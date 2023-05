Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng vẫn là rào cản khiến người mua nhà chưa mạnh dạn xuống tiền, các chủ đầu tư chọn cách tự “giải vây” cho mình và cả người mua nhà bằng các chính sách thanh toán linh hoạt.

Sau thông tin NHNN điều chỉnh hạ lãi suất điều hành, đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân. Tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn , tính đến hiện tại, xu hướng giảm lãi suất vẫn đang tiếp tục được duy trì. Cụ thể, lãi suất vay tại một số ngân hàng thương mại đã bắt đầu giảm đáng kể từ 1-1,5 điểm%. Như tại ngân hàng Hong Leong Bank, so với tháng trước thì lãi suất cho vay đã giảm 1%, từ 11,7%/năm xuống 10,7%/năm; Shinhan Bank cũng giảm tới 2,81 điểm %, từ 10,8%/năm xuống còn 7,99%/năm.

Ngân hàng BIDV đưa ra gói tín dụng 100.000 tỷ đồng dành cho các khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống và sản xuất kinh doanh, bao gồm cả vay mua nhà ở với lãi suất từ 10,3%/năm trong 12 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu; hay từ 10,9%/năm trong 18 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu. Loạt ngân hàng lớn khác như Techcombank, Sacombank, SeABank, Bản Việt,… cũng đưa ra các gói tín dụng với mức lãi suất ưu đãi giảm 1 – 2% so với lãi suất thông thường ở các tháng trước đó. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, hiện nay mặt bằng lãi suất trên thị trường đã ổn định và có xu hướng giảm. Lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới đã giảm khoảng 0,43%/năm so với cuối năm 2022.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, lãi suất hạ là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS, thời gian qua, lãi suất tăng cao khiến tâm lý người mua e ngại xuống tiền, từ đó kéo sụt giảm thanh khoản. Việc lãi suất hạ nhiệt giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay với mức lãi suất hợp lý hơn, từ đó có thể đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn hơn, góp phần thúc đẩy thanh khoản trên thị trường và kéo nhu cầu mua khởi sắc hơn.

Tuy nhiên, dù đã có phần hạ nhiệt nhưng xét về mặt bằng chung thì lãi suất vay mua BĐS ở hầu hết các ngân hàng vẫn còn đang khá cao. Mức lãi suất ưu đãi như trên hầu hết chỉ áp dụng cố định trong thời hạn vay từ 6 – 12 tháng đầu, các tháng tiếp theo lãi suất sẽ ở ngưỡng thả nổi trung bình vào từ 12 – 13%/năm. Bên cạnh đó, việc xét duyệt hồ sơ vay mua BĐS vẫn còn khá khó khăn do room tín dụng của lĩnh vực này đang hạn chế, lãi suất dù hạ vẫn đang ở mức cao nên phần lớn người mua nhà ở thực vẫn rất cần có sự hậu thuẫn từ chủ đầu tư với các chính sách thanh toán dễ thở hay giảm tải sự phụ thuộc dòng vốn ngân hàng.

Khẳng định lãi suất và vốn vay vẫn là rào cản lớn với người mua nhà khi tiếp cận BĐS, nhiều chủ đầu tư cho biết, người mua khá dè dặt với câu chuyện dùng đòn bẩy tài chính khi mà lãi suất vay mua nhà hiện nay nếu tính cả các loại thuế phí vẫn trong ngưỡng từ 13 – 15%. Vì vậy, nếu chỉ áp dụng các chính sách “bia kèm mồi”, chiết khấu, tặng quà như trước đây, rất khó để sức mua BĐS tăng trở lại. Thời gian qua, hầu hết các dự án mở bán đều đi theo hướng tập trung vào giải quyết bài toán tín dụng cho người mua nhà và giảm ảnh hưởng từ vốn vay ngân hàng.

Cụ thể, chủ đầu tư Vinhomes vừa tung chính sách bán hàng “khủng” tại dự án The Origami , được đánh giá là đã “khuấy đảo” thị trường căn hộ khu Đông TP.HCM. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 10% giá trị căn hộ là đã có thể ký ngay hợp đồng mua bán và có thể nhận nhà ở ngay nếu thanh toán thêm 5%. Đây được xem là cơ hội mua nhà rất tốt, đặc biệt với đối tượng khách hàng là các gia đình trẻ có nhu cầu tìm kiếm nơi an cư. Chính sách bán hàng mới cho phép khách hàng mua dự án được vay tới 80% giá trị căn hộ với mức lãi suất 0% trong 15 tháng. Sau thời gian trên, khách hàng còn tiếp tục được Vinhomes hỗ trợ lãi suất lên tới 8%/năm thêm 2 năm nữa.

Tại Bình Dương, chủ đầu tư An Gia cũng ban hành chính sách mua nhà phố biệt lập The Standard không cần vốn vay, không áp lực thanh toán và không chờ đợi nhận nhà. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán tối đa 30% là có thể nhận nhà ở ngay hoặc khai thác cho thuê, kinh doanh tăng thu nhập thụ động. Khoản tiền còn lại, chủ đầu tư hỗ trợ thanh toán sau khi nhận nhà 18 tháng cùng loạt ưu đãi tài chính như chiết khấu 1-3% cho khách hàng thân thiết, miễn phí quản lý trong 2 năm cùng chính sách Welcome Home với chiết khấu 3%… Như vậy, một căn nhà phố diện tích sàn khoảng 230 m2, giá bán 5,7 tỷ đồng, người mua chỉ cần thanh toán 1,7 tỷ đồng là có thể nhận nhà vào ở hoặc khai thác cho thuê mà không chịu áp lực tài chính ban đầu.