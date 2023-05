Doanh nghiệp địa ốc đặt nhiều kỳ vọng vào sức bật hậu Covid-19

Dù vẫn đang gồng mình trước khó khăn do Covid-19, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn kỳ vọng vào một năm 2021 với nhiều kết quả khả quan. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , bên cạnh giữ vững doanh thu khả quan, nhiều đơn vị BĐS vẫn xúc tiến những thương vụ lớn, có quỹ đất sẵn được mở rộng ra vùng ven để chuẩn bị bứt phá trong giai đoạn sau dịch.

Báo cáo tài chính công bố mới đây của Công ty CP BĐS An Gia cho thấy, kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của doanh nghiệp có doanh thu thuần gấp 15 lần cùng kỳ năm trước, đạt 260 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2021 An Gia có doanh thu thuần 603 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 195 tỷ đồng, tăng 3%. Tổng tài sản doanh nghiệp đạt 11.926 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Hiện An Gia có gần 7.032 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 23%, đều là các BĐS dở dang đang được công ty xây dựng, dự kiến khi hoàn thành bàn giao sẽ đem lại kết quả kinh doanh khả quan như dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM), The Standard (Bình Dương). Theo kế hoạch, trong nửa cuối năm 2021, công ty sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 để gấp đôi vốn điều lệ, dự kiến đạt hơn 1.737 tỷ đồng. Số tiền thu được từ phát hành nhằm bổ sung vốn đầu tư, mở rộng quỹ đất.

Chia sẻ vể kế hoạch kinh doanh các tháng cuối năm, đại diện An Gia cho biết, theo dự kiến, doanh nghiệp sẽ tiến hành bàn giao những sản phẩm đầu tiên khu biệt lập The Standard sẽ được vào quý 4/2021, trong khi đó khu phức hợp cao cấp Westgate với quy mô hơn 3 ha tại trung tâm hành chính Bình Chánh sẽ tiếp tục chào bán và dự kiến hoàn thành trong quý 1/2023. Nằm trong kế hoạch mở rộng quỹ đất, định hướng triển khai xây dựng những khu phức hợp biệt lập, An Gia cũng thực hiện thương vụ M&A dự án 27 ha tại Bình Chánh, TP.HCM, dự kiến phát triển dự án với quy mô 7.000 – 8.000 sản phẩm căn hộ và nhà thấp tầng. Hiện thủ tục pháp lý liên quan dự án đang được hoàn thiện và sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào đầu năm 2022.

Doanh nghiệp BĐS vẫn tích cực săn tìm quỹ đất phát triển dự án mới để chuẩn bị cho việc tái khởi động hậu Covid-19. Ảnh minh họa

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Nam Long công bố lợi nhuận quý 1/2021 lên tới 365 tỉ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn lợi nhuận này đến từ việc đầu tư vào dự án khu đô thị Waterfront ở Đồng Nai. Theo kế hoạch mới đây, Nam Long sẽ hợp tác với đối tác Nishi Nippon Railroad đến từ Nhật Bản để phát triển dự án EHome Southgate, khu căn hộ nằm tại cửa ngõ dẫn vào Khu đô thị Waterpoint quy mô 355 ha tại Bến Lức, Long An với giá bán từ hơn 1 tỷ đồng mỗi căn. Dự án này gồm 7 khối nhà chung cư với hơn 1.400 căn hộ. Theo kế hoạch, sản phẩm căn hộ giá rẻ này sẽ được Nam Long Group giới thiệu ra thị trường ngay trong quý 3 năm nay.

Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng giám đốc Nam Long Group cho hay, để làm dòng sản phẩm có mức giá đáp ứng số đông người mua, doanh nghiệp xác định tỷ suất lợi nhuận sẽ không bằng dòng sản phẩm khác, nhưng đây là cách doanh nghiệp ủng hộ chiến lược nhà ở quốc gia được Chính phủ định hướng phát triển thời gian gần đây. Bên cạnh đó doanh nghiệp này cũng vừa ký kết với đối tác Nhật Bản để triển khai xây dựng dự án khu đô thị tích hợp Izumi City với khoảng 3.000 sản phẩm nhà ở thấp tầng tại Biên Hòa, Đồng Nai, dự kiến sẽ ra mắt những sản phẩm đầu tiên vào cuối quý 3/2021. Đây là một trong những dự án khu đô thị trọng điểm của Nam Long trong giai đoạn 2021-2025 bên cạnh Akari City 8,5 ha; Mizuki Park 26 ha, Waterpoint 355 hecta, Nam Long Central Lake 43 ha, Nam Long Đại Phước 45 ha và Nam Long Hải Phòng 21 hecta… góp phần đưa Nam Long đạt tham vọng trở thành Nhà phát triển khu đô thị tích hợp hàng đầu Việt Nam trong 3-5 năm tới.

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland đề ra kế hoạch doanh thu 27.500 tỷ đồng, tăng trưởng 447% so với thực hiện năm 2020. Theo đơn vị này, doanh nghiệp sẽ đưa ra thị trường khoảng 10.000 sản phẩm bất động sản đến từ các dự án đang triển khai trong năm nay. Ngoài ra, trong năm 2021, Novaland dự kiến tiếp tục kinh doanh và phát triển nhiều dự án tại Tp.HCM như: Saigon Royal Residence (quận 4), The Grand Manhattan (quận 1), Golden Mansion (quận Phú Nhuận,),….

Thực tế thì ngay trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp BĐS vẫn âm thầm có những động thái chuẩn bị nguồn lực, quỹ đất để phát triển trong tương lai. Trong đó, sức khỏe tài chính tốt cùng với mạng lưới bán hàng rộng được xem là nguồn vốn dự trữ quan trọng nhất để đạt được kết quả kinh doanh tốt trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn phía trước. Giới chuyên môn nhận định, dịch Covid sẽ tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn cho các công ty bất động sản trong năm nay. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp lớn có mạng lưới bán hàng rộng và nguồn vốn dự trữ dồi dào sẽ đạt kết quả kinh doanh tốt hơn so với các công ty bất động sản khác. Minh chứng như việc các đơn vị lớn là Tập đoàn Thắng Lợi đã thu về hơn 100 tỷ đồng doanh thu từ buổi bán hàng online dự án The Sol City. Hay mới đây chủ đầu tư Nam Long cũng ghi nhận lượng khách tìm đến dự án căn hộ Akari Bình Tân thông qua các kênh trực tuyến tăng hơn 40% so với lần mở bán trước đó.

Nhiều kỳ vọng thị trường sẽ tái khởi động nhanh sau dịch nhờ các chính sách hỗ trợ từ chính phủ như việc điều chỉnh sửa đổi luật đất đai, đẩy nhanh quá trình phê duyệt pháp lý, tung các gói hỗ trợ. Doanh nghiệp BĐS cũng đang sẵn sàng “gạo thóc” để chuẩn bị cho việc tái khởi động sau đại dịch.

Phương Uyên