch bàn giao loạt dự án vào dịp cuối năm. Theo đó, trong quý 4/2021 này, bên cạnh việc tiếp tục ra mắt các sản phẩm căn hộ biệt lập Flora Mizuki mới thuộc khu đô thị tích hợp Mizuki Park 26ha (Bình Chánh, TP.HCM), đơn vị này sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng để chuẩn bị bàn giao phân khu Aquaria 2 thuộc dự án khu đô thị Waterpoint 355ha tại Bến Lức, Long An và khu căn hộ Flora thuộc giai đoạn 1 dự án đô thị Akari City 8,5ha tại quận Bình Tân, TP.HCM. Theo đó phân khu Aquaria 2A thuộc khu đô thị Waterpoint đã hoàn tất các công đoạn và chuẩn bị bàn giao, phân khu Aquaria 2A đang hoàn tất các hạng mục cuối cùng trước khi đi vào nhận nhà vào cuối năm 2021. KĐT Waterpoint được đánh giá là dự án nổi bật nhất cửa ngõ phía Tây Nam TP.HCM với quy mô lên đến 355ha phát triển bởi liên doanh Nhật Bản – Việt Nam gồm Nishi Nippon Railroad và Nam Long Group. Dự án đã chính thức bàn giao 600 sản phầm thuộc phân khu Rivera 1 và Aquaria 1 vào cuối năm 2020. Khác nhiều dự án khác bàn giao nhà trước còn tiện ích phục vụ cuộc sống sẽ xây dựng sau, KĐT Waterpoint phát triển song song cả hai để đảm bảo cư dân có thể vào ở liền ngay khi nhận bàn giao.

Riêng dự án Akari City được khởi công xây dựng từ cuối năm 2019, gồm 6 khối chung cư tương ứng 1.800 căn hộ giai đoạn 1Theo dự kiến Akari City đã được bàn giao từ quý 3/2021 nhưng do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên lùi thời gian bàn giao sang tháng 11/2021 khi dịch ổn định. Akari City mang đến dòng sản phẩm căn hộ vừa túi tiền dành cho các bạn trẻ độc thân hoặc các gia đình trẻ với tầm giá từ 37 -38 triệu đồng/m2.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng nhiều doanh nghiệp phải vượt qua khó khăn vì thiếu nhân công và chi phí xây dựng gia tăng trong tình hình dịch.

Ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam nhận định, thời gian qua nhiều dự án đang triển khai phải dừng thi công do lệnh giãn cách, thiếu nguồn lao động, tài chính bất ổn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dẫn đến chậm bàn giao nhà và không theo kịp cam kết với khách hàng. Đây được xem là yếu tố khách quan bởi dịch bệnh và là điều bất khả kháng. Chính vì vậy, lúc này những chủ đầu tư, tổng thầu và đơn vị phát triển dự án có thể nỗ lực đẩy mạnh tiến độ, thực hiện đúng cam kết bàn giao nhà để về đích cuối năm được xem là những gương mặt đã vượt qua sự sàng lọc trong giai đoạn khó khăn nhất của thị trường. Những doanh nghiệp này góp phần tạo dựng được uy tín với khách hàng và đáp ứng nguồn cung cho thị trường trong giai đoạn khan hiếm sản phẩm.

TP.HCM là thị trường bị tác động nặng nề, nhất là phân khúc nhà ở, vì giãn cách xã hội kéo dài trong 4 tháng. Rất nhiều dự án, kế hoạch triển khai bị đình trệ khiến nguồn cung nhà ở vốn khan hiếm nay càng khó khăn hơn. Toàn thành phố chỉ 2 dự án được mở bán với 1.600 căn hộ. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng nguồn cung căn hộ chỉ đạt 7.500 căn, giảm hơn 30% so cùng kỳ và là cột mốc thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng tỷ lệ hấp thụ căn hộ ở TP.HCM vẫn khá cao, nhất là ở các dự an thứ cấp đang chuẩn bị bàn giao thu hút rất đông nhu cầu giao dịch từ đối tượng người mua ở thực.

Theo báo cáo thị trường BĐS tháng 10/2021 của Batdongsan.com.vn, ngay khi kết thúc giãn cách xã hội và tái khởi động kinh tế, nhu cầu tìm mua BĐS tại TP.HCM và các tỉnh thành vệ tinh có dấu hiệu bật tăng mạnh mẽ. Cụ thể, lượng khách hàng tìm mua BĐS tại TP.HCM tăng gần 89%, riêng phân khúc căn hộ có nhu cầu tìm mua tăng 74% so với tháng trước đó. Các thị trường Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu cũng tăng lần tượt từ 62-73% so với tháng 9. Điều này cho thấy, nhu cầu phân khúc là ở tại TP.HCM và các khu vực giáp ranh là rất lớn. Thị trường BĐS đang bước vào chu kỳ phục hồi và dự kiến sẽ sớm tăng trưởng trở lại trong năm 2022 tới đây.

Phương Uyên